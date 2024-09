Un pueblo de Sicilia ha prohibido cualquier recuerdo para turistas relacionado con la mafia. Tiene buenos motivos

Agrigento, un pequeño municipio de la costa sur de Sicilia, es una joya de la historia y un destino de primera para los amantes de la antigüedad y los paisajes. Su crónica se remontar hasta el siglo VI a.C. y en su escarpado litoral los viajeros pueden disfrutar del Valle de los Templos, promocionado por las autoridades italianas como "uno de los mayores yacimientos arqueológicos del mundo".

Pese a ese bagaje y estar reconocida por la UNESCO, quienes visitan el pueblo suelen marcharse con souvenirs que recuerdan otra de sus facetas, menos edificante: sus lazos con la mafia. Su alcalde está harto. Y ha dicho basta.

Prohibidos los imanes de la mafia. Harto de que su pueblo se asocie con la Cosa Nostra, el alcalde de Agrigento, Francesco Miccichè, ha decidido decir basta. A finales de agosto publicó una orden municipal con la que quiere desdibujar ese vínculo con la mafia italiana. O al menos evitar que haya comerciantes que saquen tajada de él y turistas que vuelvan a sus casas propagándolo por medio mundo. ¿Cómo? Prohibiendo la venta de souvenirs relacionados con la mafia.

"En términos positivos". La orden se firmó el día 20 y no puede ser más rotunda. Miccichè declara la prohibición tajante y extensible a todo el pueblo de vender "cualquier tipo de objeto, souvenir o artilugio que glorifique o simplemente haga referencia 'en términos positivos', de cualquier modo y forma, a la mafia y al crimen organizado". Y para asegurarse de que el mandato no se quedará en el papel, ha dado luz verde a la policía para que vele por su cumplimiento.

"Famiglia mafiusa". La orden es tan peculiar que ha captado la atención de medios de otros países, como Euro News, Business Insider o Time Out, pero se entiende mejor tras darse un paseo por las tiendas de recuerdos de Agrigento.

Giornale di Sicilia relataba cómo en la Vía Atenea, una de las calles más transitadas de la localidad, no es difícil encontrarse con escaparates en los que se muestran souvenirs relacionados con la mafia. Uno especialmente popular es una figura de un siciliano vestido de negro con una escopeta recortada, conocida como 'lupara', y la inscripción "U mafiusu". También hay figuras de una pareja armada en un coche u otras que, en un guiño a 'El Padrino' muestra a una familia al completo, padres e hijo incluidos, con la inscripción "famiglia mafiusa".

Pero… ¿Por qué ahora? Porque es un momento particularmente importante para Agrigento. Aunque la localidad es un destino turístico reconocido, tanto por sus paisajes como por sus restos arqueológicos, en 2025 gozará de una visibilidad especial: se convertirá en capital cultural de Italia, un puesto que ha logrado tras imponerse a otras localidades como Asís, Orvieto, Roccasecca o Spoleto y que va acompañado de una inyección de fondos para que pueda mostrar su cultura.

En la elección del Ministerio de Cultura , claro está, no pesó el vínculo de Agrigento con la Cosa Nostra, sino, en palabras de las propias autoridades, "el rico patrimonio cultural de la zona". Y eso es lo que ahora quiere fomentar su alcalde, aunque implique prohibir imanes de 'El Padrino'. Como parte de su candidatura Agrigento lanzó un programa conjunto con Lampedusa y otros municipios que girará en torno a los elementos de Empédocles y contará con 44 proyectos.

Una ciudad cargada de historia. La decisión de Miccichè es un claro recordatorio de la rica historia de Agrigento. Y sus muchos y variados matices. Como apuntan en World History Encyclopedia, la antigua polis que le sirvió de cuna la fundaron hacia el 580 a.C. colonos de Rodas y Creta y en su apogeo llegó a acoger varios cientos de miles de habitantes y una próspera economía de la que dan cuenta la arquitectura del siglo V a.C. que todavía se conserva. El destino es famoso por el Valle de los Templos, un referente en la historia del Mediterráneo y sus restos arqueológicos están protegidos por la UNESCO por su valor.

La zona también es conocida sin embargo por otra faceta menos edificante: sus lazos con la mafia. Hace poco de hecho la policía italiana informaba de detenciones relacionadas con la asociación criminal en Agrigento. De hecho, el Micchichè no es el primer intento por alejar turismo y mafia. En 2023 las autoridades regionales ya movieron ficha para que al menos en ciertos ferris no se puedan vender souvenirs relacionados con la Cosa Nostra. El objetivo era exactamente el mismo que ahora ha motivado la orden municipal de Agrigento: no dañar la imagen de Sicilia.

Imágenes | Verity Cridland (Flickr) y Komers Real (Flickr)

