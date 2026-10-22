David Gross, Nobel de Física: “Las probabilidades de que la humanidad viva 50 años más son muy bajas”

El físico teórico David Gross, galardonado con el Premio Nobel, tiene una preocupación que va mucho más allá de las fronteras de su campo de estudio. Esto es lo que quiso transmitir en una entrevista que concedió a Live Science con motivo de la recepción de un premio, donde le preguntaron sobre el principal obstáculo para alcanzar una teoría de la gravedad cuántica. Aquí su respuesta no apuntó a la falta tecnológica o a los límites matemáticos, sino al reloj de arena de nuestra propia supervivencia.

Sus declaraciones. "Dedico parte de mi tiempo a intentar explicar a la gente que las probabilidades de que vivan 50 años más son muy bajas" fue exactamente la respuesta que dio el científico y que muestra un futuro realmente pesimista para nuestra sociedad.

¿Por qué? La cifra no surge de un nuevo modelo predictivo del físico, sino de una extrapolación personal. Aquí Gross sitúa el riesgo de vivir un conflicto nuclear en un 2% anual dentro del contexto geopolítico actual, afirmando además que considera su postura bastante conservadora.

Toma como base las estimaciones posteriores a la Guerra Fría, que rondaban un 1% de probabilidad anual de desastre atómico. Y a partir de esa premisa, el Nobel construye su escenario de apocalipsis, pero tiene algunas imprecisiones importantes.

Sacamos la calculadora. Con un riesgo constante del 2% anual, la matemática pura nos dice que la mediana, es decir, la vida media de este periodo de paz, se sitúa en torno a los 34 años. Sin embargo, el tiempo esperado o la media estadística se encuentra exactamente en los 50 años. Esto significa que la probabilidad real de llegar a medio siglo sin una guerra atómica es de aproximadamente un 36%, cifra que cae al 13% si proyectamos a cien años vista.

De esta manera podríamos estar aquí ante una confusión de términos apuntante, aunque en foros anteriores, como el cierre de una conferencia de la Sociedad Almeana de Física, habló concretamente de una vida media de 35 años.

Las estimaciones. Más allá del baile de cifras, el porcentaje de riesgo base que utiliza Gross está bastante respaldado. Aquí el criptógrafo y premio Turing Marty Hellman popularizó la idea de que un riesgo anual del 10% era demasiado alto a la luz de nuestra supervivencia reciente, y uno del 0,1% demasiado bajo. Es por ello que acotó el umbral de peligro real de vivir una guerra nuclear entre un 0,3 y un 3% anual.

Posteriormente, en evaluaciones más recientes, el consenso de los expertos estimó una probabilidad del 6% de extinción humana antes del año 2100.

La advertencia de David Gross no debe leerse como un artículo científico, sino como el grito de alarma de una mente brillante fuertemente volcada en el activismo institucional. Y tenemos otras advertencias, como por ejemplo la del Reloj del Apocalipsis, que a principios de este año se quedó a escasos 85 segundos de la medianoche.

En Xataka | Los gurús de la IA de Silicon Valley no solo construyen el futuro: también preparan mochilas para el apocalipsis tecnológico