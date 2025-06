Huawei afirma que se está quedando atrás en la carrera de los chips. Es justo lo que quiere que creamos

A Huawei no le gusta llamar la atención. No quiere titulares. No está generando demasiados y desde que en 2019 se produjera el veto de EEUU y Google la empresa ha adoptado un perfil bajo y una narrativa tímida, silenciosa. Pero mientras lo hace, Huawei no para de crecer y de consolidar su papel como una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo.

El líder silencioso. Ren Zhengfei (Anshun, 1944) fundó Huawei en 1987 y no solo es el CEO de la empresa: se le considera como un líder espiritual. Él no lo ve así y afirma que es más bien "un líder marioneta [...]. Solo desarrollo un papel simbólico, como un ídolo de cemento en un templo. Sin él el templo parecería vacío, pero en realidad el ídolo no hace nada... Que yo esté o no en Huawei no tiene impacto real".

Que quiere ser olvidado. A pesar de su absoluta relevancia, sea simbólica o no, Zhengfei no tiene intención alguna de estar en primer plano. Su esperanza es de hecho acabar siendo olvidado. "Solo soy un viejo. ¿Qué sentido tiene recordarme? La gente debería pensar más en el futuro y el mundo. Mi mayor deseo es tomarme un café en una cafetería sin que nadie se dé cuenta". Zhengfei es conocido por su carácter reservado y discreto, y ha trasladado esa forma de ser a su empresa.

"Nuestros chips están una generación por detrás de los de EEUU". La frase es del citado Ren Zhengfei, que en una entrevista en el medio estatal chino People's Daily hablaba de sus últimos avances en semiconductores. Allí el máximo responsable de este gigante explicaba que las sanciones que impiden a Huawei obtener o fabricar chips de última generación provocan que "nuestro chip sigue detrás una generación detrás de los de EEUU".

Mejor no creérselo mucho. Huawei es propiedad de sus empleados y tiene lazos con el Ejército Popular de Liberación chino, las fuerzas armadas del país, de las que Ren Zhengfei formó parte durante varios años. La guerra comercial ha hecho que la empresa adopte un perfil muy discreto, y el comentario de Ren sobre el estado de sus chips es posiblemente una estrategia para no llamar la atención. Porque aunque puede que haya aún diferencias con los avances de EEUU, el gigante chino no para de expandirse.

A por todas sin que se note. Lo explicaba William Huo, un experto que explicaba en China cómo Huawei gasta actualmente 25.000 millones de dólares al año en I+D. Uno de los resultados de esas inversiones han sido los nuevos chips Ascend para IA que no ha sido diseñado para superar a los chips de NVIDIA, sino para escalar a lo grande. Y hay un ejemplo contundente.

CloudMatrix 384. Puede que los chips de Huawei no sean tan potentes, pero sus clústeres sí lo son. Lo demuestra el CloudMatrix 384, competidor directo del NVIDIA GB200 NVL72. Este monstruo cuenta con 384 GPUs Ascend 910C conectados a través de una red óptica que permite una interconexión a velocidades mucho mayores que las que ofrecen los cables de cobre del clúster de NVIDIA. Pero es que además un sistema completo CloudMatrix 384 puede, como indican en Semianalysis, ofrecer hasta 300 FLOPS (en precisión BF16) de computación, casi el doble de lo que ofrece el GB200 NVL72 de NVIDIA. No solo eso: tiene 3,6 veces la capacidad de memoria y 2,1x veces el ancho de banda de memoria. La máquina de Huawei es una absoluta bestia, por mucho que sus chips "estén una generación por detrás" —que es discutible—.

La confusión. Hace unas semanas se hablaba de cómo el nuevo portátil Huawei MateBook Fold de Huawei estaría basado en el prometedor chip Kirin X90. Ese SoC, fabricado por SMIC, parecía poder estar fabricado con nodo fotolitográfico de 5 nm, pero eso era difícil. Sobre todo porque SMIC —la foundry china que intenta seguirle los pasos a TSMC o Samsung— no tiene acceso equipos de fotolitografía de ultravioleta extremo de ASML. ¿Cómo lo iba a lograr entonces?

China avanza en semiconductores. SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp) es el mayor fabricante chino de semiconductores, y tiene una cuota de alrededor del 5% en el mercado mundial. El veto de EEUU ha provocado que este fabricante no tenga acceso a equipos EUV, pero algunos rumores apuntaban a que había logrado un nodo de 5 nm con tecnología de ultravioleta profundo (UVP). No es así, y nuevos datos revelan que el X90 no usa un nodo de 5 nm (N+3) sino el ya conocido de 7 nm (N+2) como ya sucedió con el Kirin 9020. Cuidado, porque en SMIC están trabajando en su propia litografía de 5 nm, y parecen estar cerca ya de lograrla. Y más allá, cómo no, los 3 nm.

Un lobo con piel de cordero. Huawei no suele generar titulares, pero es al parecer justo lo que busca. Y mientras, como afirma Huo, logra comprar tiempo en el que la industria no se fija tanto en ella. Y mientras tanto, escala sin descanso. Pero como dice este analista, no para perseguir beneficios trimestrales, sino para perdurar.

