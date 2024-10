Hay una verdad incómoda para Apple: con la IA generativa son claros followers y al menos este curso eso no cambiará

La filosofía de Apple puede resumirse en una frase: "lo importante no es ser el primero, sino ser el mejor". Su CEO, Tim Cook, confirmaba esa misma idea en una reciente entrevista en The Wall Street Journal.

Esa estrategia les funcionó muy bien hace 20 años con el iPod o el iPhone, pero de un tiempo a esta parte está pasando una cosa: ni son los primeros, ni son los mejores. El mejor ejemplo es uno muy reciente: Apple Intelligence.

La IA generativa de Apple no solo es más limitada que la de sus competidores: está llegando con cuentagotas. Se prevé que su despliegue masivo comience finalmente la semana que viene, pero lo hará con muy pocas opciones que ya pudimos probar en la beta de macOS Sequoia 15.1 hace unas semanas.

La llegada de estas funciones ha sido criticada incluso por los propios empleados de Apple. Algunos de ellos indicaban anónimamente que creen que Apple Intelligence está dos años por detrás de los principales líderes de la industria, y desde luego esa es la sensación que de momento plantea el lanzamiento.

El CEO de Apple no parece nada preocupado al respecto, y en la entrevista con WSJ destacaba que "no fuimos los primeros en desarrollar inteligencia [artificial], pero lo hemos hecho de una forma que creo que es la mejor para los clientes".

Lo cierto es que la estrategia de Apple con su plataforma de inteligencia artificial es muy distinta a la de sus competidores. El resto de empresas se han abalanzado sobre este segmento de forma ambiciosa y frenética. Las inversiones han sido gigantescas, y la introducción de servicios de IA ha sido fulgurante (y en ocasiones precipitada).

En Apple estos desarrollos han sido mucho más pausados, y se han centrado en una IA mucho menos versátil y llamativa para enfocarlo todo a la privacidad: parte de las funciones de Apple Intelligence se ejecutan en local y parte en la nube de Apple, pero en ambos casos la protección de los datos es, aseguran sus responsables, exquisita. Ni los recolectan, ni los usan para entrenar sus modelos, algo que sí hacen los competidores.

Eso puede ciertamente marcar una diferencia interesante para muchos usuarios. También el hecho de que vayan poco a poco. Sin embargo, una cosa es cierta: Apple ha cogido tarde el tren de la inteligencia artificial y está en el vagón de cola. Puede que cautela acabe dando resultado a largo plazo, pero hoy por hoy la firma está muy lejos de lo que proponen sus competidores.

Mientras tanto, eso sí, seguirán esgrimiendo ese argumento de que lo importante no es ser los primeros, sino ser los mejores. Un argumento que no les está sirviendo con las Vision Pro —en aparentes problemas— o con servicios como Apple Music o TV+, que llegaron más tarde que los de los rivales y son decentes pero no necesariamente mejores que el resto.

Imagen | ekapol con Midjourney

En Xataka | ¿Es Tim Cook el Ballmer de Apple y es Nadella el Jobs de Microsoft?