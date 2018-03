El mejor altavoz bluetooth portátil por menos de 50€: guía de compra y comparativa

Los teléfonos de hoy en día ofrecen una calidad de sonido excepcional, sin embargo a veces es más cómodo tener un dispositivo únicamente pensado para escuchar música. Los altavoces bluetooth portátiles tienen un sonido muy bueno para su reducido precio, disponen de más batería que la mayoría de smartphones, un tamaño reducido y algunos modelos son resistentes al agua. Todo esto los convierte en accesorios muy buscados y que nos proporcionan horas de entretenimiento.

Si estás interesado en un altavoz portátil económico y no sabes cuál comprar por menos de cincuenta euros, aquí os traemos nuestra guía comparativa de los mejores altavoces bluetooth. Hemos probado los modelos más populares y os ofrecemos nuestra experiencia. Desde la calidad del bluetooth, el diseño y por supuesto su sonido.

Nuestro recomendado: Sony SRS-XB10

El Sony SRS-XB10 es el mejor altavoz bluetooth por menos de 50 euros. Estamos ante un altavoz portátil de un tamaño bastante compacto, un diseño fácil de coger con la mano y además tenemos un pequeña correa de silicona para engancharlo. El cuerpo es de goma, el sonido sale por la parte superior y tenemos resistencia al agua y al polvo IPX5, por lo que podremos escuchar música desde la ducha, la piscina o la playa sin temor a que se moje.

Además de su buen diseño, lo que más sorprende del Sony SRS-XB10 son dos de los aspectos fundamentales en cualquier altavoz bluetooth: la batería y la calidad de sonido. El altavoz de Sony nos ha durado hasta trece horas de uso, siendo solo superado por el Tribit XSound GO que es considerablemente más grande. Pero si hay un punto que claramente nos ha hecho decantarnos por el Sony SRS-XB10 es su sonido. Pese al tamaño dispone de bajos contundentes y unos medios y agudos muy limpios y sin distorsiones. Un rendimiento a nivel de sonido sobresaliente para un dispositivo de su precio.

El Sony SRS-XB10 es un altavoz con un diseño compacto, resistente al agua, fácil de llevar y con una batería impresionante. Pero además sorprende con un sonido limpio y potente, propio de altavoces bluetooth bastante más caros.

Un producto redondo sin puntos débiles importantes y que permite disfrutar de tu música durante más tiempo y en mejor calidad. Sony suele ofrecer dispositivos con un precio bastante elevado, pero la calidad/precio de este SRS-XB10 es excelente. Un altavoz bluetooth con NFC, Bluetooth 4.2 para emparejarlo con un segundo modelo, manos libres y un nivel de batería y sonido que le hace destacar por encima de todas las alternativas. Puedes comprar el Sony SRS-XB10B en Amazon por 45 euros.

Alternativa: JBL Clip 2

Los JBL Clip 2 son casi icónicos. Estamos ante un altavoz bluetooth con un diseño característico y alejado del resto. Está ideado para llevárnoslo a cualquier parte gracias al mosquetón integrado que incorpora, un añadido que encontramos muy útil y práctico. Es también un altavoz muy ligero y con un cuerpo resistente al agua y el polvo IPX7. De hecho, de los altavoces resistentes al agua es el que mejor soporta mojarlo. El sonido no se distorsiona y de hecho puede llegar a flotar sobre el agua gracias a su diseño más aplanado.

Además de su excelente diseño, tenemos un sonido de primer nivel. No son muy potentes, pero los medios y agudos los reproduce con una fidelidad muy alta. Incluso con el volumen al máximo no notamos prácticamente distorsión y la música suena limpia y contundente.

Si buscas un altavoz bluetooth para exteriores, el JBL Clip 2 ofrece una muy buena conexión bluetooth, incorpora un jack de 3.5mm para escucharlo directamente por cable y tiene el mejor diseño de todos los que hemos probado. La autonomía se sitúa en la media, pero su sonido firmado por Harman es además de los más claros y agradables. Puedes comprar el JBL Clip 2 en Amazon por 46,75 euros.

Mejor calidad-precio: Anker SoundCore mini

El Anker SoundCore mini ha sido toda una sorpresa. De todos los analizados estamos ante el altavoz bluetooth más pequeño pero no tiene nada que envidiar a nivel de potencia. Su sonido es claro, con graves sorprendentes para su tamaño y una nitidez bastante buena.

El diseño del Anker Soundcore mini es minimalista, prácticamente liso salvo por los botones de control de volumen y las conexiones, entre las que encontramos un lector de tarjetas microSD. No es resistente pero por menos de veinte euros es una excelente opción para quien busque un altavoz bluetooth para interior. Además hemos obtenido unas diez horas de autonomía, por lo que también se encuentra entre los mejores en el aspecto de la batería. Puedes comprar el Anker SoundCore mini en Amazon por 19,99 euros.

Cómo elegir un buen altavoz bluetooth inalámbrico

Altavoces inalámbricos hay de todos los tipos, desde los más compactos y con un diseño refinado enfocado para interiores hasta los más resistentes pensados para llevártelos a cualquier parte. Aunque en general deberemos fijarnos en los mismos aspectos para acertar con nuestra compra. Como acostumbramos a hacer en nuestras guías de compra y comparativa, aquí os dejamos con los aspectos clave que debéis fijaros para comprar un altavoz bluetooth.

Estilo de altavoz, diseño y tamaño : La primera decisión al comprar un altavoz bluetooth portátil es ver si lo queremos para escuchar en casa o para llevar fuera. Hay algunos con asas que facilitan su transporte, mientras que otros tienen diseños muy minimalistas pero más pensados para estar encima del mueble quietos. En segundo lugar está el tamaño, tenemos algunos en forma de tubo pequeño y otros en forma de barra más alargada. Normalmente los segundos suelen tener más potencia pero son más difíciles de transportar.

Peso, calidad de materiales y resistencia : Uno puede pensar que el altavoz se deja en la mesa y nos olvidamos de él mientras suena, pero debemos recordar que tienen la palabra 'portátil'. Debemos tener en cuenta aspectos como la resistencia al agua y su funcionamiento cuando se mojan, si son muy pesados y si los materiales son resistentes a golpes o arañazos.

Conectividad bluetooth, NFC y calidad de la recepción : Pese a que han mejorado mucho, todavía encontramos algunos altavoces bluetooth con problemas de conexión por bluetooth cuando nos alejamos. En este punto es recomendable que el altavoz disponga de al menos BT 4.0. También es interesante que disponga de NFC para realizar el emparejamiento o directamente jack de 3.5mm para conectarlo.

Batería : Normalmente estos altavoces bluetooth nos lo llevaremos a la playa o a la montaña. Todo un día o un fin de semana con la música de fondo para animarnos la jornada. Los altavoces estilo barra son más grandes pero acostumbran a tener más potencia y batería. Sin embargo en algunos casos los pequeños pueden llegar a superar a algunos grandes. Tenemos horas teóricas de autonomía y horas con el volumen al máximo, existiendo una gran diferencia entre los dos valores.

Calidad de sonido : Aunque estemos hablando de altavoces económicos, la calidad de sonido que pueden ofrecer estos aparatos sorprende en muchas ocasiones. Aquí hay muchos parámetros que tener en cuenta, desde la potencia, frecuencia, códecs aceptados, formatos de audio compatibles, dirección por donde sale el sonido...

Extras como USB, radioFM o lector de tarjetas: El último aspecto a tener en cuenta es quizás el menos importante pero puede justificar pagar algo más por el altavoz. Algunos incluyen radioFM para no depender del móvil, otros permiten conectar un USB y muchos disponen de una ranura para añadir una tarjeta TransFlash o SD.

En qué se basan nuestras pruebas

Las recomendaciones de nuestras guías de compra se basan en la experiencia previa, fruto de varios años probando y analizando todo tipo de dispositivos tecnológicos. Para los altavoces bluetooth hemos optamos por nueve altavoces inalámbricos por menos de 50 euros que hemos estado probando durante unas tres semanas.

Se da el caso que en los altavoces bluetooth hay centenares de opciones diferentes y es que pese a probar casi una decena de modelos diferentes, siguen existiendo bastantes candidatos que podrían haber encajado en esta guía comparativa. Hemos optado por apostar por los altavoces más vendidos y un par de modelos de cada tipo. Altavoces compactos como el Sony XB10B, el Anker SoundCore Mini o el Xiaomi Speaker 2 y por otro lado altavoces bluetooth más potentes y pesados como el Energy Sistem Box BZ3 o el DOSS SoundBox. Además del tipo de altavoz también hemos querido conocer las diferencias entre las marcas con más recorrido en el mundo del sonido y aquellas con productos técnicamente muy interesantes a precios de derribo.

La estrategia que hemos seguido para analizar estos altavoces es utilizarlos como lo haríamos en caso de comprarlos. Al ser dispositivos económicos valoramos mucho aspectos como el diseño y la batería.

Para probar el sonido hemos utilizado principalmente Spotify, en nivel alto desde diversos móviles Android y calidad extrema de 320 kbps desde el Macbook. Pistas más que suficientes para apreciar en este nivel la diferencia de calidad entre unos y otros. De cada uno de ellos hemos agotado su batería con el volumen ligeramente por encima del 50% y escuchado todo tipo de canciones para comprobar los diversos tonos. Principalmente las pruebas han sido en interiores aunque también nos los hemos llevado a alguna escapada.

Diseño: altavoces de todos los tamaños y formas

El diseño de los altavoces bluetooth puede variar mucho, aunque en general siguen una pauta que nos permite clasificarlos en dos tipos: los mini, que son un pequeño tubo no más grande que un vaso y los altavoces en formato caja, más grandes y pesados. Los primeros suelen apostar por el diseño y aunque su tamaño es más pequeño, suelen sorprender en cuanto los enciendes. El segundo formato es muy habitual en altavoces de gama más alta y lo que hemos visto es que en los modelos de menos de 50 euros se aprovecha para incorporar más batería y potencia, pero no siempre con un incremento en la calidad de sonido.

Los altavoces en forma de caja suelen tener más potencia y autonomía, pero en la práctica nos han gustado los formatos más compactos.

En cuestiones estéticas podemos diferenciar entre los que apuestan por un diseño minimalista, muy enfocado en interiores, y los que tienen un estilo más aventurero. Del primer tipo destaca el Xiaomi Mi Speaker 2 con un control de volumen giratorio y un aspecto que pasa casi desapercibido cuando lo colocamos en el mueble. Del segundo grupo nos quedamos claramente con el JBL Clip 2, donde destaca la inclusión de un mosquetón para atarlo al pantalón o la mochila. Algunos como el Sony SRS-XB10 o el Tribit XsoundGO también incorporan una correa para sujetarlos, aunque están lejos de la seguridad que ofrece el sistema de JBL.

Otras incorporaciones que hemos visto y pueden tener su público son la luz LED del LG PH3, un altavoz bluetooth en forma de pequeña lámpara o el Energy Sistem Box BZ3 y su pantalla que nos va mostrando información sobre la radioFM o los menús. Más allá de estos añadidos todos los altavoces bluetooth tienen como prioridad un diseño enfocado en los botones de control y la posición del altavoz.

Cada altavoz los tiene en una posición diferente pero casi todos tienen un botón para encender, uno para el bluetooth, uno para pausar o reproducir y dos para el volumen. Algunos también tienen botones para pasar de canciones y en caso que el altavoz tenga radioFM, también un botón para cambiar de modo. Los botones de altavoces como el DOSS Soundbox son táctiles, en el caso de modelos económicos como el Muzili son botones de plástico comunes y en los modelos con un diseño más cuidado están recubiertos de goma, una opción que es la que encontramos en los modelos de LG, Sony, Tribit o JBL.

Aquí os dejamos la tabla comparativa de dimensiones, peso y conexiones de los modelos analizados para esta prueba. Debemos entender esta selección como una muestra representativa pero vemos que modelos como el JBL Clip 2 son muy ligeros, pocos incorporar la última versión de Bluetooth y donde la radioFM suele quedar reservado para los altavoces estilo caja.

Dimensiones Peso Conexiones Bluetooth Otros Anker SoundCore mini 67 x 67 x 67 mm 215g AUX, microSD, microUSB BT 4.0 Micrófono, subwoofer pasivo Sony SRS-XB10B 75 x 75 x 85mm 290g AUX, NFC, microUSB BT 4.2 Micrófono, resistencia IP5X, botones volumen, amplificador Xiaomi Bluetooth Speaker 2 60 x 60 x 93mm 260g microUSB BT 4.1 Micrófono, control volumen giratorio LG PH3 90 x 90 x 123mm 380g AUX, microUSB BT 4.0 Micrófono, botones volumen, LED principal JBL Clip 2 141 x 94 x 42mm 186g Jack de 3.5mm, microUSB BT 4.2 Micrófono, resistencia IPX7, botones volumen, mosquetón integrado Tribit XSound Go 170 x 56 x 58mm 381g AUX, microUSB BT 4.2 Micrófono, resistencia IPX7, botones volumen Muzili 180 x 44 x 62mm 340g AUX, microSD, USB, microUSB BT 4.0 Micrófono, radioFM, botones volumen Energy Sistem Music Box BZ3 210 x 64 x 64mm 352g AUX, USB, tarjeta SD, microUSB BT 4.0 Micrófono, radioFM, botones volumen DOSS SoundBox 168 x 74 x 69mm 560g AUX, microSD, microUSB BT 4.0 Micrófono, radioFM, botones volumen

Las conexiones son otro punto diferencial entre el diseño de unos y otros. Salvo algunos modelos muy minimalistas como el mini de Xiaomi, en general todos disponen de conexión auxiliar, así como microUSB para cargarlos. En los modelos tipo caja también es habitual encontrar USB y lector de tarjetas microSD o SD, tanto una como otra opción son muy interesantes ya que nos permite conectar una memoria externa y reproducir música sin necesidad de un dispositivo con bluetooth desde el que enviar las canciones.

Normalmente utilizaremos la conexión bluetooth, pero la entrada USB es muy útil para no depender del móvil.

El propio altavoz suele ocupar gran parte del cuerpo de estos dispositivos. En su mayoría están orientados en posición vertical y se componen de un único woofer. En modelos como el Tribit XSound o el DOSS SoundBox tenemos doble altavoz y un radiador pasivo para incrementar los graves.

Muchos altavoces bluetooth están diseñados tanto para interior como para exterior, aunque hay modelos que claramente están enfocados hacia un lugar. Modelos como el Anker o el LG PH3 son claramente para tenerlos en el mueble, mientras que otros son más duraderos y resistentes. Los Sony SRS-XB10 o JBL Clip 2 están rodeados de goma y son resistentes al agua y al polvo. Ojo, no permiten sumergirlos pero no hay ningún problema si les cae agua o los utilizamos en la ducha.

Algunos altavoces como el Sony SRS-XB10, el Tribit o el JBL Clip 2 son resistentes al agua. Un añadido muy útil si los vamos a utilizar en exteriores.

Si el agua incide directamente sobre el altavoz el sonido tiene problemas pero al vaciar el agua se volverá a escuchar bien. El JBL Clip 2 sufre menos y tiene una ventaja respecto al resto; al ser ligero y plano puede flotar durante un rato encima del agua.

El diseño de un altavoz bluetooth puede parecer algo secundario, pero al final también tiene un papel relevante a la hora de utilizarlo. Si es muy bonito pero incómodo de llevar lo dejaremos quieto y si pesa mucho tendremos que llevar la mochila o dejarlo en el coche. Los controles también son importantes ya que provocará que controlemos la música desde el móvil o desde el propio dispositivo. En este punto aquellos con los botones en la parte superior son los más cómodos.

Conectividad y bluetooth

Nos llama la atención que muy pocos altavoces bluetooth incorporan NFC, una conexión muy práctica pero que todavía no tiene suficiente tirón en los modelos más económicos. De hecho, algunos de los móviles que hemos utilizado no disponen tampoco de esta tecnología.

Por otro lado, el Bluetooth que encontramos tiene al menos la versión 4.0. Absolutamente necesario para que la autonomía de estos dispositivos sea suficiente. La conexión via Bluetooth suele ser rápida y no encontramos muchos problemas ya que cuentan además con soporte A2DP, aunque sí es cierto que en algunos tenemos más estabilidad que en otros. Nuestros favoritos son el JBL CLip 2 y el Tribit Xsound GO, mientras que el Muzili y el LG PH3 han tenido algún que otro sobresalto.

El rango de acción se sitúa entre 10 y 20 metros, siendo en nuestra experiencia los modelos de JBL y Anker los más fiables y con menos problemas de conexión.

Si estamos al lado la cobertura es perfecta en todos ellos, pero si nos alejamos empiezan las distorsiones. El rango de conexión se sitúa entre los 10 y 20 metros, pero más allá del número teórico depende bastante del modelo y del día, ya que a veces falla en unos momentos pero no en otros. Para lo pequeño que es, sorprende de nuevo la fiabilidad del Anker Soundcore Mini.

Estos altavoces bluetooth también incorporan micrófono por lo que pueden ser utilizados como manos libres. Destaca especialmente la cancelación de ruido del Sony SRS-XB10 y en un segundo nivel la del Energy Sistem Music Box BZ3. El resto se mantiene en niveles similares.

Calidad de sonido: ¿qué altavoz bluetooth suena mejor?

Si vais a comprar un altavoz bluetooth debéis saber que por menos de 50 euros se consigue una calidad de sonido excelente. Ni de lejos tenemos un nivel de fidelidad equiparable a los dispositivos de gama alta, pero sí sorprenden por lo bien que suenan pese al tamaño y su coste.

A la hora de apostar por uno u otro hay que decidir para qué los queremos. Si buscamos simplemente potencia nos interesará comprar un altavoz en forma de caja, donde el volumen suele ser más alto. Modelos como el DOSS Soundbox y su doble altavoz de 6W consigue hasta unos 90 decibelios.

Los altavoces portátiles en forma de caja alcanzan hasta los 90 decibelios. Pero la potencia al final depende de cada modelo, en los más económicos como el Muzili la música carece de fuerza. En otros como el DOSS Soundbox o el Tribit XSound Go, la inclusión de un radiador pasivo permite conseguir graves potentes y contundentes.

Esta potencia suele ser inferior en los altavoces mini, aunque a la hora de la verdad la diferencia entre 3W y 5W no es tanta. De nada sirve apostar por un altavoz con más potencia si luego se distorsiona y los graves son artificiales y ruidosos. Por ejemplo en el caso del Energy Sistem Music Box BZ3 notamos que a volumen máximo no obtenemos la precisión deseada. Caso contrario es el Muzili, donde teóricamente tenemos mucha potencia pero luego el sonido carece de fuerza.

Los altavoces grandes suelen incluir radiadores pasivos para mejorar la calidad de sonido, por su parte los más pequeños normalmente se basan en un único transductor. El Xiaomi Mi Speaker 2 es un ejemplo, aunque en modelos como el SoundCore Mini sí se añade uno pasivo para mejorar los graves.

Aquí os dejamos la tabla comparativa de nuestra experiencia con el sonido de los distintos altavoces bluetooth después de probarlos durante unas semanas. Os ofrecemos los puntos fuertes y débiles de cada altavoz y una puntuación del 1 al 5, siendo la máxima puntuación el baremo que marca el sonido que más nos ha gustado en este rango.

Potencia RMS (Vatios) Puntos fuertes sonido Puntos débiles sonido Puntuación ANKER SOUNDCORE MINI 5 W Subwoofer pasivo y graves sorprendentes para su tamaño. Gran nivel. Dispone de radioFM pero es inusable. El sonido no es tan 360º como promete. 4.5/5 SONY SRS-XB10B 5 W Bajos contundentes y sin distorsiones pese a estar en volumen máximo. Nivel excelente para su precio. Por comentar algún detalle, abusa ligeramente de los graves. 5/5 XIAOMI BLUETOOTH SPEAKER 2 5 W No distorsiona y tiene un buen nivel de medios. Potencia insuficiente y sonido algo enlatado. 3/5 LG PH3 3 W Sonido en 360º. Calidad de sonido en general insatisfactoria. Graves muy flojos y música carente de energía. 2.5/5 JBL CLIP 2 3 W Gran nivel en medios y agudos. Muy buena fidelidad en volumen máximo y mantiene calidad pese a estar mojado. Con el volumen por debajo del 50% se escucha demasiado flojo. 4.5/5 TRIBIT XSOUND GO 6 W Gran potencia, graves robustos y sonido bastante limpio. Abusa bastante de los bajos. 4/5 MUZILI 6 W Dispone de radioFM y la potencia es aceptable. Sonido plano, agudos distorsionados y graves poco contundentes. Insuficiente. 2/5 ENERGY SISTEM MUSIC BOX BZ3 6 W Buen nivel de medios y graves con el volumen al 50%. Distorsiona demasiado con el volumen al máximo. 3/5 DOSS SOUNDBOX 6 W De los más potentes, suficiente para exteriores. El sonido quizás no es tan limpio como en otros modelos. 3.5/5

El Sony SRS-XB10 nos ha ofrecido el mejor sonido de todos los que hemos probado. En casi todos los niveles acertaba con los tonos, la potencia es suficiente y los graves contundentes, justificando esa tecnología ExtraBass que promocionan.

En un segundo escalón nos encontramos el JBL Clip 2, también con un sonido muy limpio y al que únicamente le podemos achacar que hace falta colocar el volumen por encima del 50% para que tenga suficiente potencia. No tan afinado como el modelo de JBL pero con unos graves más potentes se encuentra el Anker SoundCore Mini, muy recomendable para hacer retumbar ligeramente la habitación sin que por ello se distorsione el sonido.

El Sony SRS-XB10 logra destacar gracias a un sonido muy limpio y unos graves bien definidos. Una calidad poco habitual en este rango de precio. El JBL Clip 2 también ofrece una gran nitidez aunque en este caso le falta algo de potencia.

Seguidamente elegimos los altavoces en formato caja como el Tribit XSound GO y el DOSS SoundBox. Van sobrados de potencia y graves aunque cuando las canciones no se basan en los bajos se notan sus carencias. Aún así dos modelos que logran un buen equilibrio entre su apuesta por el subwoofer y los sonidos más cristalinos. El Energy Sistem Music Box BZ3 habría entrado en este grupo si no fuese por una mala experiencia cuando colocamos su volumen al máximo.

Los altavoces centrados en el diseño como el LG PH3 o el Xiaomi Mi Speaker 2 no logran destacar en el sonido. Otros modelos de estos mismos fabricantes sí conseguirán un buen nivel, pero en concreto estos dos altavoces están un par por detrás. Peor situación es la de modelos como el Muzili, un altavoz en forma de caja que promete mucho a un precio muy competitivo pero que en el día a día se nota mucho la diferencia.

Batería: qué modelos aguantan más tiempo

Ya sabemos cómo suenan estos altavoces bluetooth. Pero, ¿durante cuánto tiempo seguido podemos estar escuchando música con ellos? En general más de un día y casi todos ellos con una autonomía mayor que la del móvil. Y eso probándolos con un móvil como el Mi Max 2 que ofrece una batería enorme.

Salvo el Muzili que no logró sobrevivir a la mañana entera, el resto ofrece una autonomía de varias jornadas. Como es lógico, la duración de la batería no es la misma si escuchamos música con el volumen al máximo que no al 50%. Al principio hicimos alguna prueba con el volumen medio pero nos dimos cuenta que el análisis se podía alargar demasiado.

En algunos modelos podemos estar varios días escuchando música que la batería no se agotará. Esto nos llevó a hacer la prueba de autonomía con el volumen al 75%. La media de autonomía que hemos obtenido se sitúa entre 7 y 10 horas, siendo los dispositivos en forma de caja los que más batería tienen. La música ha sido enviada a través de bluetooth, en caso de reproducir el audio desde la memoria interna o una tarjeta SD la autonomía será ligeramente superior.

La batería del Tribit XSound GO tarda casi cinco horas en completarse pero es que nos ha durado más de 16 horas. El secreto está en su interior, donde encontramos una batería de 4.400mAh.

Cuánto más grande y pesado es el altavoz más batería cabe. Modelos como el Tribit XSound Go pueden aguantar varios días, aunque después nos encontramos dispositivos como el Sony SRS-XB10 que pese a tener menos miliamperios-hora ofrece una autonomía impresionante.

Inicialmente pensábamos que los segundos sería el DOSS SoundBox y el Energy Music Box BZ3 con baterías entorno a los 2.000 mAh. Sin embargo el Sony SRS-XB10B y su batería de 1.400mAh nos ha durado trece horas, superando a los altavoces en formato caja con un tamaño mucho mayor. El Anker SoundCore Mini dispone de 1.800mAh y también goza de una autonomía excepcional. Por detrás se encuentran los Xiaomi, LG o JBL, este último con una batería de solo 730mAh pero capaz de aguantarnos unas siete horas.

Mejor altavoz bluetooth por menos de 50€: los candidatos

Para elegir los candidatos a mejor altavoz bluetooth por menos de 50 euros hemos optado por modelos con buenas críticas y muy populares en ventas. Debido a la enorme cantidad de opciones disponibles hemos decidido analizar múltiples modelos para conocer sus diferencias.

El primer tipo de altavoces bluetooth eran los mini. El Anker Soundcore Mini, Xiaomi Mi Speaker 2 y el Sony SRS-XB10B han sido los representantes de esta categoría. Pequeños, pero con una calidad de sonido que al final ha acabado destacando por encima de los modelos más grandes. Otros candidatos que podrían haberse incluido en esta categoría serían el Dodocool o el JBL Go, pero el primero lo consideramos muy básico y el segundo es un modelo inferior al altavoz de JBL que sí hemos incluido.

El segundo grupo de altavoces son los que vienen en formato caja. Nuestra apuesta ha sido por los modelos más vendidos como el DOSS SoundBox, el Energy Sistem Music Box BZ3, el económico Muzili y el Tribit XSound Go. En general, nos hemos encontrado con marcas menos conocidas pero productos que por sus especificaciones llaman mucho la atención.

Al final muchos usuarios buscan un altavoz potente y barato y este tipo de modelos son los que más encajan en la descripción. De entre ellos el Tribit XSound Go ha sido, pese a su diseño tosco, el que ofrecía mejor sonido. Otras alternativas son el ZooeeTree S4, algo pesado y con un precio normalmente más elevado, el Xiaomi Square Box, el altavoz Vtin y su gran batería o el Daewoo DBT-06G.

<img alt="Doss" src="https://image.ibb.co/eNj737/doss.jpg"; DOSS SoundBox Lo mejor Un altavoz bluetooth con buena batería y mucha potencia. También dispone de radioFM. Lo peor Es algo pesado y su diseño no es muy elegante. Un altavoz para dejar encima de la mesa y que pase desapercibido. Comprar por: 35,99 euros

<img alt="Xiaomi altavoz" src="https://image.ibb.co/iasc37/Xiaomi_altavoz.jpg"> Xiaomi Bluetooth Speaker 2 Lo mejor Un altavoz bluetooth compacto y minimalista con un sonido limpio. Lo peor No tiene potencia, graves contundentes ni es idóneo si quieres llevártelo de viaje o acampada. Para exteriores mejor la versión Square Box. COMPRAR POR: 22,49 euros

<img alt="JBL Clip 2" src="https://image.ibb.co/kd64i7/jbl_clip_2.jpg"> JBL Clip 2 Lo mejor Un altavoz resistente al agua, con un diseño llamativo, fácil de colgar y muy ligero. Y con un sonido preciso y sin distorsiones. Lo peor Poca potencia y un diseño plano que en interiores no es muy útil. COMPRAR POR: 46,75 euros

<img alt="Sony srs" src="https://image.ibb.co/guiZi7/sony_altavoz.jpg"> Sony SRS-XB10B Lo mejor El mejor sonido en un altavoz bluetooth por menos de 50€. Compacto, resistente al agua y excelente batería. Lo peor El tacto de la goma atrapa algo de polvo. No tiene radioFM ni lector de tarjetas. COMPRAR POR: 44,99 euros

<img alt="LG PH3" src="https://image.ibb.co/dtQ3bS/lg_ph3.jpg"> LG PH3 Lo mejor Un altavoz bluetooth de diseño con un toque estético que encaja en la mayoría de salones o habitaciones. Lo peor El sonido podría ofrecer más nivel. Si necesitas un buen nivel de graves hay otras alternativas por ese precio. COMPRAR POR: 49,50 euros

<img alt="Tribit" src="https://image.ibb.co/n6Bqqn/tribit.jpg"> Tribit XSound Go Lo mejor Con una batería bestial y un diseño compacto y resistente, el Tribit XSound Go dispone de unos graves contundentes. Lo peor Es bastante grande, pesado y su aspecto no es muy premium. COMPRAR POR: 35,99 euros

<img alt="Muzili" src="https://image.ibb.co/g8K4GS/muzili.jpg"> Muzili Lo mejor Un altavoz bluetooth en forma de caja estilizado y económico. Lo peor No dispone de un sonido preciso y vibrante, tampoco de la contundencia de otros modelos. COMPRAR POR: 15,99 euros

<img alt="box bz3" src="https://image.ibb.co/m2bFqn/energy_system.jpg"> Energy Sistem Music Box BZ3 Lo mejor Un altavoz bluetooth con un diseño vanguardista, un sonido muy bueno y una autonomía más que decente. Lo peor La conectividad Bluetooth no es la mejor y en determinados niveles de volumen sufre alguna distorsión. COMPRAR POR: 34,90 euros

<img alt="anker" src="https://image.ibb.co/kpCRxn/anker.jpg"> Anker SoundCore Mini Lo mejor Un altavoz bluetooth con buena batería y un sonido con una potencia y unos graves que sorprenden para su diminuto tamaño. Lo peor No es resistente al agua ni tiene algún tipo de sujeción para llevarlo cómodamente. COMPRAR POR: 19,90 euros

Si buscas el mejor sonido, el Sony SRS-XB10 es el altavoz por menos de 50 euros con más nivel. Además sorprende con una autonomía de más de trece horas. No anda muy lejos el Anker SoundCore Mini, más pequeño y con menos batería pero a un precio de escándalo. En caso que necesites un altavoz bluetooth resistente para exteriores, el JBL Clip 2 y su mosquetón integrado es el mejor posicionado gracias a su excelente diseño.

Otros modelos a tener en cuenta si buscamos un altavoz bluetooth portátil son los orientados al exterior. Con este estilo debíamos incluir el popular JBL Clip 2 y su diseño que fácilmente nos viene a la mente. De hecho, hemos visto algunos como el Vieta Pro con líneas bastante parecidas. Altavoces como el Tronsmart T6 y sus 25W de potencia podrían haber entrado en la comparativa, pero creemos que encaja mejor si lo comparamos con modelos superiores.