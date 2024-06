Apple tendrá a OpenAI como gran aliada en IA. No parece que la relación vaya a durar demasiado

En 2008 Sam Altman, que por entonces tenía 23 años, apareció en la conferencia de desarrolladores de Apple. Lo hizo para hablar de su aplicación móvil Loopt, una especie de Foursquare que permitía tener localizados a tus amigos. Puede que vuelva a saltar al escanario de la WWDC 16 años después, aunque si lo hace lo hará por motivos muy distinto y, sobre todo, desde una posición muy distinta. Y aunque no lo haga, su empresa previsiblemente será protagonista clara de dicha conferencia.

Apple necesita (de momento) a OpenAI. Como señalan en Bloomberg, Sam Altman es actualmente el CEO de OpenAI, la empresa que lidera el segmento de la IA generativa. Apple lleva tiempo tratando de ponerse al día en este ámbito, pero de momento no puede hacerlo por sí sola. Se espera que en la WWDC 2024 que se celebra a partir del próximo lunes 10 de junio haya un anuncio llamativo: el de una alianza entre Apple y OpenAI.

Amigos para un rato. Dag Kittlaus, cofundador de Siri antes de ser adquirida por Apple, tiene claro que esta será una "relación a corto o medio plazo. Puedes estar seguro de que están trabajando en crear sus propias competencias aquí". Es algo evidente, porque Apple de momento no puede competir por sí sola en este mercado, pero está sin duda tratando de crear su propia alternativa a ChatGPT.

Apple está desarrollando su propio ChatGPT. Nada más lanzarse ChatGPT en noviembre de 2022 Apple puso a trabajar a pequeños equipos en las divisiones de IA y de ingeniería software. El objetivo, ofrecer una alternativa válida que parece que de momento no está preparada para entrar en escena. Para ese proyecto, que muchos ya han apodado AppleGPT, la firma está usando un entorno de trabajo llamado Ajax.

Pero hay conflictos internos. A estas alturas uno pensaría que una empresa con los recursos que tiene Apple podría lanzar un rival propio para ChatGPT, pero no parece que vaya a ser así. En The Wall Street Journal explican cómo sus esfuerzos se han visto comprometidos por divisiones internas. John Giannandrea, que lideraba esa división, no tenía acceso a los recursos de computación necesarios. Además Craig Federighi —responsable de la división software— no trabajaba de forma conjunta con esos esfuerzos. La llegada de ChatGPT cambió eso y los esfuerzos se han unificado según fuentes cercanas a la empresa, pero los resultados aún no son suficientemente adecuados para lanzarlos al mercado.

Si no puedes con tu enemigo... Los responsables de Apple parecen tener un modelo de IA que es capaz de tareas como la transcripción de mensajes de voz o la edición de fotos. Esas funciones probablemente formarán parte de la IA local que podremos disfrutar en los iPhone o los Mac, pero Apple no podía competir con los chatbots de OpenAI o Google. Así que se acabó aliando con la primera.

OpenAI parece la gran ganadora. El acuerdo probablemente sea especialmente beneficioso para OpenAI, que ganará una exposición colosal al estar disponible en todos los dispositivos de Apple. Si necesitaban una forma de expandir su negocio y popularidad, esta parece la mejor.

Y en el futuro, dispositivos robóticos. En Bloomberg señalan además de que Apple está mirando más allá de los chatbots. Tiene como objetivo usar los LLM como parte integral de "un par de dispositivos robóticos" que está desarrollando en secreto, aseguran fuentes cercanas a estos proyectos. Uno de ellos sería un brazo robótico con una pantalla similar a la de un iPad. El otro, un robot móvil que puede seguir a los usuarios y responder a sus consultas.

En Xataka | Apple ha renovado a Siri desde la raíz con IA, según Bloomberg: cuándo llegará el nuevo asistente y qué funciones traerá