Apple Intelligence en España y Europa: cuándo llega, idiomas, y todo lo que se sabe

Vamos a aclararte qué se sabe sobre la llegada de Apple Intelligence a Europa en general, y a España en particular. iOS 18 ya está entre nosotros, y su principal novedad es un sistema de inteligencia artificial que todavía no ha llegado. Y aunque Apple ya ha puesto fecha para la llegada oficial de Apple Intelligence, en esa fecha no lo tendremos en España.

Por eso, vamos a intentar aclararte un poco lo que sabemos de esta llegada, con las versiones de iOS en la que lo hará en los países donde ya se sabe fecha, y con los tiempos anunciados en el resto de países e idiomas donde hay planes para que también llegue.

Apple Intelligence llegará en varias fases

Lo primero que tienes que saber, es que las funciones de Apple Intelligence irán llegando poco a poco en los países donde primero va a llegar. Esto quiere decir que, como leemos en Applesfera, no todas las funciones van a llegar a la vez. Vamos, que si no has visto que la principal novedad de iOS 18 ha llegado todavía, es porque lo irá haciendo con iOS 18.1, 18.2 y 18.3.

Pero también debes saber que estas fases no afectan a España o Europa, porque aquí el lanzamiento será posterior. Pero esto lo vamos a explicar luego, primero vamos con las fases:

iOS 18.1 (octubre) : Actualmente en fase beta, esta versión empezará a desplegar la IA en los primeros países en octubre. En este primer lanzamiento se activan funciones como el resumen de notificaciones, búsqueda de información en la nube con Siri y un asistente de escritura.

: Actualmente en fase beta, esta versión empezará a desplegar la IA en los primeros países en octubre. En este primer lanzamiento se activan funciones como el resumen de notificaciones, búsqueda de información en la nube con Siri y un asistente de escritura. iOS 18.2 (noviembre/diciembre) : Está previsto que esta versión llegue antes de terminar el año, y que se añadan funciones como los Genmoji para crear emojis por inteligencia artificial, o la creación de imágenes.

: Está previsto que esta versión llegue antes de terminar el año, y que se añadan funciones como los Genmoji para crear emojis por inteligencia artificial, o la creación de imágenes. iOS 18.4 (marzo/abril de 2025): En primavera del año que viene ya se debería haber completado el desarrollo de Apple Intelligence, y en los primeros países debería empezar a llegar integrándose en Siri. Habrá funciones como, por ejemplo, saber a qué hora debes salir de casa para recoger a un amigo en el aeropuerto, ya que detectará las conversaciones con esa persona y observará a qué hora te dijo que llegaría.

Primeros países donde llega Apple Intelligence

De momento, solo hay unos pocos países confirmados para la llegada oficial de Apple Intelligence. Son los siguientes:

Estados Unidos: a partir de octubre con iOS 18.1.

a partir de octubre con iOS 18.1. Australia: a partir de diciembre con iOS 18.2.

a partir de diciembre con iOS 18.2. Canadá: a partir de diciembre con iOS 18.2.

a partir de diciembre con iOS 18.2. Nueva Zelanda: a partir de diciembre con iOS 18.2.

a partir de diciembre con iOS 18.2. Reino Unido: a partir de diciembre con iOS 18.2.

a partir de diciembre con iOS 18.2. Sudáfrica: a partir de diciembre con iOS 18.2.

Relacionado con esto, también podemos saber en qué idiomas llegará Apple Intelligence. De momento solo hay fechas para la llegada de las distintas versiones del inglés, mientras que en otros idiomas ya confirmados todavía no hay fechas concretas:

Inglés de Estados Unidos: a partir de octubre con iOS 18.1.

a partir de octubre con iOS 18.1. Inglés de Australia: a partir de diciembre con iOS 18.2.

a partir de diciembre con iOS 18.2. Inglés de Canadá: a partir de diciembre con iOS 18.2.

a partir de diciembre con iOS 18.2. Inglés de Nueva Zelanda: a partir de diciembre con iOS 18.2.

a partir de diciembre con iOS 18.2. Inglés de Reino Unido: a partir de diciembre con iOS 18.2.

a partir de diciembre con iOS 18.2. Inglés de Sudáfrica: a partir de diciembre con iOS 18.2.

a partir de diciembre con iOS 18.2. Alemán: en 2025 sin especificar fecha.

en 2025 sin especificar fecha. Chino: en 2025 sin especificar fecha.

en 2025 sin especificar fecha. Español: en 2025 sin especificar fecha.

en 2025 sin especificar fecha. Francés: en 2025 sin especificar fecha.

en 2025 sin especificar fecha. Italiano: en 2025 sin especificar fecha.

Aquí, solo hay que aclarar que la fecha de llegada del español no influye en la llegada a España, y lo mismo pasa con el resto de idiomas europeos y el resto de Europa. De hecho, lo lógico es pensar que primero empiece a llegar a países de América Latina como Argentina, Chile o México, aunque todavía no hay datos sobre esto.

¿Qué pasa con Europa?

La razón por la que Apple Intelligence no llegará a Europa inmediatamente es porque la Comisión Europea quiere cuidar a los usuarios europeos, y por eso tiene algunas leyes específicas para protegernos.

En este caso, tenemos la ley de IA europea, que establece unos niveles de riesgo dependiendo de cuánto pueden las inteligencias artificiales "tener un efecto perjudicial considerable en la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de las personas". La ley establece una serie de pautas para que las empresas desarrolladoras de IA puedan traer a Europa sus modelos sin que esto ponga en peligro a los usuarios.

Pero en países como Estados Unidos no hay leyes que protejan a los consumidores de esta manera, y por eso empresas estadounidenses como Apple desarrollan sus modelos de forma libre, y luego, tienen que ir negociando y revisando estos modelos para cumplir con las legislaciones europeas.

En consecuencia con esto, muchos modelos de IA de grandes empresas no están llegando a Europa, como Meta AI en WhatsApp. Actualmente, Apple está negociando con la Comisión Europea la integración de Apple Intelligence, aunque no se sabe nada ni sobre los puntos de la ley que puede vulnerar ni del estado de las negociaciones.

Sin embargo, en un reciente anuncio de la Comisión Europea se confirmaban que pretendían que este tipo de IAs llegasen al viejo continente, por lo que es de esperar que las negociaciones acaben siendo satisfactorias. Actualmente no sabemos nada sobre cuándo llegará Apple Intelligence a Europa o España, pero pronto deberíamos salir de dudas.

