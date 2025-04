La electricidad en España no es solo REE: quiénes son los "operadores privados" a los que acusa el Gobierno tras el apagón

Han pasado más de 48 horas del gran apagón que sufrió España, Portugal y el sur de Francia. Las especulaciones durante este tiempo no se hicieron esperar, incluso se llegó a pensar que fue un ciberataque. Sin embargo, la Red Eléctrica Española (REE) ha comunicado que la causa preliminar fue una “desconexión masiva de generación eléctrica”. Ahora, más allá de lo que falló técnicamente, la verdadera incógnita es quién debe asumir responsabilidades.

La comparecencia. En la rueda de prensa del 29 de abril, el Presidente del Gobierno dejó claro que el Ejecutivo exige explicaciones y colaboración tanto a Red Eléctrica (Redeia) como a los "operadores privados". Según El País, Sánchez ha convocado en Moncloa a los principales actores del sistema eléctrico: la presidenta de REE, Beatriz Corredor, y representantes de Iberdrola, Endesa, Naturgy, Acciona Energía y EDP.

¿Redeia o REE? En la comparecencia Sánchez mencionó a Redeia, pero mucha gente ha leído en los medios REE, ¿cuál es la diferencia? Para empezar, Red Eléctrica Española (REE) es la empresa que se encarga del transporte de electricidad en alta tensión, es decir, de llevar la energía desde las centrales generadoras a las grandes subestaciones. En otras palabras, sería como la "autopista eléctrica" del país.

Desde hace tres años, esta compañía forma parte del grupo Redeia, que es el nombre comercial que adoptó la antigua Red Eléctrica Corporación para englobar todas sus filiales. Para que se más fácil de entender: Redeia es el grupo empresarial y REE es la filial encargada de operar la red de transporte eléctrico.

¿REE es pública? Aunque mucha gente piensa que REE es una empresa pública, en realidad el Estado solo controla el 20% de sus acciones a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). El 80% restante está en manos privadas, principalmente en fondos de inversión.

Según eldiario.es, este es uno de los motivos del malestar del Gobierno: ni las eléctricas privadas ni REE han ofrecido información clara tras el apagón, y REE no ha facilitado al Ejecutivo el acceso a los datos técnicos sobre lo sucedido.

“Los operadores privados”. En rueda de prensa, Sánchez repitió en varias ocasiones el término “operadores privados”, provocando una duda generalizada: ¿a quién se refería exactamente? Como se ha aclarado la diferencia entre REE y Redeia, queda claro que los “operadores privados” son las grandes compañías eléctricas privadas: Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Acciona Energía.

Estas compañías tienen un papel muy distinta al de REE, ya que ellas son las generan electricidad con su propias plantas (renovables o no). También, distribuyen la electricidad en media y baja tensión, es decir, desde las subestaciones hasta los hogares e industrias. Aquí hay que hacer un pequeño inciso, mientras REE gestiona la red de alta tensión, estas empresas se encargan del tramo final del viaje de la electricidad. Por último, son las encargadas de comercializar la energía a través de sus propias marcas o empresas asociadas: la factura de la luz. En este punto hay que destacar que no todas las comercializadoras generan electricidad, ya que algunas como HolaLuz o Podo solo compran energía para venderla al consumidor.

Más fácil de entender. Aunque REE opera la “autopista eléctrica española”, son las operadoras privadas las que manejan el tramo final y gran parte de la producción.

Una ligera sospecha. Toda esta situación está dejando entrever que el Ejecutivo tiene una sospecha de que las compañías eléctricas no han sido suficientemente transparentes, y no han colaborado activamente durante las primeras horas del apagón, según Cadena Ser. En sus declaraciones, el presidente Sánchez ha lanzado una crítica técnica hacia las centrales nucleares, preguntándose porque no contribuyeron a la recuperación del sistema, a pesar de que antes del colapso estaban aportando un 10% a la demanda eléctrica, según datos REE.

El presidente ha afirmado que “la generación nuclear no fue más resiliente que otras fuentes” y que incluso podría haber ralentizado la recuperación. Como señaló en nota de prensa el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) cuatro de los siete reactores nucleares estaban en funcionamiento en el momento del apagón (Almaraz II, Ascó I y II, y Vandellós II), pero se desconectaron automáticamente por seguridad al perder el suministro eléctrico externo. Los otros tres (Trillo, Almaraz I y Cofrentes) estaban fuera de servicio por recarga o mantenimiento programado. Aunque el Gobierno no lo ha dicho de forma directa, la crítica es evidente: ¿las eléctricas estaban preparadas para una emergencia?

No han tardado en responder. Según RTVE, Iberdrola ha asegurado que todas sus centrales funcionaron correctamente y que siguieron las indicaciones de REE durante el apagón. Por su parte, como ha explicado El Confidencial, las empresas se comprometieron a colaborar con el Gobierno, aunque ninguna ha ofrecido hasta ahora una explicación completa sobre lo que falló.

¿Y ahora? El Gobierno ha anunciado la creación de una comisión de investigación interna y ha solicitado a la Comisión Europea una auditoría independiente, según El Periódico. Mientras se intenta esclarecer qué falló exactamente, el apagón no solo ha puesto a prueba el sistema eléctrico, sino también las relaciones entre el Gobierno, REE y operadoras privadas. La batalla política, económica y legal apenas comienza.

