En TikTok hay españoles traumatizados al ver los precios de Zara en Argentina. Y no en el buen sentido

Cuando uno vuelve a casa después de un viaje por el extranjero suele hacerlo con imanes para la nevera, un cajita con un surtido de postres locales, souvenirs para la familia y los amigos o, como le acaba de ocurrir a un grupo de amigas españolas, un vídeo viral en los pasillos de un Zara.

La pieza en cuestión la ha compartido en TikTok una usuaria llamada Antonia y en poco tiempo ha superado los 1,8 millones de visualizaciones. No tanto por lo que hacen o dicen las españolas que lo protagonizan como por sí lo que muestran: prendas de ropa de Inditex a precios desorbitados, a 'años luz' de los que se encuentran en las tiendas españolas.

Shock en un Zara argentino. El vídeo es breve, de apenas 74 segundos, pero ofrece una perspectiva que no suele verse a menudo: cómo es un Zara de Argentina. No porque las tiendas del grupo Inditex sean allí muy distintas a las de España o cualquier otro país de Europa, sino por lo que muestran las etiquetas de sus prendas. A lo largo del vídeo dos españolas se pasean entre faldas, chaquetas, camisas, vestidos… sin ocultar su asombro (o pasmo) cada vez que ven un precio.

"Me río para no llorar". El título de la pieza no puede ser más descriptivo: "Mis amigas españolas en shock con los precios de Zara Argentina (Me río para no llorar)". Quizás parezca una exageración, pero capta bien el estado de ánimo de las dos jóvenes en la tienda. "Es para denunciar. ¿Dónde está el papel de la denuncia?", bromea una. "¿En España qué cuesta [esto] en rebajas, 7,99? En rebajas vale 80", se escandaliza poco después con unos pantalones en la mano.

La retahíla de comentarios sigue: "Estoy en shock", "No puedo asumirlo", "No hay nada que se pueda pagar aquí", "Ni Massimo Dutti"… Comentarios entre risas, expresiones de asombro y referencias a precios que, aseguran, están muy por encima de los que se encuentran en cualquier tienda de Zara de la geografía española.

En el vídeo llega a apreciarse por ejemplo un cartel de rebajas con la cifra 79999 pintada en rojo sobre un perchero con camisas, blusas y vestidos. Si ese precio está en pesos argentinos (ARS) equivaldría a alrededor de 75 euros. En otro se ven faldas a $49999. De nuevo si hablamos de ARS se traduciría en casi 47 euros.

Chocante sí, nuevo no. No es la primera vez que un español (o extranjero, en general) comparte su pasmo en redes al ver los precios de la popular marca de Inditex en Argentina, donde, según datos recogidos por La Nación, al menos en 2023 Zara tenía repartidos 11 establecimientos. Hace poco otra joven compartía su indignación tras visitar una de sus tiendas situada en un centro comercial de Buenos Aires.

"Para que veáis la realidad de los precios comparado con Europa. No tiene ningún tipo de sentido", denunciaba la tiktoker. A modo de ejemplo en el vídeo mostraba un top, junto a un cálculo rápido: "Lo puedes encontrar por menos de cinco euros en Madrid y aquí vale 12". "Me parece injusto que haya tanta diferencia de un país a otro. Los precios deberían ser más o menos los mismos, no tres veces mayores".

En Threads también se puede encontrar alguna queja similar: "Acabo de regresar de Buenos Aires y su estado de la economía me sorprendió. Una camisa normal en Zara, que en cualquier otro país costaría como máximo 30 dólares, se vende a 120".

¿Tanta diferencia hay? Lo cierto es que no hay que subirse a un avión, cruzar el Atlántico y pasearse por los pasillos de un Zara de Buenos Aires para comprobar la brecha de precios. La web de la empresa da una pista sugerente. Por ejemplo, un vestido abierto por la espalda que en la web española se ofrece rebajado por 12,99 euros (antes 29,95), en la página argentina se vende por 59.999 ARS, cerca de 56 euros. Originalmente costaba 99.990 ARS, casi 94 euros.

Una falta Midi efecto ante de tiro alto cuesta en España rebajada 12,99 euros. En Argentina una prenda similar, con cierre lateral con cremallera en vez de cintura elástica, está rebajada por 69.999 ARS, más de 65 euros. Unas bailarinas en serraje acababas en punta redonda cuestan en las tiendas de España 15,99 euros. En Argentina ese modelo está tras las rebajas en 69.999 ARS, es decir, 65 euros.

Cuestión de países y precios. La comparativa entre España y Argentina no es la única que arroja precios distintos. Por ejemplo, el mismo vestido que encontrábamos en España rebajado por 12,99 euros y en Argentina por 59.999 ARS (56 €), lo encontramos en Alemania por 9,99 euros, en Arabia Saudí por 149.00 SAR (38 €) y en Chile por 19.990 CLP (19 €), pero el coste que las prendas alcanzan en Argentina ha llamado ya la atención de otros usuarios en las redes e incluso de académicos que han indagado en ese fenómeno, sin ceñirse exclusivamente al caso concreto de Inditex.

"En Argentina la ropa es cara". Entre quienes han analizado el fenómeno destaca Fundar, un centro de estudios impulsado por el matemático Sebastián Ceria y que hace unos meses examinó precisamente el coste de la ropa en Argentina. La primera conclusión de su informe es "contundente", en sus propias palabras: "En la Argentina la ropa es cara". Y la primera clave que desliza es la inflación, uno de los grandes retos macroeconómicos del país durante las últimas décadas.

De inflación y tendencias. Aunque a finales de 2024 el país había logrado su tasa de inflación más baja de los últimos años y hay observatorios que constatan su atenuación, el IPC aumentó un 2,4% en noviembre, el dato interanual llegaba al 166% y el porcentaje acumulado del año rondaba el 112%.

Fundar advierte que las prendas padecen además el alza de precios de forma especial. "Mientras que acá la inflación de la ropa superó a la inflación promedio, en el mundo ocurrió lo contrario", detallan sus expertos, que subrayan esa tendencia que diferencia a Argentina de la tónica general.

¿Hay más factores? Sí. O así lo detalla Fundar, que reconoce en cualquier caso que no es una cuestión sencilla. "El debate osciló entre dos posturas. Por una parte, las miradas críticas de la industria nacional culpan al proteccionismo y sostienen que para bajar los precios solo hay que abrir la economía y fomentar la importación. La otra postura plantea que los altos precios de la ropa se deben a una multitud de factores ajenos al entramado productivo local", resume.

Al abordar el problema en detalle Fundar cita la "elevada protección comercial" de las últimas décadas, el "deterioro de las condiciones macroeconómicas" y el consecuente encarecimiento de los bienes o el coste del financiamiento y sus efectos en la inversión y la productividad. El resultado, concluyen, es que en Argentina la ropa es cara tanto en términos absolutos (dólares), como si hablamos de forma relativa, en relación con el resto de mercancías.

"No toda la ropa es igual". "En la Argentina la ropa es 35% más cara al dólar oficial que en el resto de los países analizados, diferencia que se atenúa al considerar el tipo de cambio al dólar MEP. Sin embargo, si miramos con más detenimiento encontramos matices importantes", señala el análisis de Fundar, y matiza: "No toda la ropa es igual de cara".

Los datos revelan diferencias por ejemplo en función del tipo de prenda o los tejidos que se hayan empleado en su confección. En el balance salen peor paradas las piezas para adultos y de marca o alta gama. En el caso concreto de Zara hay quien sugiere que las diferencias de precios entre países respondería a la política de tarifas de la multinacional en España, donde Inditex tiene uno de sus clústers.

