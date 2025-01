Ante el rumor de que TikTok se venda a Elon Musk en Estados Unidos, la compañía es clara: "Pura ficción"

TikTok está a un paso de ser prohibido en Estados Unidos. El Tribunal Supremo de EEUU se inclina a favor de vetarlo, pero en las últimas horas ha aparecido un rumor sorprendente: el de que Elon Musk pueda acabar comprándola para que la plataforma pueda seguir operando en ese país.

La realidad. La justicia norteamericana exige que Bytedance, propietaria de TikTok, la venda a una empresa estadounidense antes de 19 de enero. De lo contrario TikTok dejará de poder funcionar en este país, donde cuenta con 170 millones de usuarios.

El rumor: Musk compraría TikTok. Bloomberg indicaba hace unas horas cómo algunos miembros del gobierno de China —con mucha influencia en la plataforma— están barajando la opción de que Elon Musk adquiera la división de TikTok en Estados Unidos para evitar la prohibición. Eso haría que el magnate tuviera el control tanto de X como de TikTok.

Un movimiento con ventajas interesantes para Musk. De lograr ese control, TikTok podría impulsar los acuerdos con anunciantes en X, pero es que además la plataforma de ByteDance sería una interesante fuente de datos para alimentar a los modelos de IA de su startup xAI, destacan en Bloomberg.

Musk se mostraba contrario a la prohibición. Elon Musk indicó en abril que creía que "TikTok no debería ser prohibido en EEUU, aun cuando un veto de este tipo pudiera beneficiar a X. Hacer algo así iría contra la libertad de expresión. No es algo que América apoye". El magnate no se ha pronunciado sobre el rumor.

Pero no saldría barato. Analistas de Bloomberg estiman que la división de TikTok en EEUU tiene un valor de entre 40.000 y 50.000 millones de dólares, una cantidad enorme incluso para el hombre más rico del mundo. Ya pagó 44.000 millones por Twitter en 2022, pero para lograrlo tuvo que hacer frente a préstamos colosales.

En TikTok aseguran que el rumor "es pura ficción". La compañía ha desmentido categóricamente el rumor calificándolo de ser "pura ficción", indica Variety. ByteDance ni siquiera ha dado indicios de que esté explorando la venta de su participación del 40% en TikTok a una entidad o grupo de inversores "bendecido" por EEUU.

China no está tampoco dispuesta. Lo cierto es que China no parece dispuesta a vender la división estadounidense de TikTok. Varios analistas han indicado desde hace tiempo que el gobierno chino probablemente no aprobará este tipo de fusión y adquisición forzada, y en Variety destacan que en el pasado, miembros del gobierno chino indicaron que cualquier intento de venta sería bloqueado porque supondría exportación de tecnología.

Pronto conoceremos el desenlace. Lo cierto es que a TikTok se le están agotando las opciones, y estamos a cinco días de que teóricamente se active el veto y la prohibición de que TikTok opere en Estados Unidos. De producirse dicho veto, las consecuencias serían probablemente enormes no solo en EEUU, sino también en Europa, donde hace unos meses ya fue afectada por la regulación de la DMA.

