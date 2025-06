Apple creía tener un excelente plan para desplegar su IA en China. Le está saliendo tan bien como todo lo demás en China

Los récords agridulces son precisamente eso, agridulces. En Apple lo saben bien: en el primer trimestre de 2025 ingresaron 124.300 millones de dólares, pero esa colosal cifra está empañada por un hecho preocupante: en China las cosas van mal. La empresa ya no es lo que era allí, y ha perdido un 9% de cuota de mercado en un año.

En Cupertino, eso sí, tenían un plan para revivir las ventas: ofrecer Apple Intelligence, y hacerlo además con un socio chino de categoría. En concreto, con Alibaba, que parecía la opción ideal por su influencia en el mercado chino y además por contar con un chatbot especialmente avanzado como Qwen2,5-Max.

El plan no era malo, sobre todo teniendo en cuenta la preocupante situación que Apple vive con su desastroso despliegue de funciones de IA. Apple Intelligence sigue estando muy por detrás de sus competidores, y el escandaloso no-lanzamiento de Siri con IA ha revelado rivalidades internas, indecisión y problemas de liderazgo en la compañía. Pero con Alibaba todo parecía sonar bien. Las acciones de la compañía china subieron como la espuma tras los rumores y todo parecía ir viento en popa.

No está siendo así, y el despliegue de Apple Intelligence en China con su nuevo socio se está retrasando por culpa de los reguladores chinos. Apple y Alibaba han colaborado en el desarrollo de diversos productos de IA para poder ponerlos en marcha, y han pedido a las autoridades que regulan este sector que den el visto bueno.

Pero la Administración del Ciberespacio de China (CAC), principal responsable de dar esa bendición, no lo ha hecho. Dichas solicitudes están en estos momentos bloqueadas según fuentes cercanas al proceso citadas en FT, y la razón no es técnica, sino política. La incertidumbre sobre la situación entre China y Estados Unidos y esa guerra comercial que mantienen —y que afecta al mundo entero— está provocando ese bloqueo, según dichas fuentes.

La situación para Apple es complicada

Por un lado, intenta lidiar con un presidente de EEUU que quiere forzar a que Apple fabrique los iPhone que venda en ese país localmente. La idea es tan cara para Apple que le va a seguir saliendo a cuenta seguir fabricándolos en India para evitar los aranceles chinos.

Por otro, se ha quedado atrás en venta de iPhone en China, donde Xiaomi, Huawei, Oppo y Vivo ya la han adelantado. Todas ellas cuentan con el apoyo del gobierno y están apretando también en la oferta de funciones de IA, pero Apple Intelligence sigue sin ser una propuesta competitiva.

Precisamente el proceso de aprobación del CAC incluye esas pruebas de IA. Los propios desarrolladores de modelos de IA en China no pueden comercializarlos o publicarlos a no ser que reciban el visto bueno del Gobierno, que quiere modelos de IA "muy socialistas". Esas restricciones deberían haber favorecido a Apple, sobre todo tras la alianza con Alibaba, pero las tensiones con EEUU tras la absurda subida de los aranceles —ahora en pausa— han hecho que la situación sea insólita.

La situación es tan compleja que Apple se enfrenta a suspicacias dobles. Primero, la aprobación final del acuerdo entre Apple y Alibaba para implementar esas funciones de IA en los iPhone en China debe estar validada por el Consejo de Estado chino. Y segundo, el Bureau of Industry and Security del Departamento de Comercio de EEUU ha mostrado según FT sus reservas con ese acuerdo, aunque no tienen medios legales para impedirlo.

La situación es complicada, y ese bloqueo de la validación no hace más que enrevesarla más. Y mientras tanto, Apple y Huawei crece. Desde el principio de 2023 hasta ahora, la cuota de Apple en móviles en China era del 70%, y ahora es del 47%. ¿La de Huawei? Era del 13% y ahora es del 35%.

Imagen | Maccy

En Xataka | El iPhone lleva fabricándose en China muchos años. Apple quiere cambiar eso y China quiere evitarlo a toda costa