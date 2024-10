Apple y Microsoft no paran de presumir de su IA. Pero su despliegue está siendo exasperante

Apple Intelligence tiene buena pinta. Lo nuevo de Copilot, aún más. Pero da igual: la mayoría de los mortales no tendremos acceso a esas opciones, porque aunque Apple y Microsoft las anucian a bombo y platillo, su despliegue está siendo exasperante.

Se mira pero no se toca. No paramos de ver la misma situación una y otra vez, no solo con Apple o Microsoft, sino con otras empresas que presentan novedaeds que no acaban de llegar al mercado.

Dónde está mi profesor robótico. Ocurrió por ejemplo con algunas de las demostraciones como las que OpenAI hizo con GPT-4o y su capacidad de síntesis de voz en los iPhone. Los ejemplos eran llamativos -un profesor particular, una ayuda para invidentes- pero no acaban de llegar al mercado ampliamente y eso que han pasado ya cinco meses desde el anuncio.

La IA tarda mucho en llegar. Las opciones que han lanzado recientemente tanto Apple como Microsoft tardarán en llegar. Apple Intelligence comenzará a desplegarse -solo algunas funciones- este mes entre usuarios en versión preliminar en inglés. Las mejoras en Siri por ejemplo no llegarán hasta marzo o abril de 2025. Mientras algunas de las novedades de Copilot comenzarán a llegar solo a miembros del program a Windows Insiders en inglés y en ciertos territorios. En ambos casos el mensaje es el mismo: el despliegue será lento y (muy) gradual.

En España y en la UE, nada. La situaión es aún más preocupante para los países de la Unión Europea, incluido España. La regulación existente ha provocado una situación en la que tenemos una IA a dos velocidades, y Europa sale perdiendo en el acceso a esas funciones. Ni Microsoft ni Apple han dado detalles claros sobre cuándo podrán estar disponibles esas funciones de IA en esta región. La cautela -quieren evitar posibles multas- reina entre las empresas tecnológicas.

No queremos meter la pata. Los responsables de estas opciones también han entendido que las prisas no son buenas consejeras. Ya le han jugado malas pasadas a Google, y los riesgos reputacionales y económicos son claros. Es probale que Apple, Microsoft y el resto de empresas que lanzan estas opciones vayan especialmente despacio para evitar meter la pata a gran escala. Puede suceder, claro, pero el alcance será mucho menor con despliegues tan graduales.

Y quizás no aportan tanto. Esa estrategia a la hora de ofrecer sus funciones también es una forma razonable de ir puliendo sus productos. No solo por si cometen errores, sino por si no convencen a los que los están usando. Parece ser el caso de Microsoft: sus esfuerzos para inyectar IA en Excel, Word o PowerPoint no están recibiendo una acogida especialmente notable. Según The Information, solo un 1% de sus 400 millones de usuarios está aprovechando esas funciones.

Habrá que armarse de paciencia. Lo que parece claro es que los usuarios finales tendremos que armarnos de paciencia, porque tardaremos en poder disfrutar de muchas de esas opciones. Y si estamos en la UE, aún más (si es que llegamos a hacerlo, algo que no acaba de estar claro de momento).

