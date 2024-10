01.AI es el nuevo gigante de la IA en China que compite con lo mejor de OpenAI. Su problema es precisamente China

La carrera de la IA generativa tiene a empresas de EEUU como grandes protagonistas, pero China desde luego está intentando no perder demasiado terreno. Entre los esfuerzos de las empresas chinas, hay uno especialmente destacable en los últimos tiempos. Se trata de 01.AI, una startup china con una estrategia similar a la de Meta pero que se enfrenta a retos muy importantes.

Mucha experiencia. Como señala la newsletter Turing Post, Kai-Fu Lee comenzó a trabajar en el campo de la inteligencia artificial en los años 80, cuando estudió en la Carnegie Mellon University. Acabó ocupando puestos directivos en Apple, Microsoft y Google, y de hecho se convirtió en el máximo responsable de Google en China.

Nace 01.AI. Ahora su aventura es otra: en marzo de 2023 Lee, preocupado por cómo China se estaba quedando atrás en la carrera de la IA generativa, comenzó a trabajar en la creación de su nueva startup. La llamó 01.AI (Zero One Everything en China), y pronto logró una ronda de inversión de 200 millones de dólares en la que participó Alibaba.

Abierto, no propietario. El modelo de IA desarrollado por 01.AI, llamado Yi, está basado en Llama, el modelo Open Source de Meta. Elegir esa opción frente al desarrollo de un modelo propietario como el de OpenAI o Google tiene ventajas evidentes, sobre todo a la hora de atraer a nuevos desarrolladores y más y más proyectos.

Ranking de LMSYS en base a distintos benchmarks de rendimiento. Fuente: LMArena.ai.

Yi como alternativa a GPT-4. La familia de modelos Yi de 01.AI comenzó a hacer acto de presencia a finales de 2023. Desde entonces se han presentado modelos como Yi-Large —que trata de competir con GPT-4—, Yi-Vision o Yi-Coder, que es más pequeño pero también menos preciso que por ejemplo GPT-3.5. Su último gran modelo, llamado Yi-Lightning, compite con los modelos más potentes de la actualidad según LMSYS.

Wanzhi. El otro gran desarrollo de esta empresa es Whanzhi, un asistente de productividad que plantea funciones similares a las que por ejemplo ofrece Office 365 Copilot: asiste en la creación de jojas de cálculo, documentos o presentaciones, pero también puede interpretar documentos financieros, tomar notas de reuniones y resumir largos textos tanto en chino como en inglés.

Pero no es fácil probarlo. Aunque teóricamente la estrategia de 01.AI era la de ofrecer sus modelos libremente para uso y desarrollo, la empresa cortó el acceso a su API el pasado mes de agosto. La razón no quedaba clara y simplemente indicaban que el cierre se debía a "ajustes empresariales". Para probar el servicio parece ser obligatorio contar con un número de teléfono chino.

Ingresos. El modelo de negocio de 01.AI es el mismo que el de otras empresas de IA occidentales, y sobre todo se basa en cobrar por el acceso a su API. El precio de ese acceso en mayo de 2024 era de 2,5 dólares por cada millón de tokens de entrada (los que usamos para pedir cosas a la IA) y 12 dólares por cada millón de tokens de salida (lo que genera el chatbot). OpenAI cobra lo mismo por los tokens de entrada y 10 dólares por los de salida en GPT-4o, por ejemplo.

Un futuro complicado. A pesar de esos esfuerzos, la empresa de momento gasta más de lo que gana —algo normal en las startups de IA— y se enfrenta a un mercado fragmentado y a un futuro complejo. Según Turing Post "no puede escapar a las realidades de operar en el entorno regulatorio de China", en el que el control local puede ser un obstáculo notable para crecer como hacen algunas startups occidentales. La guerra comercial con EEUU —que entre otras cosas, pone casi imposible acceder a hardware o software con el que competir en este ámbito— es también otro de los retos a superar por 01.AI.

