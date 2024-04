Las Vision Pro eran una apuesta arriesgada por parte de Apple. Y lo demuestra la polémica por sus cifras de producción

Iban a ser la próxima gran disrupción de Apple. El producto que cogería el testigo del iPhone. Los rumores sobre las gafas de realidad mixta de la compañía llevaban años en marcha, y cuando al fin se presentaron, el 'efecto wow' ciertamente fue notable. El interés inicial, eso sí, parece haberse desinflado, pero salvo Apple, nadie sabe a ciencia cierta cómo de bien (o de mal) están yendo las Vision Pro. Y eso es inquietante... sobre todo para los de Cupertino.

Donde dije digo... Ming Chi-Kuo, analista muy fiable cuando habla de componentes, indicaba el pasado 29 de febrero que la demanda estaba desinflándose aunque las previsiones de venta en ese momento para 2024 (200-250k unidades) habían mejorado las iniciales (150-200k). También mencionaba que la capacidad de producción había mejorado: de un máximo de 600.000 Vision Pro fabricadas en 2024 ahora afirmaba que Apple podría expandir la producción hasta 800.000 si quisiera. El problema es que igual no quiere (porque quizás no las vendan todas).

... digo Diego. Ahora Kuo actualiza sus estimaciones y afirma que Apple ha reducido los envíos de Vision Pro a 400-450k unidades (mientras que él mismo había apuntado a un posible aumento a 700-800k unidades). Esto es según él mala señal, sobre todo al hacerlo antes incluso de que la compañía comience a vender las gafas fuera de Estados Unidos.

Guerra de analistas. Mientras tanto, Neil Cybart, otro conocido analista que también adelanta datos sobre productos de Apple, criticó a Kuo por las contradicciones entre lo que dijo en febrero y lo que dice ahora. Él mantiene que Apple venderá unas 175.000 unidades de las Vision Pro en 2024, y se queja de cómo bailan las estimaciones de los "analistas" (usando él mismo esas comillas). Difícil creer a unos y a otros, porque sus predicciones no siempre se cumplen.

Quién es Ming-Chi Kuo. Este conocido analista lleva años adelantando datos sobre productos de Apple. Sus fuentes están sin duda en la cadena de producción y no en Cupertino —como sí sucede con Mark Gurman, el conocido analista de Bloomberg—, y eso ha hecho que con frecuencia (pero no siempre) acierte en sus predicciones. Por ejemplo, acertó al predecir el adiós al notch de los iPhone, pero se equivocó al indicar que los iPhone 15 no tendrían botones físicos.

Producción no es igual que ventas. La polémica sobre estas estimaciones deja una conclusión importante: Apple puede producir más o menos unidades de un producto en un año, pero puede vender ese producto durante años, no solo cuando se produjeron. Ocurrió con los HomePod de 2017, que seguían vendiéndose cuando acabaron siendo abandonados en 2021, por ejemplo.

Malas sensaciones. Lo cierto es que tras la expectación inicial, la sensación es que el interés por las Vision Pro se ha difuminado. Ni los desarrolladores parecen estar creando aplicaciones disruptivas que aprovechen el formato, ni los proveedores de contenido están apostando demasiado por un producto que por ahora es muy de nicho. Eso se une al otro gran problema de las Vision Pro.

Las Vision Pro son, sobre todo, caras. Esa es la mayor queja de los usuarios y analistas. Un producto que cuesta cerca de 4.000 dólares (impuestos incluidos) ofrece desde luego escenarios de uso espectaculares —inmersión en contenidos, sobre todo—, pero desde luego los análisis revelan que no aporta nada del todo diferencial a la hora de trabajar o de disfrutar de otras aplicaciones. Que hubiera gente que las acababa devolviendo tampoco es un síntoma real de un problema, porque puede que algunos simplemente quisieran probarlas para decidir si se las quedaban o no. Son, después de todo, otro producto de primera generación.

Todo incógnitas. Pese a todo ello, la única que sabe cómo de bien (o de mal) le va a las Vision Pro es Apple. Será interesante ver cuáles son sus movimientos en los próximos meses y cómo se produce ese desembarco en otros países, pero incluso entonces será pronto para saber si este producto ha conseguido cuajar. Es probable que tengamos que esperar hasta bien entrado 2025 para tener más datos del éxito (o fracaso) de las Vision Pro.

