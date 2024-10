Microsoft anuncia una avalancha de opciones de IA para Windows 11. En la UE no podremos catarlas

Microsoft ha presentado hoy un importante conjunto de opciones de IA que estarán disponibles gradualmente para los usuarios de PCs con Windows y PCs Copilot+.

Entre todas ellas destaca sin duda Recall, la polémica "memoria fotográfica" cuyo lanzamiento acabó siendo retrasado por problemas de privacidad. El gigante de Redmond ha mostrado funciones interesantes, sin duda, pero lo ha hecho dejando claro que el despliegue de estas funciones será lento.

En la Unión Europea, por ejemplo, no tendremos de momento acceso a dichas funciones de inteligencia artificial, algo que vuelve a plantear esa IA a dos velocidades. Sea como fuere, las novedades están aquí. Conozcámoslas.

Nuevas experiencias, o quizás no tan nuevas

Esta particular avalancha de novedades llega, eso sí, con muchas que se esperaban desde hace tiempo y con otras que son una adaptación de lo que ya habíamos visto por parte de otros desarrolladores.

Aun así la propuesta es llamativa, y destaca en primer lugar por el lanzamiento en versión preliminar —Microsoft recalca esto— de Recall, la nueva tecnología de IA que permite encontrar todo lo que hemos hecho con nuestro PC.

Microsoft tuvo que cancelar el lanzamiento inicial de Recall debido a las críticas con la seguridad y la privacidad, pero en estos meses han trabajado para corregir esos problemas y ahora aseguran que los usuarios pueden estar tranquilos al usar Recall.

Además de Recall, en Microsoft llegan opciones interesantes que no obstante ya habíamos visto por parte de otros servicios o plataformas de IA. La primera de ellas es Click to Do (versión preliminar), que funciona de forma muy similar al "Rodear para buscar" de Google.

Al activarlo se nos dan una serie de opciones sobre lo que aparece en pantalla: podremos intentar obtener ayuda sobre cierta parte de la pantalla con la búsqueda visual de Bing —básicamente, lo mismo que hacemos con Google Lens—, pero también desenfocar el fondo de una imagen o borrar objetos en Windows Fotos —como hacemos en el borrador mágico de Android—.

Click to Do es capaz de entender el contenido sobre el que queremos trabajar, y por ejemplo permitirá también reescribir textos con otro tono, resumirlos o explicarlos de forma clara.

La búsqueda de Windows mejorada es otra de las novedads de Microsoft. Con ella será posible encontrar documentos, parámetros de configuración o fotos usando lenguaje natural, preguntando como si estuviéramos pidiéndoselo a una persona.

¿Que necesitamos rescatar las fotos de aquella barbacoa? Fácil: basta con introducir como término de búsqueda "barbacoa" en el buscador de Windows Fotos o el explorador de archivos y este nuevo buscador semántico localizará esas imágenes relacionadas con esa búsqueda. Es una función similar a la que plantea Apple Intelligence, por ejemplo.

Hay también interesantes herramientas de postprocesado de imágenes. La primera es Super Resolution, que encontraremos en Windows Fotos y que permite "afinar" la definición de las fotos borrosas o desenfocadas. Es de nuevo un efecto conocido y que por ejemplo potenció el servicio de IA Magnific comprado por Freepik.

La segunda es Generative Fill and Erase, una nueva función de IA integrada en Paint que permitirá, a partir de una imagen, añadir o borrar información con prompts de texto que la modificarán para generar una imagen derivada que se ajuste a lo que queremos.

Copilot Labs, el futuro de la IA de Microsoft

La firma de Redmond también ha aprovechado para lanzar Copilot Labs, una forma interesante de ofrecer herramientas de IA de forma experimental para recolectar opiniones y críticas y a partir de ahí desarrollar más esos productos o quizás cancelarlos.

Una de los primeros experimentos de Copilot Labs es Think Deeper, que es en esencia un competidor del nuevo modelo o1 de OpenAI. Según Microsoft Think Deeper permite que su chatbot, Copilot, pueda "razonar en problemas más complejos".

Tardará más tiempo en responder —como sucede con o1—, pero teóricamente ofrecerá respuestas más detalladas y en las que cometerá menos errores.

También llega Copilot Vision, un sistema con el que permites que Copilot vea lo que tú ves y te de opciones a partir de esa "percepción". En Microsoft ponen el ejemplo del navegador: con Copilot Vision el sistema puede entender el sitio web que estamos viendo y podemos hacerle preguntas sobre el contenido o ayudarnos a navegar en esa página.

Aquí Microsoft asegura que ha tenido especial cuidado para evitar suspicacias y problemas de privacidad. Copilot Vision está desactivado por defecto, y de momento nada de lo que reconoce este sistema se almacena o usa para el entrenamiento. Además se bloquea su uso en sitios con muros de pago o contenido sensible.

Otro de los elementos prometedores de este nuevo elenco de soluciones es Copilot Voice, que permite interactuar con el chatbot de Microsoft a través de la voz, en la línea de lo que permite por ejemplo GPT-4o de OpenAI.

Disponibilidad: muchas novedades que de momento solo disfrutarán unos pocos

Las nuevas opciones llegarán a partir de octubre, y lo harán en primer lugar para los miembros del programa Windows Insider. A partir de ahí se irán desplegando en una serie de dispositivos en distintas fases a partir de noviembre.

En Microsoft aseguran que irán informando del estado de cada características cuando esté a punto de llegar al mercado, incluyendo tanto la región como el tipo de chips para los que estará disponible.

El citado despliegue de esas opciones se producirá a los PC Copilot+ de dos formas: Recall, Click to do y la búsqueda mejorada de Windows llegarán con actualizaciones del sistema operativo. Sin embargo, otras opciones como Super Resolution en Windows Fotos y Generative Fill and Erase en Paint llegarán mediante actualizaciones de estas aplicaciones en Microsoft Store.

Hay que tener en cuenta que las opciones de IA no estarán disponibles en la Unión Europea de momento, y de hecho esa disponibilidad es limitada:

Copilot Voice: estará disponible en inglés, en EEUU, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Australia. Se expandirá a más regiones e idiomas "pronto".

Copilot Daily estará disponible en EEUU y el Reino Unido. Se expandirá a más regiones e idiomas "pronto".

Copilot Vision formará parte de Copilot Labs "pronto" y estará disponible solo para un número limitado de suscriptores de Copilot Pro en EEUU.

Think Deeper está ya disponible para un número limitado de suscriptores de Copilot Pro en EEUU.

Además de todo esto, Microsoft ha anunciado la actualización Windows 11 2024, también llamada Windows 11 versión 24H2. Esta versión incluye "elementos fundacionales" necesarios para las nuevas opciones de IA, pero además integra otras mejoras como el soporte para Wi-Fi 7 o un sistema mejorado de eficiencia energética.

Esta actualización también irá llegando de forma progresiva a nuestros PCs y portátiles, aunque en cualquier momento podremos tratar de acceder a ella desde el apartado de actualizaciones de Windows 11.

