Apple Intelligence apunta a ser la excusa perfecta para algo crucial para el futuro: vender más iPhone

La inteligencia artificial de Apple pronto llegará a las versiones beta de iOS 18, iPadOS 18 y macOS Sequoia, pero solo una parte de los actuales propietarios de un iPhone podrán probarla. ¿La razón? Para poder hacerlo necesitarás un iPhone 15 Pro o un iPhone 15 Pro Max. La decisión no parece en absoluto arbitraria.

La NPU es la clave. Salvo que cuentes con alguno de esos dos modelos, no podrás acceder a las funciones que Apple ofrece con su nuevo sistema de inteligencia artificial. La compañía ha explicado que para poder aprovechar Apple Intelligence es necesario contar con chips con una NPU (Neural Processing Unit) lo suficientemente potente. Los M1 y posteriores cuentan con esa potencia, pero de los chips móviles de Apple, solo los últimos A17 Pro cuentan con esa capacidad según la compañía.

¿Por qué no en los anteriores? Apple no explica exactamente la razón de que no poder disfrutar de esas opciones en los iPhone 15/Plus, por ejemplo. Los A16 Bionic son chips realmente notables, pero es probable que las funciones de IA no tengan en ellos suficiente margen de maniobra para funcionar de forma fluida, y aquí Apple ha preferido evitar quejas por experiencias decepcionantes. La otra opción, por supuesto, es que quieran usar este requisito como un argumento para vender más iPhone en el futuro.

Tu iPhone 13 ya no sirve. Lo curioso es que los iPhone pueden acceder normalmente a ChatGPT y otros chatbots porque todo se ejecuta en la nube. Eso hace pensar que Apple podría simplemente activar las consultas en sus servidores directamente para iPhone menos potentes y que no fueran capaces de ejecutar el modelo local. Como indica el analista Michael Gartenberg en Wired, "sospecho que esta es la oportunidad que Apple ha estado esperando para decirte que el iPhone 13 ya no es suficientemente bueno".

O cambias de iPhone o nada. Eso hará que aquellos que quieran acceder a las opciones de Apple Intelligence tengan que adquirir o bien los iPhone 15 Pro/Max, o bien esperar a los futuros modelos de la compañía que aparezcan a partir de ahora. Si se sigue la misma tendencia que en los últimos años, los futuros iPhone 16 y iPhone 16 Plus contarán con los Apple A17 Pro, lo que permitirá que incluso estos modelos "básicos" puedan acceder a estas funciones.

Las ventas subirán. Así lo asegura Dan Ives, analista de Wedbush Securities, que explicaba que estas opciones de IA "deberían cambiar la trayectoria de crecimiento de Cupertino: impulsarán un ciclo de actualización del iPhone potenciado por la IA a partir del iPhone 16".

Pero no en todas partes. El despliegue de estas funciones será gradual. Inicialmente estarán solo disponibles para usuarios de EEUU y en inglés, lo que hace que ese posible impulso de ventas pueda no ser tan alto. A no ser, claro, que en el resto del mundo los usuarios también lo compren con la expectativa de que Apple Intelligenge llegue rápidamente a otras regiones e idiomas. Apple no ha especificado cuándo lo hará, pero sí ha confirmado que ese desde luego es el plan.

Momento perfecto. Si se cumple esa predicción, lo hará precisamente en el momento en el que Apple más lo necesitaba. Las ventas de los iPhone se han estancado en los últimos meses, y se dieron un tortazo insólito en el primer trimestre del año. Como explicaron los responsables de la empresa, se vendieron un 10% menos iPhone que en el mismo periodo del año anterior, la mayor bajada de ventas desde el verano de 2020.

La IA al rescate. Los argumentos para cambiar de móvil ya no eran tan potentes desde hace tiempo. Sin apenas cambios en sus diseños, los fabricantes se escudaban sobre todo en los nuevos procesadores y cámaras. La gente podía alargar la vida de sus smartphones, pero la IA se puede convertir ahora en esa "killer app" que permita reimpulsar las ventas de nuevo. Eso es desde luego lo que probablemente espera Apple.

En Xataka | Cómo "tontificar" tu smartphone: estas aplicaciones quieren que estés menos pegado a las pequeñas pantallas