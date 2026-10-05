MediaMarkt tira hoy la casa por la ventana con su nueva oferta en el móvil más top de Google

Qué bien ver cómo un teléfono que lleva muy poco disponible recibe un buen descuento. Eso es justo lo que ha ocurrido en el día de hoy con el nuevo Pixel 11 Pro XL, el mejor teléfono de Google hasta la fecha que sale hoy más barato gracias al Día sin IVA de MediaMarkt: lo tenemos disponible por 1.249 euros, aunque solo hasta esta noche.

Uno de los mejores móviles de este 2026

Este teléfono de Google no lleva ni dos meses en las tiendas y ya lo tenemos 150 euros más barato. Es una oferta interesante si estás buscando un teléfono Android y quieres uno de buen tamaño, puesto que este XL tiene una diagonal en su pantalla de 6,8 pulgadas. Esta, por cierto, tiene resolución 1,5 K con 486 ppp, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo pico de 3.600 nits.

A nivel de rendimiento, podemos esperar que se comporte de forma sobresaliente gracias a su chip Tensor G6 y a sus 12 GB de RAM. Este destaca frente a sus otros dos hermanos pequeños en otro aspecto importante, como es el de la batería, que en este caso es de 5.115 mAh. También cuenta con mayor carga rápida: llega hasta los 45 W.

El móvil llega con Android 17 de serie y, como ya es costumbre en los teléfonos de Google, tiene siete años de actualizaciones garantizadas. Y para terminar, uno de sus aspectos más importantes: la fotografía. Este Pixel 11 Pro XL monta un sistema de triple cámara que incluye un zoom óptico de x5 en su telefoto y que logra resultados sobresalientes gracias a la IA.

⚡ EN RESUMEN: oferta del pixel 11 pro xl ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico : Es lo más barato que hemos visto este teléfono de Google hasta el día de hoy.

Es lo más barato que hemos visto este teléfono de Google hasta el día de hoy. Experiencia fotográfica top: Su sistema de cámaras unido al procesado que hace el teléfono con la IA hace que ofrezca resultados sobresalientes.

Su sistema de cámaras unido al procesado que hace el teléfono con la IA hace que ofrezca resultados sobresalientes. Android puro y siete años de actualizaciones: Viene con Android 17 de serie y, además, tiene muchos años de soporte garantizado. ❌ LO PEOR Solo 256 GB: Pese a tener un precio elevado, solo tiene 256 GB de almacenamiento. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una experiencia Android pura, te gustan los teléfonos con pantalla grande y quieres un móvil que haga unas fotos muy buenas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un móvil más compacto o quieres que tenga más de 256 GB de almacenamiento.

Los otros Pixel 11, también en oferta

¿Prefieres una alternativa más compacta y económica? Entonces, quizás te encaje mejor el Google Pixel 11 Pro: también está rebajado en MediaMarkt hasta los 1.049 euros (también en Amazon, que ha igualado solo durante unos días). Además, también tienes el Pixel 11 con 512 GB de almacenamiento a su precio más bajo hasta la fecha, que es 979 euros.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Google

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