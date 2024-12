TikTok está a punto de desaparecer de Estados Unidos. La justicia no está de su lado y el fin se acerca

Salvo que ocurra un milagro, TikTok tiene los días contados en Estados Unidos. La famosa aplicación de vídeos está a las puertas de tener que ser eliminada de Google Play y App Store si Bytedance, su empresa matriz, no la vende, y se está quedando sin balas. Y es que hace apenas unos días, TikTok pidió una pausa para la ley que busca su eliminación, pero una corte federal la ha denegado. La siguiente opción es el Tribunal Supremo, pero hay pocas garantías.

La pregunta es cómo hemos llegado hasta aquí y qué ha pasado para que, si nada cambia, TikTok vaya a desaparecer de Estados Unidos el próximo 19 de enero.

Estados Unidos vs Tiktok. El origen de todo este asunto se remonta a un concepto tan básico como "seguridad nacional". En el año 2020, el gobierno de Estados Unidos (con Trump en la Casa Blanca) opinaba que TikTok, que es propiedad de una empresa china (Bytedance), suponía un riesgo en tanto que la app recopilaba datos de los usuarios que compartía con el gobierno chino. Además, Trump esgrimió que el gobierno chino controlaba la empresa, afirmación que fue desmentida por TikTok. En cualquier caso, Trump lo tenía claro: había que prohibir Tiktok.

No obstante, había una posible solución: que Bytedance vendiese una parte de la app a una empresa estadounidense, algo que en principio iba a suceder. Microsoft sonaba como una potencial compradora, pero finalmente TikTok se echó para atrás. El motivo es que sus ejecutivos estaban preocupados por la posible oposición a la venta por parte del gobierno chino. Así pues, Bytedance dijo que preferiría cerrar la app antes que verse forzada a venderla.

Llega Biden (y con él, más leyes). En junio de 2021, Joe Biden firmó la orden ejecutiva 14034 a.k.a. "Protecting Americans' Sensitive Data from Foreign Adversaries", prohibiendo así la venta de los datos de los usuarios estadunidenses a empresas extranjeras, entre ellas TikTok. En diciembre de 2022, Biden firmó la "No TikTok on Government Devices Act", prohibiendo la app en los dispositivos pertenecientes al gobierno. En marzo de 2023, el Departamento de Justicia y el FBI iniciaron una investigación contra TikTok, alegando que la app estaba espiando a los periodistas estadounidenses... La cosa se ponía fea para TikTok.

13 de marzo de 2024. Fue ese día cuando Estados Unidos empezó a acorralar a TikTok. Ese día el gobierno firmó la "Protecting Americans From Foreign Adversary Controlled Applications Act", una ley que prohibiría TikTok en todo el territorio nacional salvo que Bytedance la vendiese. Esa ley fue firmada por Joe Biden el 24 de abril de 2024 y, realmente, ataca directamente a las tiendas de aplicaciones.

La mecánica del bloqueo, explican desde New York Times, es que si una tienda como Google Play Store o App Store distribuye o actualiza TikTok, el gobierno federal podrá imponer sanciones. A esta misión de no distribuir ni actualizar también tendrán que ayudar las operadoras y empresas como Oracle, que aloja TikTok en Estados Unidos. El bloqueo, a priori, tendrá efecto el 19 de junio de 2025, pero todavía hay una leve, levísima luz al final del túnel.

La defensa de TikTok. La aplicación se defendió y pidió que la ley se frenase, pero los jueces denegaron la petición el pasado 6 de diciembre, hace apenas unos días. El 9 de diciembre, TikTok gastó su penúltima bala: un requerimiento judicial de emergencia para aplazar la entrada en vigor de la ley. Hace dos días, la corte federal se lo denegó.

La defensa, en primera instancia, esgrimía que el bloqueo violaba la Primera Enmienda de la constitución estadounidense (ninguna ley puede limitar la libertad de expresión), pero la corte ha dicho que "la ley cumple los requisitos de la Primera Enmienda bajo un escrutinio reforzado". Es decir, que el bloqueo sigue en pie.

En su petición, TikTok indicaba que planeaba apelar ante el Tribunal Supremo y citó la posibilidad de que Trump, que es quien había empezado todo esto, quisiera cambiar de opinión, puesto que ahora el político se había erguido como el salvador de TikTok. En cualquier caso, la petición fue denegada. Según TikTok:

"Como hemos declarado anteriormente, planeamos llevar este caso ante el Tribunal Supremo, que tiene un historial establecido de protección del derecho de los estadounidenses a la libertad de expresión. Las voces de más de 170 millones de estadounidenses aquí en EE.UU. y en todo el mundo serán silenciadas el 19 de enero de 2025 a menos que se detenga la prohibición de TikTok".

Trump cambia de postura. Donal Trump, que fue el encargado de poner todo este proceso en marcha, dijo durante su campaña electoral que iba a "salvar TikTok". ¿Cómo? No se sabe, ya que por sí mismo no puede anular la ley que impone la prohibición. Podría instar al congreso a escuchar a TikTok y mediar en una negociación, pero la situación es bastante compleja.

¿Qué pasará con los que tengan TikTok instalado? Lo más probable es que la aplicación permanezca instalada y operativa en los dispositivos, pero tarde o temprano acabará cayendo. Habrá fallos que impedirán su uso, no habrá contenido local y, poco a poco, la app perderá su actual brillo. Los ganadores más claros son Instagram y YouTube, empresas estadounidenses que poseen las principales alternativas a TikTok.

