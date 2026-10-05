Hoy en Lidl (y rebajado a 24,99 euros) este altavoz Bluetooth retro tipo Marshall con autonomía de seis horas

Si eres de los que busca un toque de diseño clásico para decorar el salón o la oficina, pero no quieres gastarte una fortuna en marcas de audio premium, Lidl tiene ahora mismo una opción muy atractiva. Se trata del altavoz Bluetooth retro de la marca Tronic que hoy puedes conseguir por 24,99 euros frente a los 31,99 euros que suele costar. Además, desde hoy y hasta el día 9, en Lidl puedes conseguir cualquier producto con un 10% de descuento extra (gracias a los Happy Days), sin compra mínima y con un máximo de 10 euros de descuento.

Altavoz Bluetooth retro PVP en Lidl — 24,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Es cierto que el precio de este altavoz de Lidl es algo difícil de encontrar, por lo que es probable que se agote rápido. Si no llegas a conseguirlo porque se acaba el stock, en Amazon tienes una alternativa, el Create Speaker Retro, con características muy similares y que cuesta 48,95 euros.

CREATE / Speaker Retro/Altavoz portátil con Bluetooth, USB y AUX Hoy en Amazon — 48,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Estilo clásico y sonido funcional

Este dispositivo destaca principalmente por su estética, que recuerda inevitablemente a los icónicos altavoces de Marshal: carcasa negra, detalles dorados y un asa de transporte que le da un aire muy conseguido.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, no se queda solo en lo estético. Cuenta con una potencia de salida de 2 x 15 W RMS, lo que lo hace suficiente para sonorizar habitaciones pequeñas o espacios de trabajo.

Además, en la parte superior incluye controles giratorios físicos para ajustar el volumen, los graves y los agudos, permitiéndote personalizar la ecualización a tu gusto.

Cuenta con conectividad Bluetooth 5.3 para una conexión inalámbrica estable de hasta 10 metros. Además, su batería brinda hasta seis horas de reproducción a volumen medio. Por último, se puede destacar que cuenta con función TWS para emparejar dos altavoces y conseguir sonido estéreo y también dispone de entrada AUX de 3,5 mm y cuenta con certificación IPX4.

⚡ EN RESUMEN: oferta para altavoz retro tronic en lidl hoy ✅ LO MEJOR Estética vintage muy lograda: su diseño tipo amplificador clásico (estilo Marshall) con botones giratorios dorados y asa de transporte le da un aspecto decorativo muy superior al de los típicos altavoces cilíndricos de plástico.

su diseño tipo amplificador clásico (estilo Marshall) con botones giratorios dorados y asa de transporte le da un aspecto decorativo muy superior al de los típicos altavoces cilíndricos de plástico. Controles físicos independientes: cuenta con diales dedicados no solo para el volumen, sino también para graves y agudos, permitiéndote ajustar el sonido de forma analógica a tu gusto. ❌ LO PEOR Calidad de sonido justa para puristas: aunque cumple para amenizar una estancia o una reunión informal, algunos usuarios señalan que el sonido tiende a ser algo plano o direccional, y puede distorsionar si se le exige el volumen máximo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un altavoz que quede bien sobre una balda, un escritorio o una mesa de centro sin desentonar con una estética clásica o rockera. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una pegada de graves contundente, una escena sonora envolvente de alta fidelidad o potencia real para fiestas grandes, este altavoz se te quedará corto.

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Imágenes | Webedia y Tronic (Lidl)

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