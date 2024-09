Microsoft se ha puesto las pilas: así ha actualizado Recall de Windows 11 tras una avalancha de críticas de seguridad

Se suponía que Recall sería una de las características estrella de los nuevos PC Copilot+ anunciados en mayo. La propuesta era más que interesante. Esta “memoria fotográfica” impulsada por inteligencia artificial (IA) tomaría instantáneas periódicas de nuestra pantalla con el objetivo de que pudiéramos recuperar cierta información que no apuntamos de manera sencilla. Por ejemplo, ese restaurante que nos recomendó un amigo tiempo atrás.

El problema es que Recall también era una auténtica pesadilla de seguridad. Las críticas se multiplicaron por todas partes, principalmente por especialistas en la materia. Este escenario llevó a la compañía de Redmond adoptó una postura de “mejor prevenir que curar”. Como señalábamos en un artículo anterior, el lanzamiento de la característica fue demorado. ¿La razón? Precisamente, abordar aquello que estaba empañando su lanzamiento.

Recall se actualiza con la mirada puesta en la seguridad

Uno de los cambios más importantes es que Recall será opcional desde el principio. Esto quiere decir que los usuarios tendremos que activarla conscientemente antes de empezar a utilizarla. No se tratará de una característica predeterminada. Por otra parte, Windows 11 permitirá quitar completamente Recall de nuestra máquina. Esto último, aparentemente, es un cambio reciente. Recordemos que Microsoft había descartado la opción de desinstalación.

La compañía de Redmond también ha abordado un problema que podía permitir que actores malintencionados se hicieran con datos sensibles del usuario. Esto se debía a que las instantáneas no estaban debidamente protegidas, por lo que quedaban expuestas. Recall ahora se apoya en el Módulo de Plataforma Segura (TPM), uno de los requisitos indispensables de Windows 11, para fortalecer el cifrado y ofrecer mayor seguridad.

Técnicamente, la única forma de recuperar estos datos es pasar por Windows Hello, la plataforma de autenticación de Windows 11 que puede ser utilizada con datos biométricos. “Hay una capa de aplicación de interfaz de usuario que no tiene acceso a capturas de pantalla sin procesar ni a la base de datos de Recall”, dijo David Weston, VP de seguridad empresarial y de sistemas operativos de Microsoft, en comentarios a The Verge.

Los cambios también alcanzan el tipo de información que Recall puede almacenar. Esta característica tendrá ajustes que permitirán excluir determinados tipos de contenidos, como datos de tarjetas de crédito, contraseñas y más. Microsoft tiene una página dedicada con más datos sobre lo que consideran información confidencial. La compañía también agregará la capacidad de eliminar un rango de la base de datos de Recall.

Todavía no hay un marco de lanzamiento claro. Microsoft ha dicho que Recall estará disponible para Windows Insiders, el programa que brinda acceso a versiones preliminares de Windows, en octubre. Más tarde se producirá el lanzamiento generalizado. Cabe señalar que, en todos los casos, los únicos que podrán utilizar esta herramienta serán quienes posean equipos PC Copilot+, es decir, con Windows 11 y más de 45 TOPS de rendimiento.

