Las mejores ofertas de El Corte Inglés y MediaMarkt en tecnología y entretenimiento, hoy 5 de julio

Tras el Prime Day de Amazon, muchas tiendas se han puesto manos a la obra ofreciendo ofertas muy atractivas. Tanto El Corte Inglés como MediaMarkt siguen teniendo disponibles muchos descuentos a través de sus campañas, por lo que en este artículo vamos a repasar los mejores chollos en tecnología y entretenimiento.

JBL Tune 777 NC por 79 euros, unos auriculares Bluetooth que prometen una autonomía de hasta 70 horas.

por 79 euros, unos auriculares Bluetooth que prometen una autonomía de hasta 70 horas. Lenovo Legion Go S por 649 euros, un PC consolizado con un precio muy atractivo, sobre todo en plena crisis de la memoria RAM.

por 649 euros, un PC consolizado con un precio muy atractivo, sobre todo en plena crisis de la memoria RAM. LG OLED C5 por 949 euros, un televisor OLED que es perfecto para cine y gaming.

por 949 euros, un televisor OLED que es perfecto para cine y gaming. HP OmniBook X Flip 14 por 917,23 euros, un ordenador portátil convertible con pantalla OLED y Windows 11.

por 917,23 euros, un ordenador portátil convertible con pantalla OLED y Windows 11. Nintendo Switch 2 por 459 euros, la consola con un videojuego a elegir entre cuatro opciones diferentes.

Nintendo Switch 2 + juego a elegir PVP en MediaMarkt — 459,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

JBL Tune 777 NC

Una de las Ofertas del Día de MediaMarkt es la de los JBL Tune 777 NC, unos auriculares Bluetooth que ahora mismo cuestan 79 euros (antes 129 euros). Sin embargo, Amazon tiene un modelo prácticamente calcado (770 NC), al menos en especificaciones, por 69,99 euros.

En cualquier caso, hablamos de unos auriculares que prometen una autonomía de hasta 70 horas de uso, una cifra altísima que no solemos encontrar con frecuencia. También tienen cancelación de ruido adaptativa y disponen de carga rápida.

Lenovo Legion Go S

Pese a que muchos dispositivos han subido de precio con motivo de la crisis de la memoria RAM, hay otros tantos que hacen lo contrario, bajando de precio a través de ofertas. Es el caso de la Lenovo Legion Go S que ahora mismo se encuentra en El Corte Inglés por 649 euros (al mismo precio en MediaMarkt). Hablamos de una consola con procesador Ryzen Z1 Extreme, pantalla de ocho pulgadas, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno y sistema operativo Steam OS.

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LG OLED C5

MediaMarkt tiene nuevamente de oferta el LG OLED C5, un televisor que recomendamos por su relación calidad-precio. Incorpora un panel OLED de, en este caso, 55 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz (a través de VRR) y es compatible tanto con Dolby Vision como con Dolby Atmos. Su precio es de 949 euros en lugar de 1.299 euros.

HP OmniBook X Flip 14

Si buscas un buen ordenador portátil, El Corte Inglés ahora mismo tiene el HP OmniBook X Flip 14 por un precio de 917,23 euros en lugar de 1.199 euros. Se trata de un ordenador convertible que incorpora una pantalla OLED de 14 pulgadas, procesador Ryzen AI 7-450, 32 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento interno. Además, viene con Windows 11.

HP OmniBook X Flip 14 PVP en El Corte Inglés — 917,23 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nintendo Switch 2

Por último, MediaMarkt ha vuelto a lanzar una de sus mejores promociones en la Nintendo Switch 2, ya que la tiene de oferta por 459 euros en lugar de 469,99 euros y te regala un videojuego a elegir entre cuatro opciones diferentes:

'Kirby Air Riders'

'Hades 2'

'Metroid Prime 4 Beyond'

'Mario Tennis Fever'

Nintendo Switch 2 + juego a elegir PVP en MediaMarkt — 459,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | MediaMarkt, El Corte Inglés y Compradicción (cabecera), JBL, Lenovo, LG, HP, Nintendo

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