Madrigueras es un aviso estremecedor sobre un futuro posible en España: se están inundando zonas que ni siquiera tienen ríos o barrancos

El pasado viernes por la tarde, Madrigueras, un pueblo albaceteño de casi 5.000 habitantes, dejó de ser un pueblo para convertirse en un cauce. Las calles se llenaron de agua y barro, los coches empezaron a flotar y a amontonarse y los vecinos se encontraron con una riada donde, sobre el papel, no debería haberla. Ese "sobre el papel" es justo lo que está preocupando a algunas personas: si no hay un cauce fluvial de por medio, ¿qué explica semejante inundación?

Los datos. Las inundaciones comenzaron en torno a las 18:00, cuando se desató la tormenta, y el 112 recibió 108 avisos por casas, sótanos, garajes o locales anegados. El balance ha sido peor de lo que se pensaba esa misma noche: una mujer de 102 años falleció y unas 90 personas necesitaron ser rescatadas. Los vecinos, además, critican que el aviso de emergencia llegó una hora y media después de que empezara la tormenta. Y la lluvia fue brutal: se habla de 142 l/m², el equivalente a varios meses de precipitación en esta zona de La Mancha, caídos en apenas cuatro horas.

Entre ayer y hoy han llegado más de cien operarios municipales con maquinaria y agrupaciones de Protección Civil, bomberos, voluntarios y ayuda material continúan llegando a Madrigueras desde municipios como Tarazona de la Mancha, Motilleja, La Roda, Mahora, La Gineta, Casas Ibáñez, Cenizate, Iniesta o Quintanar del Rey. Se considera la peor riada "en su historia reciente".

Sin río, ¿quién tiene la culpa? Según recogen las crónicas, el agua no procedía únicamente de la tormenta que descargó directamente sobre el pueblo. Llegó también la que cayó en los alrededores y que el terreno fue canalizando hacia el casco urbano. Ahí entra la geografía: Madrigueras está edificada sobre una hondonada natural que funciona como punto de confluencia de antiguas cañadas, arroyos estacionales y ramales del histórico río Valdemembra, un afluente del Júcar que ya dio problemas en la zona durante las tormentas de 2014. Son cauces que casi nadie percibe como tales porque pasan meses (o años) secos.

Mapas que se quedan cortos. Si consultamos los mapas del territorio actual, es fácil concluir que el riesgo es bajo. Pero lal y como están las cosas, esos mapas pueden haberse quedado desfasados. La razón es técnica: la cartografía del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) se ha elaborado, sobre todo, para tramos de río con cuencas de más de 50 km². Todo lo que queda por debajo, es decir, los barrancos y arroyos de cuenca pequeña, no está cartografiado.

Y esos son los más peligrosos. Una cuenca pequeña responde en minutos u horas a una tormenta intensa: no hay tiempo para que suba el nivel, para avisar ni para evacuar. Pasa de cero a 100 metros por litro cuadrado en un suspiro.Como señalaba la propia cobertura del suceso, que una calle no aparezca dentro de una mancha clásica de inundabilidad fluvial no significa que no pueda inundarse durante una tormenta excepcional.

UN VISTAZO A...

Lo que viene. ¿Se puede atribuir este episodio concreto al cambio climático? Rigurosamente, no: asociar un evento particular requiere estudios posteriores y se expresa siempre en términos de probabilidad. Pero hay contexto. Por ejemplo, una atmósfera más cargada. Por cada grado que sube la temperatura, la lluvia que transportan estas nubes aumenta alrededor de un 7%. Más combustible para las tormentas.

Un Mediterráneo más cálido: el aumento previsible de su temperatura incrementa la humedad de las masas de aire y alimenta episodios de lluvia torrencial como este. Y más intensidad en menos tiempo: la Organización Meteorológica Mundial prevé que estos sistemas sean más intensos por el calentamiento del mar y de la atmósfera. En este contexto, el problema deja de ser solo la lluvia y pasa a ser dónde y cómo hemos construido. La urbanización de zonas inundables y el cambio climático aumentan la exposición a las crecidas súbitas.

Tres cosas a revisar. La primera son los mapas de riesgo. La segunda son los sistemas de alerta: si el aviso llega una hora y media tarde, en una riada relámpago es como si no llegara, algo que ya vimos con el ES-Alert de la DANA de Valencia, que sonó cuando varias zonas ya estaban inundadas.

Y la tercera es el urbanismo. Pueden darse otros problemas, como el caso de Quintanar de la Orden: todas las aguas del polígono industrial se envían al casco urbano, anegando el alcantarillado por saturación en una situación de muchas precipitaciones en poco tiempo. Pero queda claro que seguir tratando como "no inundable" lo que simple y llanamente no está cartografiado es una apuesta perdedora. Porque el riesgo de inundación ya no se limita al borde de los ríos; no tiene sentido valorarlo como tal.

Imágenes | Agentes Mediambientales de Castilla-La Mancha (enlace)

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