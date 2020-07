Persecución a TikTok por la privacidad: Trump plantea prohibirla en Estados Unidos, Hong Kong la baneará en los próximos días

TikTok está en problemas. Hace unos días la red social creada por la empresa china Bytedance fue prohibida en India, su mayor mercado, pero la cosa se agrava.

El Gobierno de Hong Kong ha decidido prohibirla y dejará de poder accederse a ella los próximos días. Lo mismo se está planteando el Gobierno de los Estados Unidos, que podría banearla pronto. La preocupación de que el gobierno de Beijing pueda usarla como una herramienta de vigilancia masiva y de propaganda está detrás de esos movimientos.

India ya baneó a TikTok

TikTok se ha convertido en un éxito espectacular sobre todo entre las jóvenes generaciones, pero hace tiempo que las sospechas sobre su forma de recolectar datos se ha convertido en un argumento para quienes tratan de proteger la privacidad de sus dispositivos.

Ese argumento está siendo ahora esgrimido por varios países que han decidido prohibir la aplicación, creada por la empresa china Bytedance, o están planeando hacerlo.

India tomó esa decisión a finales de junio de 2020 junto con una serie de aplicaciones desarolladas por empresas chinas. El Computer Emergency Response Team de India indicó que había recibido muchas "representaciones de los ciudadanos en relación con la seguridad de los datos y la violación de la privacidad que afectan a las cuestiones de orden público".

El Gobierno de India destacó que "la recopilación de esos datos, su extracción y elaboración de perfiles por elementos hostiles a la seguridad nacional y la defensa de la India" suponía un peligro que querían atajar. Los analistas estiman que uno de cada tres teléfonos móviles en India (con 1.300 millones de habitantes) tenía instalada esta aplicación.

Tanto Google como Apple revisan las directrices nacionales y si las aprueban esas aplicaciones dejan de estar disponibles en sus tiendas de aplicaciones, Google Play y la App Store.

La situación no solo se restringe al panorama tecnológico y los tintes sociopolíticos y económicos también podrían afectar a esa decisión: 20 soldados indios murieron en un enfrentamiento en la frontera con India hace semanas, lo que ha provocado una protesta social en India que se ha extendido a redes sociales como Twitter.

Honk Kong, EE.UU. y Australia plantean prohibirla también

La decisión tomada por el Gobierno de India parece ser contagiosa. En Hong Kong TikTok dejará también de estar disponible tras la nueva oleada de movimientos para controlar a la población y la promulgación de una nueva ley de seguridad nacional que podría afectar a esta región admnistrativa especial y semiautónoma de China.

Diversos gigantes tecnológicos estadounidenses han suspendido las peticiones de datos que provienen del gobierno de Hong Kong tras la puesta en marcha de esa nueva ley. Facebook, Apple y Google están investigando esas peticiones mientras Twitter mostró su "grave preocupación" por las implicaciones de esta nueva ley.

Los responsables de TikTok han tratado de distanciarse de las asociaciones que se hacen y la ligan al Gobierno de Beijing, y las sospechas sobre cómo y hasta qué punto recolecta datos la aplicación y qué control tiene sobre esos datos el Gobierno chino no cesan de aparecer.

"TikTok es un servicio de recolección de datos disfrazado de red social" era la conclusión de un análisis de ingeniería inversa que un experto realizó a TikTok hace meses, y que se unía a este y otros análisis independientes que ponían de manifiesto los graves problemas de privacidad una aplicación que según esos expertos "viola la ley de varias formas mientras explota los datos de sus usuarios, principalmente adolescentes".

La polémica ha contagiado al Gobierno de Estados Unidos, que hace unas horas mostraba también esa preocupación. Mike Pompeo, Secretario de Estado, indicaba que este país "está contemplando ciertamente" prohibir tanto TikTok como otras aplicaciones sociales chinas.

Los legisladores de Estados Unidos llevan tiempo advirtiendo de los riesgos de seguridad que implica el manejo de los datos de usuario que realiza TikTok. En China la ley obliga a las empresas nacionales a "apoyar y cooperar con el trabajo de inteligencia controlado por el Partido Comunista Chino".

La situación en este caso se suma a las tensiones comerciales que desde hace años han provocado el veto a Huawei, que no tiene por ejemplo acceso a instalar los servicios y aplicaciones de Google en sus móviles basados en Android.

Otros países como Australia también están planteándose prohibir la aplicación según fuentes como el Herald Sun, aunque los responsables de TikTok en ese país indicaron que dicha información no era creíble y destacaban que "TikTok no comparte información de nuestros usuarios en Australia con ningún gobierno extranjero, incluido el Gobierno Chino, y no lo haría si se le pidiera".

