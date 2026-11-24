Lidl tiene un enorme catálogo de productos en su sección de Bazar, y aunque gran parte de ellos llegan a los establecimientos físicos, algunos se quedan en la tienda online. Es lo que ha pasado con los televisores que ha lanzado de oferta por el Black Friday durante la campaña Black Week, que están disponibles desde ya mismo en la web. También comentaremos algunas alternativas en otras tiendas por si se acaba el stock en Lidl.

TV Philips 43 pulgadas por 269,99 euros, una tele QLED que es compatible con Dolby Atmos.

por 269,99 euros, una tele QLED que es compatible con Dolby Atmos. TV Philips 55 pulgadas por 349,99 euros, un televisor compatible con HDR10+.

por 349,99 euros, un televisor compatible con HDR10+. TV Chiq 32 pulgadas por 128,99 euros, un televisor LED compatible con Dolby Digital Plus.

por 128,99 euros, un televisor LED compatible con Dolby Digital Plus. TV Chiq 55 pulgadas por 359,99 euros, una smart TV MiniLED compatible con Dolby Atmos.

por 359,99 euros, una smart TV MiniLED compatible con Dolby Atmos. TV Chiq 75 pulgadas por 699,99 euros, una tele con Google TV y Dolby Vision.

TV Philips 43 pulgadas

El primer televisor que hemos incluido en este listado es el Philips PQS7801/12 en su configuración de 43 pulgadas que tiene un precio de 269,99 euros. Ofrece compatibilidad con Dolby Atmos y HDR10+, su sistema operativo es Titan OS y su panel cuenta con tecnología QLED.

Como alternativa, Amazon tiene de oferta la LG NU800B6LC de 43 pulgadas por 269 euros. Cuenta con modo Filmmaker, su pantalla tiene tratamiento antirreflejos (ideal si se va a colocar frente a una ventana) y viene con nueve modos para configurar la imagen.

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TV Philips 55 pulgadas

En segundo lugar tenemos la Philips PQS7801/12, la misma smart TV que hemos comentado pero con una diagonal de 55 pulgadas. Su precio es de 349,99 euros y es ideal si buscamos un televisor para un salón mediano o grande.

Como alternativa, la TCL 55T69C es una smart TV que ahora mismo se puede comprar por un precio de 313,22 euros. También tiene 55 pulgadas, cuenta con sistema operativo Google TV, es compatible con Dolby Atmos y también con Dolby Vision y HDR10+.

TV Chiq 32 pulgadas

Si queremos un televisor pequeño para el dormitorio, la cocina o un salón pequeño, Lidl tiene de oferta el modelo Chiq 32S310MR por 128,99 euros. Se trata de un televisor de 32 pulgadas que ofrece una resolución Full HD, su sistema operativo es Roku TV y es compatible con Dolby Digital Plus.

Como alternativa, la Xiaomi TV F de 32 pulgadas ahora mismo tiene unprecio de 119 euros. Se trata de un modelo con ángulos de visión de 178º horizontales y verticales que es compatible con Dolby Audio. Su sistema operativo es Fire TV (el de los Fire TV Stick) y es compatible con Alexa.

TV Chiq 55 pulgadas

Lidl también ha bajado el precio de la Chiq 55M79N, una smart TV que se encuentra por 359,99 euros. Esta tele MiniLED incorpora una pantalla de 55 pulgadas, su sistema operativo es Google TV, cuenta con HDMI 2.1 y es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos.

Como alternativa, la Xiaomi TV FX Mini LED ha bajado de precio hasta los 399 euros. Esta smart TV de 55 pulgadas es compatible con HDR10+, ofrece hasta 120 Hz a través de software, es compatible con Dolby Audio y su sistema operativo es Fire TV.

TV Chiq 75 pulgadas

Por último, en la tienda online de Lidl también nos encontramos de oferta la Chiq 75M79N por 699,99 euros, la misma smart TV que acabamos de comentar pero en su configuración de 75 pulgadas. Es ideal si buscamos un televisor enorme para un salón grande.

Como alternativa, en Amazon tenemos el televisor LG 75QNED70B6A por un precio de 599 euros. Se trata de un modelo MiniLED con pantalla antirreflejos de 75 pulgadas que cuenta con sistema operativo Web OS.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Lidl, Compradicción, Philips, Chiq

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