TikTok demanda al Gobierno de Donald Trump por el veto en EE.UU: le acusan de actuar de mala fe y no aportar pruebas

TikTok ha anunciado que ha presentado una demanda en un tribunal contra el Gobierno de Donald Trump, tras la firma del presidente de una orden ejecutiva por la que se prohíben transacciones con ByteDance, la compañía madre de Tiktok, a partir del 20 de septiembre. A la vez, el Gobierno está presionando para que el brazo estadounidense de Tiktok sea vendido a una empresa de aquel país, y Trump quiere que el Tesoro se lleve una parte del acuerdo.

En el comunicado del anuncio, TikTok argumenta que la orden ejecutiva de Trump "tiene el potencial de despojar a esa comunidad de los derechos, sin ninguna evidencia que justifique una acción tan extrema y sin el debido proceso". Además, desde la red social afirman que, sin tomarlo a la ligera, sienten que tienen que tomar medidas para proteger sus derechos y los de sus empleados y comunidad.

"La Administración ignoró nuestros grandes esfuerzos para abordar sus preocupaciones"

TikTok ha explicado en una serie de puntos por qué consideran injusta la orden ejecutiva. En el primero de ellos argumentan que el Gobierno ignoró los esfuerzos que han realizado para abordar las preocupaciones que tenían sobre el tratamiento de los datos de los ciudadanos estadounidenses. Defienden que se han tomado medidas extraordinarias para almacenar los datos de usuarios estadounidenses fuera de China, en Estados Unidos o Singapur, separados del resto.

Según TikTok, el Gobierno estadounidense conoce todo esto a raíz de un análisis de seguridad sobre la compra de Musical.ly por parte de ByteDance. En dichos documentos, de acuerdo a lo que cuenta la red social, se recogería documentación que debería abordar la preocupación las preocupaciones sobre privacidad o seguridad del Gobierno.

La argumentación de TikTok está centrada en defender que el Gobierno de Trump está acusándoles sin pruebas que demuestren las acusaciones

Lo mismo afirman sobre "los grandes esfuerzos que TikTok ha hecho para demostrar el compromiso con el mercado estadounidense", citando hechos como que el personal responsable de TikTok (CEO, jefes de seguridad) esté en Estados Unidos y no en China, así como su equipo de moderación. Todo ello, dicen, está sujeto a ley estadounidense. Como parte de esos esfuerzos citan dar toda la información solicitada para evaluar la compra de ByteDance, también bajo lupa. Información que según TikTok fue ignorada.

Al firmar la orden ejecutiva del 6 de agosto bajo la ley IEEPA (International Emergency Economic Powers Act),TikTok acusa al Gobierno de no seguir el proceso correcto y no actuar de buena fe, "no proporcionando pruebas de que TikTok fuera una amenaza real, ni justificando sus acciones punitivas" contra acciones que no suponen una "inusual o extraordinaria amenaza", algo que dicen que hace falta para invocar los poderes de emergencia (y que se usaron igualmente contra ZTE y Huawei).

Esto es importante en relación a la ley mencionada, pues según TikTok, Trump se extralimitó al hacerlo, al estar destinados dichos poderes a compañías proveedoras de telecomunicaciones, de las cuales TikTok afirma que no es parte.