Trump impulsó la prohibición de TikTok en EEUU. Ahora busca formas de salvarla aunque se haga efectiva el 19 de enero

El apagón de TikTok parecía inevitable. Ahora no lo parece tanto. El Tribunal Supremo de EEUU desestimó el intento de TikTok por evadir las medidas el pasado 10 de enero, y todo apunta ahora a que la prohibición, que iba a entrar en vigor el próximo domingo, 19 de enero, se produzca de forma inevitable. ¿O quizás no?

Trump fue el primero en querer cerrar TikTok. Todo empezó en 2020, cuando durante su primera legislatura, Donald Trump amenazó con prohibir el acceso a TikTok con la seguridad nacional como excusa. Finalmente dicho cierre no se produjo, y en lugar de eso TikTok comenzó a trabajar con Oracle para que al menos los datos de los usuarios de EEUU residieran en este país y no estuvieran tan amenazados.

Biden reactiva el cierre. El gobierno de Joe Biden volvió a la carga el año pasado, y eso planteó un potencial apagón el próximo 19 de enero de 2025, dentro de tres días. El cierre de TikTok, de producirse, no será repentino, sino más bien gradual.

Trump busca una solución. Según revela The Washington Post, Trump considera ahora hacer uso de una orden ejecutiva para evitar el veto o la venta de TikTok. Dicha orden se produciría nada más tomar de forma activa el cargo, y permitiría suspender el cierre durante 60 o 90 días.

Todo por sus seguidores. En su cuenta de TikTok Trump tiene 14,8 millones de seguidores, y allí ha repetido con frecuencia el mensaje "salvar a TikTok" ("Save TikTok"). En WaPo citan sus palabras de diciembre, cuando indicó que "tengo un lugar cálido en mi corazón para TikTok".

Biden también se plantea salvarlo. La situación es estrambótica, porque no solo Trump —que quiso cerrarla primero— quiere ahora salvarla: también Biden parece estar intentándolo. Así lo afirma NBC, que cita a miembros de la administración indicando que "los americanos no deberían esperar ver TikTok repentinamente prohibido el domingo".

Pero evitar el cierre no va a ser fácil. Miembros de la Casa Blanca también admiten que evitar la prohibición podría no ser factible. Algunos citados en NBC explican que "no estamos considerando retrasar la entrada en marcha de la prohibición. Estatutariamente, no creemos que tengamos autoridad para hacerlo".

Las opciones de compra parecen aún más lejanas. Para evitar el cierre, TikTok debía vender su división de EEUU a una empresa de este país. Aunque aparecieron algunos candidatos —e incluso rumores sobre una posible compra por parte de Musk—, dicha opción parece ser especialmente improbable en estos momentos.

El CEO de TikTok quiere apoyar a Trump. Mientras tanto se produce una noticia igualmente llamativa. Shou Chew, CEO de TikTok, se unirá a magnates del ámbito tecnológico como Mark Zuckerberg o Elon Musk y parece que asistirá a la ceremonia de toma de poder de Donald Trump. Jeff Bezos también ha sido invitado, y queda claro el apoyo de los grandes de la tecnología, que quieren ganarse el favor del recién elegido presidente de EEUU.

Imagen | Gage Skidmore | Tech Insider

