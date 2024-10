Las Vision Pro originales, en su tramo final: Apple recorta la producción y sopesa dejar de fabricarlas, según The Information

Las Vision Pro originales avanzan hacia el tramo final de su producción. O al menos eso es lo que sugieren los últimos rumores. The Information señala que Apple “ha reducido drásticamente” la fabricación de sus gafas de realidad mixta desde principios del verano y que podría dejar de producir el modelo actual tan pronto como a finales de este año.

El ajuste en la cadena de suministro es una consecuencia directa del inventario acumulado. Según las fuentes consultadas por el mencionado medio, la compañía de Cupertino tiene suficientes unidades como para satisfacer la demanda del futuro previsible. También mencionan los esfuerzos de Apple de apostar por unas gafas más asequibles.

Se acerca del fin de la producción de las Vision Pro originales

Los datos compartidos por The Information nos permiten ahondar un poco más en cómo se estaría viviendo el recorrido de las Vision Pro desde dentro. Luxshare, la compañía china que se encarga de ensamblar las gafas, alcanzó a ensamblar un pico de 2.000 unidades al día. En la actualidad, sin embargo, ensambla alrededor de 1.000 unidades por día.

Esta disminución comenzó a materializarse hace unos cuatro meses atrás, justo cuando los rumores hablaban de un declive en el interés del modelo original y una pausa del desarrollo de las Vision Pro 2. Paralelamente se comenzaba a hablar de unas futuribles gafas más económicas, que llegarían con menos funciones, pero que serían más livianas.

Luxshare, de acuerdo a las fuentes, ha ensamblado "entre 500.000 y 600.000 gafas desde que comenzó la producción el año pasado". Estamos frente una cifra que contrasta con las proyecciones de algunos analistas. Counterpoint Research dijo que Apple vendió unas 370.000 gafas en los primeros tres meses del año y que vendría 50.000 unidadmás en 2024.

Como comentábamos en abril, solo Apple sabe que tan bien o mal les está yendo a las Vision Pro, pero siempre debemos tener presente que estamos ante un producto de primera generación que claramente tiene un largo camino que recorrer si es que realmente quiere convertirse en un producto masivo con el paso del tiempo.

Y no es algo que digamos nosotros. Lo dijo recientemente el propio Tim Cook en una entrevista con The Wall Street Journal. "A 3.500 dólares, no es un producto para el mercado masivo", aseguró el ejecutivo. “En este momento, es un producto de adopción temprana. Las personas que quieren tener la tecnología del mañana hoy, para eso es”, añadió.

En cuanto a lo que está por venir, siempre basándonos en rumores, deberíamos ver llegar unas gafas de realidad mixta más económicas antes de finales de 2025, proyecto en el que la compañía está centrando esfuerzos. Cabe señalar que unas “Vision Pro 2” de gama alta no están descartadas, solo se ha pausado su desarrollo.

