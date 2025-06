China ha ganado la guerra de los datos sin necesidad de robar ninguno. Se los hemos regalado nosotros

Pese a los cadáveres que se le suelen intentar atribuir en ese sentido, al menos mucho más desproporcionadamente que al otro lado del Pacífico, China no ha necesitado robar secretos datos ni secretos tecnológicos de Occidente.

Se los hemos entregado nosotros mismos en bandeja de plata.

Por qué es importante. Hay varios casos que sueltos no significan gran cosa pero unidos forman un puzzle. Por ejemplo, Apple y su inversión acumulada de 55.000 millones de dólares en China para "formarla" en fabricación avanzada.

O ByteDance acumulando miles de millones de horas de vídeo etiquetado –y occidental– para entrenar el algoritmo de recomendación más sofisticado que conocemos. Y ahora Apple puede repetir el patrón con la IA.

El contexto. La narrativa dominante señala al espionaje industrial chino como causa de su auge tecnológico. No es tan sencillo: las empresas occidentales han sido las mayores facilitadoras de transferencia tecnológica en la historia moderna, y lo hicieron voluntariamente.

La promesa a cambio: márgenes. En el corto plazo.

La panorámica. Apple fue una de las grandes responsables del cambio de China, que pasó de fabricante low cost a superpotencia de la fabricación en apenas dos décadas.

ByteDance ha convertido los datos de comportamiento occidental –horas y horas decidiendo qué nos gusta y qué no a base de scroll– en supremacía algorítmica desde hace un lustro. Tesla aceleró el ecosistema chino de vehículos eléctricos y ahora se le ha vuelto en contra. DJI dominó los drones civiles procesando mapas 3D occidentales.

El patrón se repite: Occidente entrega conocimiento, China lo absorbe y lo empieza a superar.

Terry Gou, fundador de Foxconn, entendió que era mejor sacrificar márgenes inmediatos a cambio de amarrar a una empresa como Apple para conseguir formación gratuita por parte de ingenieros estadounidenses.

Entre líneas. China aplicó lo que podríamos llamar "caballo de Troya inverso". En lugar de infiltrarse, atrajo a las empresas occidentales para que acudieran de forma voluntaria.

El de Apple es un caso paradigmático: durante años creyó que era ella quien estaba conquistando a China, pero la realidad vista con perspectiva es que ha sido China quien ha conquistado a Apple. Ejemplos:

Las cesiones progresivas de soberanía. Apple ha ido aceptando restricciones de contenido o almacenamiento obligatorio en servidores locales, algo que llevó muchas manos a muchas cabezas en su momento solo para que la UE acabara exigiendo algo muy similar.

Dependencia logística sin vuelta atrás. No hay plan B, salir de China sería un movimiento lento, costoso, que requeriría de muchos años y muchos dólares.

La transferencia masiva de conocimiento. Las mencionadas formaciones a millones de trabajadores chinos, las inversiones de más de 7.000 millones en equipamiento propio para fábricas ajenos. China ha absorbido ese know-how.

Sí, pero. Apple generó gracias a esto una empresa de 3 billones de dólares. En el año 2000 estaba en torno a los 4.000 millones. Miles de veces menos. Ese crecimiento no hubiese podido ocurrir invirtiendo en otro lugar. Tesla habría tardado mucho más en dominar el coche eléctrico sin la capacidad industrial china.

El problema es el mencionado: no hay plan B. A medio plazo no puede haberlo. Sin China, Apple no puede gestionar su complejísima logística, sus millones de componentes diarios. Tampoco acceder a ingenieros que los dominen.

Y ahora... Apple está trabajando junto a Alibaba para llevar Apple Intelligence a China por imperativo legal. Está siendo más complicado de lo que parecía. Y ByteDance preferiría cerrar TikTok en Estados Unidos antes que vender su valioso algoritmo.

El patrón se repite aquí también: las empresas occidentales buscan acceder al mercado chino entregando su tecnología más valiosa.

La amenaza. China está dominando cada vez más la adopción masiva de la IA con modelos fundamentalmente de código abierto. Tencent ya ha integrado DeepSeek en WeChat para sus más de mil millones de usuarios.

En China, la IA no es una aplicación por separado, sino que se integra en lo que ya es muy utilizado. Posiblemente la próxima generación de agentes inteligentes repetirá el patrón de Apple y Foxconn. Pero en el ámbito del software.

China no está ganando la carrera de los datos espiando a Occidente. La está ganando por haber abierto la puerta para que Occidente le enseñara todo lo que necesitaba saber a cambio de mayores beneficios trimestrales.

Hoy el alumno se ha hecho maestro y es quien pone las normas.

En Xataka | Para Apple, el precio de sus iPhone era sagrado. Hasta que empezó a caer al vacío en China

Imagen destacada | Collabstr en Unsplash