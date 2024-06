Ya sabemos lo que paga Apple a OpenAI por usar ChatGPT: cero unidades de euro

La llegada de Apple Intelligence parecía prever una llamativa alianza entre Apple y OpenAI. Al final la cosa fue bastante más descafeinada que lo que muchos imaginaban, pero quedaba una duda importante. ¿Había algún tipo de contraprestación económica? ¿Pagaba algo Apple a OpenAI por usar ChatGPT? ¿O era OpenAI la que pagaba a Apple por "poder estar" en sus iPhone, iPad y Mac? Parece que ni lo uno, ni lo otro.

Nadie paga a nadie. Según indican en Bloomberg, Apple no está pagando ni un euro a OpenAI por ofrecer ChatGPT a sus usuarios de forma gratuita, pero es que OpenAI tampoco pagará nada a Apple por estar ahí como opción para los usuarios de los dispositivos de la firma. Y aún así, ambos ganan.

Qué gana OpenAI. La empresa liderada por Sam Altman gana algo importantísimo: exposición. Los cientos de millones de dispositivos en los que Apple Intelligence comenzará a estar disponible serán una especie de escaparate para que los usuarios puedan probar las ventajas de ChatGPT. Y si esas funciones los convencen, pueden suscribirse a ChatGPT Plus para obtener acceso completo a sus ventajas. La versión gratuita será una vez más el anzuelo con el cebo para "pescar" más suscriptores a su servicio de pago.

Qué gana Apple. Mientras, Apple se beneficiará de poder resolver peticiones complejas vía un servicio que se ha convertido en la referencia, pero además podría ganar dinero: si los usuarios acaban suscribiéndose a ChatGPT Plus a través de un dispositivo de Apple, la empresa conseguirá una comisión.

Cómo se aprovechará ChatGPT. Apple usará el modelo GPT-4o de OpenAI para potenciar algunas funciones de IA en iOS 18, iPadOS 18 y macOS Sequoia. Entre otras cosas Siri será capaz de contestar a través de ChatGPT para que obtengamos ideas de recetas de menús, para resumir artículos o para encontrar fotos basándonos en una descripción de lo que contienen.

Y esto podría ir a más. Según Bloomberg Apple pretende usar ese mismo modelo para otras plataformas de IA. Así, la idea es lograr que otros asistentes y chatbots acaben también estando disponibles como opción en el iPhone, pero en versión gratuita y limitada. A partir de ahí se dará la opción de suscripción a la versión completa, con lo que Apple también se llavará una comisión. Es algo similar a lo que ocurre con los buscadores en Safari: el acuerdo con Google se ha convertido en un jugoso negocio para ambas.

Claude y Gemini, posibles alianzas futuras. Fuentes cercanas a Bloomberg ya indicaron que Apple había mantenido conversaciones con Google (Gemini) y con Anthropic (Claude) para llegar a acuerdos similares. Se espera que estas u otras plataformas acaben llegando como opción extra en Apple Intelligence a corto y medio plazo.

China, un problema. Como señalan en el diario, este tipo de funciones de IA podrían no llegar a China. ChatGPT y Gemini están prohibidos en ese país, lo que hace que este mercado, uno de los más importantes para Apple, no pueda acceder a parte de las ventajas de Apple Intelligence. En ese caso Apple bien podría aliarse con empresas de IA del gigante asiático: Baidu lleva tiempo desarrollando Ernie, su respuesta a ChatGPT, y no parece descabellado pensar que en ese país Apple llegara a acuerdos con empresas locales para evitar problemas.

En Xataka | Apple Intelligence apunta a ser la excusa perfecta para algo crucial para el futuro: vender más iPhone