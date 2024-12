Apple no puede ofrecer ChatGPT en China. Más que un problema, eso es una bendición

El despliegue de Apple Intelligence sigue siendo lento y gradual, pero poco a poco la compañía de Cupertino va avanzando (con tropiezos) en sus planes para ofrecer este tipo de servicios en todo el mundo. Se ha encontrado con un escollo en China... o quizás no.

Nada de ChatGPT. El chatbot y los modelos de IA de OpenAI no están disponibles en China. En este país los organismos reguladores exigen que los servicios de IA generativa obtengan la aprobación gubernamental antes de poder ser utilizados por los usuarios, lo que ha obligado a Apple a buscar alternativas.

Si no puedo usar los de aquí, intentaré usar los de allí. Según Reuters, ante esa disyuntiva Apple está manteniendo conversaciones con dos grandes empresas tecnológicas chinas que precisamente, cuentan con sus propios chatbots. Se trata de Tencent y de ByteDance, aunque según fuentes cercanas al proceso esa negociación aún está en fase preliminar.

Una gran oportunidad para Apple. En los últimos tiempos la cuota de mercado de Apple en el mercado chino está decayendo, pero un acuerdo con alguna de estas dos empresas podría reanimar esas ventas. La plataforma de IA de Apple tiene dos grandes patas: la primera, sus servicios propios, disponibles tanto en local como en su nube privada, y los servicios de partners como OpenAI, a los que los usuarios podrán tener acceso si creen que Apple Intelligence por sí sola no es suficiente. En China los usuarios podrían tener por tanto acceso a chatbots desarrollados por Tencent o ByteDance en lugar de a ChatGPT si lo necesitan.

China está apretando en modelos de IA. China ha tenido que superar obstáculos importantes para desarrollar su tecnología de IA. Hay un veto para el acceso a chips de IA avanzados de compañías como NVIDIA, pero aun así las empresas de este país han logrado desarrollar LLM y chatbots que parecen competir de tú a tú con ChatGPT o Gemini, por ejemplo. ByteDance tiene a Doubao, Tencent a Hunyuan y Baidu a Ernie.

Ya lo intentaron con Baidu. Estas negociaciones tienen lugar tras el intento previo de Apple, que habló con Baidu de integrar su chatbot en China en lugar del de OpenAI. Según The Information dichas conversaciones fracasaron. Por un lado, por problemas técnicos al ejecutar esa integración. Por otro, por el potencial uso de los datos de interacción con el iPhone para entrenar modelos de IA.

Sin IA, Apple está en desventaja. Lo cierto es que Apple tiene un problema en este sentido, porque su scompetidores en China sí comienzan a ofrecer este tipo de integraciones con chatbots locales. Sus iPhone además se han encontrado con una dura competencia con modelos de fabricantes chinos como Huawei, que ha resurgido con fuerza y ahora acaba de presentar su prometedor Huawei Mate 70.

El gobierno de EEUU puede actuar. Como indican en TechRadar, aunque ChatGPT no está disponible en China directamente, hay una forma de usarlo allí mediante Microsoft y su plataforma Azure. No obstante, en The Wall Street Journal informaron hace unos días de que el gobierno de EEUU está considerando activar una nueva normativa. on ella se bloquearía aún más la venta de tecnología de IA a China.

Peligro para Apple. La guerra comercial que mantienen se está recrudeciendo con este tipo de medidas, a menudo con el argumento de la preocupación por la seguridad nacional. En cualquier caso, EEUU no ha tomado medidas de este tipo pero hacerlo supondría un duro golpe para las aspiraciones de Apple, que no podría competir de forma completa en el terreno de la IA en China.

