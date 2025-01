Visor privado de TikTok: qué son y qué peligros tiene utilizarlos

Vamos a explicarte qué son los visores privados de TikTok, unos programas asociados al fraude que se aprovecharán de tu curiosidad para engañarte. Son aplicaciones o servicios online que te prometen poder ver contenido privado en esta red social, algo que no puedes hacer.

Vamos a empezar el artículo aclarando directamente si se puede ver el contenido de cuentas privadas de TikTok, y luego pasaremos a explicarte lo que son y prometen estos visores. Para terminar, te diremos cuáles son los peligros que tiene el utilizarlos.

¿Puedes ver el contenido de cuentas privadas?

No, TikTok no te permite ver el contenido de las cuentas privadas en su plataforma. La opción de convertir una cuenta en privada hace que si eliges hacerlo, nadie pueda ver tu contenido a no ser que tú aceptes que puedan hacerlo.

Cuando yo quiera acceder a tu contenido, voy a tener que ser un seguidor para poder hacerlo. Pero cuando pulso en el botón de seguir, entonces tú recibirás una solicitud, y podrás decidir si quieres aceptarla o denegarla. Esto permite que los usuarios controlen quién accede a sus contenidos, y no se puede burlar fácilmente este método de privacidad.

Por lo tanto, si quieres ver el contenido de una cuenta privada, lo mejor es que envíes una solicitud de amistad, y que esta cuenta te acepte. Puedes hacerlo con tu cuenta o con otra cuenta anónima si no quieres exponerte tú, pero no te creas las falsas prometesas de servicios de terceros.

Qué son los visores privados de TikTok

Los visores privados son aplicaciones que prometen permitirte ver el contenido de las cuentas privadas de TikTok. Son servicios que debes usar en el navegador, o aplicaciones que puedes descargar para, según prometen, permitirte ver estos contenidos.

El problema es que casi todos estos visores son estafas. Como te hemos dicho, no vas a poder ver el contenido de una cuenta si no la tienes entre tus seguidores. Juegan con esa curiosidad o el morbo que genera en ti el poder acceder al contenido de alguien, y te estafan para hacerlo.

La promesa es la de permitirte acceder a una cuenta y a todos sus vídeos sin tener que enviar una solicitud de seguimiento, pudiendo incluso descargar este contenido. Pero de nuevo, esto no se puede hacer.

Peligros de los visores privados de TikTok

En el mejor de los casos, te registrarás en uno de estos servicios y harás un pago que no servirá para nada, les habrás dado tu dinero para que te ofrezcan otros servicios complementarios como estadísticas o encontrar personas, aunque seguirás sin poder ver el contenido privado. Esto es lo mejor que te puede pasar.

Lo peor que te puede pasar es que estos visores roben tus datos personales y privados, y si vinculas tu cuenta de TikTok a ellos incluso también pueden publicar cosas en tu nombre. Suelen ser de pago, o sea que también podrían robar los datos de tu tarjeta.

Hay casos en los que estos visores son apps para el móvil, y pueden infectar tu dispositivo con algún virus que también se utilice para robarte datos. Por lo tanto, lo mejor es no arriesgarse.

Cabe la posibilidad de que en Internet exista algún programa capaz de hacer esto aprovechando alguna vulnerabilidad. Pero como TikTok enseguida solucionaría esta vulnerabilidad, no son programas que vas a encontrar en Google o en redes sociales. Por lo tanto, no merece la pena arriesgarse.

En Xataka Basics | Cómo ganar dinero en TikTok como usuario: todos los métodos disponibles