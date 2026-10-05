Mientras China acelera a toda velocidad, EEUU vive otra realidad: solo un 2% de las familias pagan por la IA

La industria de la inteligencia artificial se encuentra en un momento incómodo. Anthropic y OpenAI llevan meses avisando de sus intenciones de convertirse en empresas públicas, pero el año toca a su fin y no vemos movimientos al respecto. Parece que no está claro para quién es la IA, si para cualquiera o para las empresas, y un banco de EEUU ha señalado el dato incómodo.

La gente corriente no saca la tarjeta para pagar por la inteligencia artificial.

El dato de PNC. Son las siglas de un banco estadounidense que tiene presencia en todo el país y que cuenta con un brazo enfocado a realizar estudios económicos. Se llama PNC Economics Researchs y cada mes publica un termómetro de cómo gastan y ahorran los hogares. No saca sus datos de encuestas, sino de mirar en qué gastan realmente el dinero los clientes a partir de datos anonimizados de las tarjetas y las cuentas.

Y el dato es demoledor: en mayo de este año, el 2,2% de los hogares de la muestra pagaba una suscripción a ChatGPT, Claude, Gemini o alguna IA generativa del estilo. Es algo que varía en función de la cantidad de ingresos, pero al final es del 4% entre los hogares de rentas más altas, ronda el 2% en los de rentas medias y no llega al 1% en los de ingresos más bajos.

Fuente - PNC

Gasto medio. Ahora bien, aunque no pagan muchos, quien paga... se deja el dinero. Según los datos del informe, el gasto medio mensual de los suscriptores ha subido de unos 22 dólares hace dos años a unos 31 dólares actuales. Tiene trampa porque puede ser porque tengan varias suscripciones o porque, simplemente, los servicios han subido de precio en alguna ocasión o se han mierdificado (el caso de Gemini, por ejemplo), para reducir opciones forzando al entusiasta a pagar más.

Fuente - PNC

Matices. En el informe de PNC se mide el gasto en la IA, no el uso. Hay muchos servicios de IA que permiten cierto uso gratuito (Perplexity, Claude, ChatGPT o Gemini, sin ir más lejos) con límites claros en esas cuentas gratuitas, pero que pueden servir para muchos usuarios en un momento dado. Ese tipo de usuarios que no paga no está reflejado en la encuesta, por lo que no es un indicador real del uso de la IA generativa.

Además, el propio PNC apunta que es una muestra de clientes de su banco, no de todo el país (aunque otros informes, como el de Bank of America, se sitúan en una cifra cercana, el 3%). Ahora bien, pese a que ese 2,2% de usuarios que pagan por la IA sea muy pequeño, también han señalado que la proporción de hogares estadounidenses que ahora paga una suscripción ha aumentado un 155% este año comparado con el anterior, por lo que la adopción parece bastante rápida.

Mirando a las empresas. Teniendo en cuenta estos datos, y sabiendo que cuando salgan a bolsa deberán tener un producto que genere beneficios, es más fácil explicar el giro que están dando las empresas de IA generativa hacia los agentes y el futuro empresarial. Es evidente que las cuentas empresariales son más atractivas y, de hecho, Forbes estima que un cliente empresarial genera entre tres y cinco veces más ingresos por unidad que un usuario particular.

UN VISTAZO A...

Además, las empresas firman contratos estables, no se suscriben un par de meses para probar y dan el salto a otra IA. La propia Anthropic ingresa alrededor del 80% a través de clientes empresariales y OpenAI, cuyo ChatGPT era un producto más enfocado al cliente de a pie, ya obtiene más de la mitad de sus ingresos de las empresas.

Abocados a la mierdificación. Y el motivo por el que el usuario de a pie puede que no esté pagando es el que comentaba hace unas líneas: el servicio gratuito ya cumple. Por poner unas cifras sobre la mesa, ChatGPT tiene unos 900 millones de usuarios semanales, pero 50 millones de suscriptores.

En diferentes ocasiones hemos visto promociones agresivas como suscripciones al 0% durante un tiempo si se tienen ciertos servicios (Movistar con ChatGPT o Perplexity, por ejemplo), pero es evidente que todas quieren captar ingresos por parte de ese usuario que no paga. No van a regalarle una IA que cuesta miles de millones al año, así que están introduciendo anuncios o empeorando el servicio para forzar a esa suscripción de pago.

China tiene otro plan. Mientras tanto, China ha optado por una estrategia distinta: que todo el mundo use la IA sea como sea. Según cálculos recientes del Centro de Información de la Red de Internet de China, o CNNIC, este año más de 700 millones de usuarios ya usaban la IA generativa.

El propio Gobierno ha metido la IA dentro de las tecnologías esenciales para logar ser la primera potencia mundial a corto plazo y está empujando el desarrollo de la misma mediante subsidios y concesiones. Además, los grandes grupos empresariales están ayudando. Por ejemplo, Alibaba es uno de los gigantes chinos y su IA Qwen es gratuita y se encuentra integrada en servicios que casi todo el mundo usa a diario como Amap (su Google Maps) o Alipay.

Tencent también tiene lo suyo en WeChat (la otra superaplicación china junto a Alipay) y ByetDance más de lo mismo con Doubao. Y ya no es sólo en china, ya que EEUU puede estar desplegando día sí y día también modelos de vanguardia, pero China no se queda rezagada y no sólo lanza modelos estables e igual de útiles, sino que son mucho más baratos para el usuario y también para la potencia de cálculo... y los propios costes a la empresa responsable.

PERO. Ahora bien, que China tenga esa ingente cantidad de usuarios no implica que el dinero esté fluyendo a lo loco. Según un estudio de NPR (una organización estadounidense de medios sin ánimo de lucro), el mercado chino de modelos de IA genera unos 13.000 millones de dólares anuales, migajas comparados con los 65.000 millones de ingresos que Anthropic dice tener.

Eso sí, también es cierto que en Estados Unidos OpenAI y Anthropic tienen un único producto: la IA. En China, Alibaba, ByteDance y Tencent pueden "regalar" esta tecnología porque no sólo dominan el mercado, sino porque tienen otras numerosas fuentes de ingresos, como las tiendas integradas, la publicidad o las comisiones por pagos bancarios.

Y ahí estaría la principal ventaja china en todo esto.

Imagen | Emil Kalibradov (editada)

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