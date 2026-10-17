Zhang Yiming, el dueño de TikTok ha duplicado su fortuna. Su secreto: la IA, claro

El nombre de Zhang Yiming probablemente no te suene de nada. Sin embargo, es probable que sí lo haga la empresa que fundó y convirtió en su principal fuente de ingresos: ByteDance, empresa propietaria de TikTok.

Zhang Yiming dejó la presidencia de ByteDance en 2021 y desde entonces se mueve lejos de los focos. Sin charlas, sin entrevistas, sin hacer mucho ruido. No obstante, ese silencio no significa que el millonario haya estado ocioso. En septiembre el fundador de TikTok se convirtió en la mayor fortuna de Asia (no solo de China) según las listas de millonarios de Forbes y Bloomberg.

Una cifra que no para de subir. Bloomberg sitúa a Zhang como el hombre más rico de Asia, con un patrimonio de más de 105.000 millones de dólares, justo por delante de Gautam Adani de India.

Solo durante el pasado mes de septiembre, Zhang sumó 12.000 millones de dólares y, en lo que va de año, ha acumulado un crecimiento del 61,8% desde los 65.200 millones de dólares que registraba en enero de 2026. En tan solo siete años, el patrimonio del fundador de ByteDance se ha multiplicado por ocho, desde los 13.000 millones de dólares que Bloomberg le atribuía en 2019.

Más rico según a quien preguntes. ByteDance no cotiza en bolsa, por lo que el cálculo de su fortuna se basa en estimaciones que tienen en cuenta tanto sus operaciones como las que declara su entorno. Hacer estas estimaciones, con las grandes fortunas de China, es todavía más complicado por su hermetismo.

UN VISTAZO A...

Bloomberg parte de valoraciones de fondos como BlackRock o Fidelity, que de media sitúan el valor de ByteDance en unos 548.000 millones de dólares. Zhang controla cerca del 21% de la compañía, por lo que su lista le atribuye esos 105.000 millones de dólares. La lista de Forbes, en cambio, hace una lectura un poco más contenida y le otorgaba una fortuna de 84.000 millones de dólares, manteniendo su liderazgo como mayor fortuna de Asia.

Unos vieron un golpe, otros una oportunidad. En 2024, una nueva normativa sobre la soberanía de datos obligaba a ByteDance a vender parte de su negocio de TikTok en EEUU. La app rozó el cierre en enero de 2025. Al final se montó una empresa conjunta con Oracle, Silver Lake y MGX con una participación del 15% cada una, y ByteDance conserva el 19,9%, como detalló Reuters.

Para Zhang, ese pacto ha supuesto una oportunidad de oro ya que le ha permitido seguir invirtiendo en su activo más rentable. ¿TikTok? No. La Inteligencia Artificial.

La factura de la IA. Aunque no aparezca en los titulares, ByteDance está gastando tanto dinero en la IA como sus homólogas de EEUU. Tal y como adelantaba SCMP, este año prevé una inversión de más de 200.000 millones de yuanes (unos 30.000 millones de dólares) en infraestructura de IA. Esto supone un incremento de al menos un 25% más de lo destinado en el anterior ejercicio. Además, ha incrementado su inversión en chips de IA chinos, e incluso se plantea hacer sus propios chips.

Toda esta inversión ha permitido que ByteDance haya situado a sus modelos de IA de generación de video Seedance y al chatbot Doubao AI entre los más utilizados de China, disparando por el camino la fortuna de su fundador y principal accionista. "Juega bien sus cartas. Mantuvo el rumbo y continuó redoblando la inversión en IA", declaraba Lian Jye Su, analista de Omdia, a Bloomberg.

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Imagen | ByteDance, Magnífic