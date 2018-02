La comparativa definitiva de sonido en móviles: ponemos a prueba los smartphones de gama alta

El sonido ha sido durante generaciones una de las características menos mediáticas de nuestros teléfonos móviles. Los fabricantes pretendían convencernos de que sus propuestas eran las que mejor se adecuaban a nuestras necesidades hablándonos de su SoC, su pantalla, sus cámaras fotográficas, su memoria, su capacidad de almacenamiento y un largo etcétera. El sonido, en el mejor de los casos, era tratado como un «figurante» sin opción alguna de protagonismo.

Afortunadamente, al menos para todos los que adoramos el audio y utilizamos nuestros teléfonos móviles con frecuencia para escuchar música y ver cine o vídeos, este panorama ha cambiado mucho. El sonido sigue sin acaparar la atención que tienen otros elementos de los smartphones, como el procesador o la pantalla, pero ya no es un «figurante». Ahora podríamos definirlo como un «actor secundario» capaz de codearse, de cuando en cuando, con los «actores protagonistas». Y esto ya constituye por sí mismo una mejora importante.

Este es nuestro objetivo

Nuestra intención desde el mismo instante en el que comenzamos a preparar este artículo es ofreceros un análisis lo más objetivo, preciso y riguroso posible de las prestaciones sonoras de buena parte de los smartphones de alta gama que podemos encontrar actualmente en el mercado. Por esta razón nos hemos esforzado para que las marcas con más tirón estén representadas por uno de sus candidatos más capaces.

Aun así, os pedimos disculpas por anticipado porque, como sabéis, cualquier selección de este tipo es siempre incompleta. Es inviable analizar con la profundidad con la que lo hemos hecho todos los smartphones de alta gama del mercado, por lo que os proponemos que os sintáis libres de enriquecer el contenido de este artículo, si tenéis o conocéis un teléfono móvil que destaca por sus prestaciones sonoras, hablándonos de él en los comentarios. Todos lo agradeceremos.

En cualquier caso, confiamos en que nuestra selección os parezca lo suficientemente ambiciosa y completa para ayudaros a formaros una opinión lo más certera posible acerca de lo que nos ofrecen los fabricantes más destacados. ¿Y cuáles son estas marcas? Las siguientes, en riguroso orden alfabético: Apple, Google, Honor, HTC, Huawei, LG, OnePlus, Samsung, Sony y Xiaomi. Como veis, la selección promete emociones fuertes.

Un nuevo, y más ambicioso, banco de pruebas

Los tests que hemos diseñado y utilizado en anteriores ediciones de esta comparativa de sonido eran exigentes y nos ayudaron a poner a prueba con precisión las generaciones de smartphones de alta gama previas. Sin embargo, cuando comenzamos a planificar esta comparativa nos propusimos dar a nuestro banco de pruebas una vuelta de tuerca para hacerlo aún más completo, exigente y preciso. Y qué mejor forma de lograrlo que introduciendo un nuevo escenario de análisis.

Pero, antes de entrar en detalles y explicaros en qué consiste esta nueva prueba, merece la pena que recordemos cuáles son los dos tests que hemos mantenido tal y como aparecieron en anteriores comparativas. El primero de ellos consiste en diseccionar el sonido de los smartphones utilizando los auriculares que nos proponen los fabricantes, lo que precipita la primera conclusión a la que podemos llegar en este artículo: buena parte de las marcas se han decantado por no incluir auriculares, de manera que sea el propio usuario, si decide utilizarlos, el que compre los que prefiera.

Tan solo Apple, HTC, LG y Samsung, que son cuatro fabricantes del total de diez marcas que hemos contemplado en la comparativa, ofrecen auriculares con sus teléfonos móviles. Si la ausencia de este accesorio redunda en que podemos acceder a estos smartphones a un precio más bajo, parece una decisión razonable.

El problema es que no está en absoluto claro en todos los casos que la ausencia de los auriculares haya contribuido a que lleguen a las tiendas a un precio más atractivo, por lo que esta carencia en la mayor parte de los casos, y dado que se trata de terminales de alta gama, es discutible.

Eso sí, es justo reseñar que las cuatro marcas que han decidido incluir auriculares han apostado por modelos de calidad que satisfarán las necesidades de un abanico amplio de usuarios. Esta prueba, como es lógico, la han pasado solo aquellos modelos que incorporan auriculares.

Nuestro segundo test ha consistido en analizar la calidad de sonido de todos los teléfonos móviles utilizando los altavoces integrados. Esto implica que en esta prueba adquiere relevancia no solo la calidad de la lógica responsable de la conversión del dominio digital al analógico (DAC) y el circuito de amplificación, sino también la de los altavoces, que puede condicionar seriamente, o no, la precisión con la que cada smartphone restituye el sonido.

Y, por último, llegamos a la prueba que incluimos en esta comparativa por primera vez, y que reemplaza al test de anteriores ediciones de este artículo en el que utilizábamos nuestros auriculares de referencia. La razón de ser de esta prueba es conseguir que el propio smartphone sea el eslabón más débil de la cadena de reproducción.

Esto significa, sencillamente, que debemos enviar su sonido a un equipo de audio que no limite de ninguna manera sus prestaciones sonoras, y que, por tanto, exceda holgadamente su calidad de sonido. Hay auriculares que tienen unas prestaciones realmente increíbles (normalmente son modelos que pertenecen a lo que se conoce como High End), y que, por tanto, cumplen esta premisa.

Pero la razón por la que hemos decidido no recurrir a ninguno de estos auriculares, por sofisticados y caros que fuesen, consiste en que tenemos acceso a un equipo de alta fidelidad de prestaciones muy notables que nos garantiza que serán siempre los smartphones los que limitarán la calidad de sonido que obtendremos, y no el propio equipo.

Aquí tenéis el equipo de alta fidelidad que hemos utilizado en nuestro banco de pruebas para analizar con precisión la calidad de sonido de todos los smartphones que hemos probado.

Es evidente que normalmente no se utiliza un teléfono móvil como fuente de audio en un equipo HiFi de esta envergadura. Pero, en el contexto en el que nos encontramos, que no es otro que analizar con toda la precisión posible la calidad de sonido de los smartphones, enviar la señal que podemos extraer a través del puerto de auriculares a un equipo así nos permite poner a prueba en profundidad parámetros de otro modo difíciles de analizar, como son la integridad de la escena sonora, su amplitud, su precisión tímbrica, la capacidad que tiene a la hora de restituir los microcontrastes dinámicos y la habilidad con que recupera los matices más sutiles de las grabaciones con una buena toma de sonido, que a menudo quedan enmascarados por unos auriculares incapaces de reproducirlos.

Además, esta última prueba fue realizada por dos personas experimentadas y «a ciegas», de manera que quien evaluaba un smartphone en un instante determinado desconocía qué teléfono móvil estaba sonando. Como sabéis, es la única manera de juzgar un elemento de audio, o un equipo completo, con objetividad.

Por supuesto, el análisis de cada terminal iba acompañado de abundantes notas, que hemos sintetizado en la tabla que acompaña a estas líneas, y todos ellos los probamos en una única sesión de escucha de más de 10 horas de duración para que nuestra memoria auditiva no nos traicionase, y pudiésemos evaluarlos con la máxima precisión y objetividad posibles.

Llegados a este punto lo ideal es que echemos un vistazo a la configuración del equipo de alta fidelidad que hemos utilizado en este tercer escenario de pruebas. Así que ahí va: preamplificador estereofónico a válvulas McIntosh C500T con chasis de alimentación independiente, etapas de potencia monofónicas McIntosh MC601 con una potencia nominal de 600 vatios sobre cargas de 4 y 8 ohmios, cajas acústicas Dynaudio Consequence y filtro de red Dillenhöfer, todo ello cableado con Kimber Audio y Van den Hul, y alimentado por dos líneas de corriente dedicadas en exclusiva al equipo HiFi.

Pero aún no hemos terminado de repasar cómo hemos hecho las pruebas. Nos quedan dos ingredientes muy importantes: la aplicación que hemos utilizado para reproducir la música en los smartphones y los cortes musicales que hemos seleccionado. En los teléfonos móviles con Android, que son todos excepto el iPhone X de Apple, hemos usado Poweramp, una herramienta que nos ofrece la flexibilidad, la versatilidad y el nivel de control que necesitábamos para nuestras pruebas.

Las aplicaciones de reproducción que nos proponen los fabricantes de los teléfonos suelen incorporar ajustes diseñados para hacer evidentes sus puntos fuertes y disimular sus carencias, mientras que Poweramp pone a nuestra disposición las herramientas que necesitamos para obtener una reproducción plana y lo más transparente posible, como un ecualizador gráfico de 10 bandas que hemos ajustado para obtener una salida plana, y el remuestreo de la señal nativa a 24 bits y 192 kHz desde los 16 bits y 44,1 kHz de los ficheros WAV que hemos usado.

Por último, estos son los cortes que hemos utilizado para evaluar la calidad de sonido de cada teléfono móvil en los tres escenarios de prueba: Spanish Harlem, de Rebecca Pidgeon, un tema perfecto para analizar cómo restituye cada smartphone las frecuencias medias, y, por tanto, la voz humana; Hotel California, de Eagles, que es estupendo por su dinámica y por su extensión en los extremos del espectro (tanto en las frecuencias altas como en las bajas); So far away, de Dire Straits, fantástico para revisar la estabilidad de la escena sonora y la zona media del espectro; y, por último, Autumn in Seattle, de Tsuyoshi Yamamoto Trio, un trío de jazz que nos viene de maravilla para revisar la precisión tímbrica y la atmósfera que es capaz de recrear cada móvil.

Todos los temas musicales que hemos seleccionado tienen algo en común muy importante: su toma de sonido tiene mucha calidad. Y es que de no ser así podríamos estar limitando las prestaciones sonoras de los smartphones, algo que, con totales garantías, no ha sucedido. Además, las personas que hemos estado involucradas en la evaluación de los teléfonos móviles conocemos estos cortes al dedillo, algo también muy importante para poder valorar las sutilezas que a menudo diferencian unos terminales de otros.

Así es como se portan «en combate»

La tabla que tenéis justo debajo de estas líneas pretende resumir con precisión cómo se han comportado los smartphones que hemos analizado en nuestro banco de pruebas. Recoge por separado, cómo no, cada uno de los tres escenarios de test (auriculares en aquellos teléfonos móviles que los incorporan, altavoces internos y envío de la señal de audio al equipo de alta fidelidad). Y también hemos incluido un campo en el que evaluamos el nivel de distorsión subjetivo que apreciamos en cada terminal cuando estamos utilizando los altavoces internos.

Apple iPhone X Google Pixel 2 XL Honor View 10 HTC U11 Huawei Mate 10 LG V30 OnePlus 5T Samsung Galaxy Note 8 Sony Xperia XZ1 Xiaomi Mi Mix 2 Incluye auriculares Sí (Apple EarPods) No No Sí (HTC) No Sí (Bang & Olufsen) No Sí (AKG) No No Auriculares de serie (graves) 4/5 No No 3/5 No 3/5 No 4/5 No No Auriculares de serie (medios) 3/5 No No 4/5 No 4/5 No 5/5 No No Auriculares de serie (agudos) 3/5 No No 4/5 No 4/5 No 4/5 No No Altavoz integrado (graves) 3/5 3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 3/5 3/5 2/5 Altavoz integrado (medios) 3/5 3/5 3/5 4/5 4/5 5/5 4/5 4/5 4/5 3/5 Altavoz integrado (agudos) 2/5 2/5 2/5 4/5 2/5 4/5 3/5 2/5 2/5 2/5 Equipo de alta fidelidad (graves) 4/5 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 3/5 4/5 Equipo de alta fidelidad (medios) 4/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 5/5 4/5 4/5 4/5 Equipo de alta fidelidad (agudos) 3/5 2/5 2/5 3/5 3/5 4/5 4/5 2/5 3/5 4/5 Distorsión altavoz interno Sí (leve) Sí (importante) Sí (moderada) Sí (moderada) Sí (moderada) Sí (leve) Sí (leve) Sí (moderada) Sí (leve) Sí (leve) Tipo de conexión Jack de 3,5 mm vía adaptador Lightning Jack de 3,5 mm vía adaptador USB-C Jack de 3,5 mm Jack de 3,5 mm vía adaptador USB-C Jack de 3,5 mm Jack de 3,5 mm Jack de 3,5 mm Jack de 3,5 mm Jack de 3,5 mm Jack de 3,5 mm vía adaptador USB-C

Algo que me parece importante destacar, y que podéis intuir si observáis con cierto detenimiento la tabla, es que la calidad de sonido de todos los smartphones es alta. Afortunadamente, es un hecho que los fabricantes cuidan mucho más este apartado que hace dos o tres generaciones, por lo que cualquiera de estos teléfonos móviles, incluso los que han salido peor parados en nuestras pruebas, satisfarán las necesidades en materia sonora de un abanico amplio de usuarios.

No obstante, las diferencias entre ellos existen, y nuestro objetivo cuando diseñamos el banco de pruebas era conseguir que se manifestasen. Grosso modo, podemos dividir los terminales en tres grupos. Los que nos ofrecen la mejor calidad sonora global son el V30 de LG, el OnePlus 5T, el U11 de HTC y el Mate 10 de Huawei. A poca distancia de estos e igualados por un «empate técnico» se posicionan el iPhone X de Apple, el Galaxy Note 8 de Samsung, el Xperia XZ1 de Sony y el Mi Mix 2 de Xiaomi. Y justo a continuación, con unas prestaciones sonoras algo inferiores pero también muy competentes, están el View 10 de Honor y el Pixel 2 XL de Google.

Este gráfico resume el resultado que han obtenido los smartphones que hemos analizado en los dos escenarios de prueba a los que todos ellos se han enfrentado: utilizando los altavoces integrados y enviando la señal al equipo HiFi. Una puntuación mayor refleja una calidad de sonido mejor.

Apple iPhone X

Los de Cupertino no han descuidado el sonido de su actual «buque insignia». Puede parecerlo si observáis la tabla y la gráfica que resumen nuestro banco de pruebas, pero el iPhone X suena realmente bien. Si no ha quedado posicionado entre los mejores no es por demérito de Apple, sino por mérito de LG, OnePlus, HTC y Huawei, que no solo han hecho los deberes, sino que se lo han puesto difícil tanto a Apple como a Samsung, Sony y todas las demás marcas.

En cualquier caso, el iPhone X nos ha demostrado ser capaz de restituir un extremo grave preciso y con pegada, así como una gama media que se codea con los mejores smartphones de la comparativa. Además, su tasa de distorsión subjetiva cuando escuchamos música a través de los altavoces integrados es reducida, lo que redondea un teléfono que, en materia de sonido, convence.

Además, el iPhone más ambicioso, por el momento, cuenta con otro punto a su favor: los auriculares EarPods que incorpora tienen mucha calidad, algo que cabe esperar dado el precio de este teléfono. Cualquier usuario, por exigente que sea, puede convivir durante mucho tiempo con estos auriculares sin necesidad de cambiarlos por otros diferentes. Incluso son más cómodos que algunos de los modelos que ofrecen otros fabricantes, lo que también cuenta a su favor.

Google Pixel 2 XL

Aunque el smartphone que nos propone Google ha quedado relegado a la última posición de nuestra comparativa, realmente no suena nada mal. La diferencia de calidad sonora entre este teléfono y los que se encuentran en la «cabeza del pelotón» existe, por supuesto, pero no es tan holgada como los números parecen indicar. Lo que sucede es que nuestro banco de pruebas ha sido diseñado, como corresponde, para que cualquier sutileza salga a la luz, y cuando los matices y una exigencia elevada entran en juego, el Pixel 2 XL se ve superado por sus rivales.

Aun así, es un terminal que rinde bien en términos globales, y que nos ofrece un extremo grave y unas frecuencias medias bastante notables. Su apartado más débil es el extremo agudo, que peca de frialdad, y que en ocasiones puede resultar un poco molesto. Por esta razón es una buena idea combinar este teléfono móvil con unos auriculares «cálidos» que nos ofrezcan unos agudos suaves y en absoluto estridentes.

Honor View 10

El tercer móvil en liza en esta comparativa ha arrojado un resultado global muy similar al de la propuesta de Google, lo que, de nuevo, no significa en absoluto que no nos haya gustado su sonido. Sencillamente, algunos de sus rivales están un paso por delante de él, especialmente los cuatro que más han despuntado, que no son otros que los smartphones de LG, OnePlus, HTC y Huawei.

Del View 10 nos gusta, ante todo, su gama media. De hecho, las voces de Rebecca Pidgeon y Mark Knopfler tienen una riqueza armónica que tiene muy poco que envidiar a la que nos ofrecen los smartphones que han quedado mejor posicionados en la comparativa. Sin embargo, no nos gusta tanto su extremo alto, y sus graves también están un poco por debajo de su gama media. Por esta razón es una buena idea combinar este teléfono móvil con unos auriculares que nos ofrezcan una dinámica importante y una respuesta en frecuencia extensa.

HTC U11

Y, por fin, llegamos a uno de los smartphones que compite por hacerse con el trono de esta comparativa. HTC es uno de los fabricantes que más se ha esmerado en generaciones anteriores de su «buque insignia» para ofrecer un sonido de calidad, y el U11 también sale bien parado en este artículo. Su sonido es dinámico, con una resolución elevada y recrea la escena sonora con una precisión equiparable a la de algunas fuentes de sonido bastante más caras.

Lo que más nos gusta de él es su coherencia, lo que significa que reproduce todo el espectro de frecuencias con una solvencia muy convincente. Además, la calidad de los auriculares incluidos es bastante alta, lo que nos permite utilizarlos sin necesidad de gastar más dinero en otros diferentes. Suena bien, incluso, cuando utilizamos sus altavoces internos, aunque si se nos va la mano con el volumen la distorsión hace acto de presencia y puede enmascarar ligeramente su alta calidad de sonido. Sin duda, este U11 es uno de los teléfonos móviles de gama alta con mejor calidad de sonido global.

Huawei Mate 10

Este fabricante chino ha conseguido colocar su Mate 10 entre los smartphones con mejor sonido. Y lo ha hecho brillando en buena parte de nuestras pruebas, destacando especialmente por su habilidad a la hora de restituir la gama media y el extremo grave del espectro. Y es que reproduce la voz con una precisión tímbrica y una riqueza armónica que querrían para sí mismos algunos reproductores de CD de alta fidelidad, que, sobre el papel, deberían ser superiores en estos parámetros al Mate 10.

Por su calidad de sonido global se encuentra en la misma liga en la que compiten los terminales de LG, OnePlus y HTC, lo que habla muy bien de él. Eso sí, es importante tener en cuenta que la distorsión se incrementa sensiblemente cuando subimos mucho el volumen y utilizamos los altavoces internos, por lo que os aconsejamos ser moderados si decidís haceros con él. En cualquier caso, si nos ceñimos a su sonido, este Mate 10 es una opción muy apetecible.

LG V30

Si tuviéramos que decantarnos y apostar por un único smartphone evaluando únicamente su calidad de sonido, nuestra elección sería el V30 de LG. Los terminales de OnePlus, HTC y Huawei le pisan los talones, pero, si hilamos fino, el más convincente es este V30. Y lo es porque no ha evidenciado ninguna carencia importante en ninguna de nuestras pruebas. Eso sí, en las que más ha despuntado ha sido al conectarlo a nuestro equipo de alta fidelidad, y, curiosamente, también al utilizar sus altavoces internos.

Para alcanzar estas prestaciones sonoras los ingenieros de LG han confiado la puesta a punto del sonido de su smartphone a Bang & Olufsen, una empresa danesa que cuenta con un departamento de ingeniería de sonido con una reputación muy sólida gracias a la puesta a punto de soluciones tan sofisticadas como sus cajas acústicas BeoLab 18, o, sobre todo, sus espectaculares y carísimas BeoLab 90, que, sin duda, son unos de los altavoces más ingeniosos que podemos encontrar actualmente en el mercado. B&O también firma los auriculares que LG nos ofrece junto a su V30.

Pero esto no es todo. En gran medida la calidad de sonido de este teléfono móvil se cimenta sobre su DAC, un chip Sabre ES9218P desarrollado por ESS Technology, el mismo fabricante de conversores D/A que suministra a marcas como McIntosh u Oppo, y cuyas soluciones, por tanto, podemos encontrar en componentes de alta fidelidad de precio elevado. Este DAC dota al V30 de un nivel de detalle y una dinámica muy convincentes, así como de una precisión tímbrica fantástica.

OnePlus 5T

OnePlus es la responsable del teléfono móvil que más ha intimidado al V30 de LG. De hecho, si os fijáis en nuestro banco de pruebas, a estos dos terminales únicamente les separa un punto, lo que denota que ambos smartphones tienen una calidad de sonido global equiparable. Y es que este OnePlus 5T no ha arrojado ni una sola debilidad en nuestros tests.

Destaca por la amplitud de su respuesta en frecuencia subjetiva, por la naturalidad de su gama media y por unos extremos grave y alto realmente convincentes. Cuando está sonando, incluso a niveles de presión sonora importantes, no hay ningún atisbo de frialdad ni dureza, por lo que podemos estar escuchándolo durante horas sin que apenas aparezca fatiga acústica. Por esta razón, aconsejamos acompañarlo de unos auriculares de calidad, transparentes y dinámicos, que hagan justicia a su gran calidad de sonido.

Samsung Galaxy Note 8

El adjetivo que mejor describe lo que nos ofrece en términos sonoros el Galaxy Note 8 de Samsung es «equilibrado». Y es que restituye el sonido con un nivel de detalle, una dinámica y una riqueza tímbrica muy llamativas. La razón por la que se encuentra en el pelotón de la zona media de la tabla, y no en el grupo de cabeza, consiste en que su extremo agudo peca de una frialdad y un brillo excesivos, lo que puede provocarnos fatiga acústica si nos gusta escuchar música con un nivel de presión sonora importante.

Aun así, la calidad de sonido global del Note 8 es alta, y los auriculares del fabricante austríaco AKG que Samsung nos ofrece junto a su phablet son fantásticos. Tienen la calidad que cabe esperar en un teléfono móvil del precio del Note 8, por lo que son unos estupendos compañeros de viaje con los que podemos contar durante mucho, mucho tiempo. Merece la pena apostar por ellos y no cambiarlos, a menos que seamos unos auténticos sibaritas.

Sony Xperia XZ1

Este smartphone demuestra que Sony ha optado por su filosofía continuista no solo en lo que concierne al diseño meramente estético de sus móviles, sino también en lo que tiene que ver con el sonido. Y es que este XZ1 ha cumplido en todas nuestras pruebas con holgura, pero no ha brillado especialmente en ninguna de ellas. Estos resultados le sitúan a la misma altura de los terminales de Samsung, Apple y Xiaomi, pero un paso por detrás de las propuestas de LG, OnePlus, HTC y Huawei.

Lo que más nos ha gustado de él es su zona media, un rango del espectro de frecuencias con el que, afortunadamente, todos los smartphones parecen sentirse a gusto. Y es que esta zona es crucial porque es la que refleja la habilidad con la que los teléfonos restituyen la voz humana. Su punto más débil, como podéis ver en la tabla, es el extremo agudo, que, al igual que en algunos de sus competidores, peca de una excesiva frialdad. Aun así, su calidad sonora es alta, por lo que nos parece un teléfono muy disfrutable desde la perspectiva de este escenario de uso.

Xiaomi Mi Mix 2

Y llegamos al último smartphone en liza: el Mi Mix 2 de la china Xiaomi. Aunque, al igual que los terminales de Apple, Samsung y Sony, se encuentra en el pelotón de la zona media de nuestra tabla de pruebas, su ajustado precio lo posiciona como una opción muy apetecible. Y es que su calidad de sonido global no tiene nada que envidiar a la de los teléfonos móviles que hemos probado de estos fabricantes.

El Mi Mix 2 se siente especialmente cómodo con la zona media, pero, sobre todo, nos ha sorprendido su calidad de sonido al conectarlo a nuestro equipo de alta fidelidad de referencia. Este resultado indica con claridad que la calidad del DAC y el circuito de amplificación por los que se han decantado los ingenieros de Xiaomi es muy alta, lo que nos anima a aconsejaros que, si queréis sacarle el máximo partido, os hagáis con unos buenos auriculares que exhiban una respuesta en frecuencia amplia y reproduzcan el extremo agudo con calidez. Si encontráis los auriculares adecuados, el sonido del Mi Mix 2 no os defraudará.

El sonido ha dejado de ser «el patito feo»

Esta es la conclusión más relevante a la que podemos llegar después de analizar a fondo las prestaciones sonoras de estos diez teléfonos móviles de alta gama. Como hemos comprobado, hay diferencias entre ellos, y algunas tienen bastante entidad, pero ninguno nos ha defraudado, lo que confirma la tendencia que ya pudimos intuir en nuestra comparativa del año pasado.

Que los fabricantes de smartphones presten más atención y dediquen más recursos al sonido de sus propuestas es, sin duda, una buena noticia para todos los usuarios a los que nos importa el audio agradecemos. También me parece oportuno destacar la elevada calidad de los auriculares propuestos por los fabricantes, lo que hace completamente innecesario invertir más dinero en unos auriculares mejores, a menos que seamos extraordinariamente exigentes.

Eso sí, como habéis visto, muchos smartphones no vienen con auriculares, por lo que os aconsejamos que, si os hacéis con alguno de ellos, invirtáis en unos auriculares de calidad que os permitan sacar el máximo partido al sonido de estos terminales. Si no sabéis qué opciones tenéis, no os preocupéis. En breve prepararemos una guía en la que os propondremos una selección que recogerá algunos de los mejores modelos que podemos encontrar actualmente en el mercado. Os aconsejamos que estéis atentos para no perdérosla.

