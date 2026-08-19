China tenía un Windows 10 hecho a medida para su Gobierno. Ahora Pekín ha ordenado retirarlo antes de lo previsto

En 2017 Microsoft le presentó a China su Windows 10 China Government Edition, una versión de su sistema operativo desarrollado específicamente para que la pudieran usar los organismos públicos y empresas estatales. Casi diez años después, China se quiere deshacer totalmente de Windows en sus agencias gubernamentales. Es otra decisión que deja claro que tanto desde un lado como desde el otro el objetivo es minimizar dependencias de terceros al máximo

Windows 10 fuera cuanto antes. Según Bloomberg, el Ministerio de Seguridad del Estado ha ordenado a varias entidades gubernamentales que dejan de usar esta versión especial de Widows. Ya había una hoja de ruta para dejar de usarlo, pero ahora Pekín quiere acelerar ese proceso dando como agumento la seguridad de los datos. En Microsoft indican que no ha habido incidentes de seguridad específicos que justifiquen la decisión.

Un esfuerzo baldío. Satya Nadella participó activamente en el desarrollo de esa versión especial de Windows 10 y colaboró con responsables del Ministerio de Finanzas chino para poenrlo en marcha. De hecho Microsoft llegó a tener una relación muy estrecha con China, algo que no es común en otras grandes tecnológicas estadounidenses. Aun así, esa versión especial de Windows 10 no consiguió cuajar, y pese a las concesiones, ningún sistema operativo extranjero ha logrado cumplir los requisitos de seguridad y fiabilidad que imponen los funcionarios de gobierno chinos.

Control total. China primero quiso controlar todo lo posible la tecnología extranjera que utilizaban sus organismos. Ahora el objetivo es precisamente el de no necesitar esa tecnología. Desde 2017 China no ha parado de impulsar el uso de software "nacional" tanto en sus administraciones como en las empresas públicas. En Reuters revisaron seis guías de contratación de tecnología entre 2023 y 2026: en cinco ni siquiera recomendaban Microsoft, y la única que lo permitía lo hacía solo si se cumplían requisitos adicionales.

Microsoft también mueve ficha. En los últimos cinco años Microsoft ha cerrado al menos 15 oficinas y joint ventures en el país, y de hecho llegó a plantearse una retirada aún mayor en 2023, según una de las fuentes citadas en Reuters. Algunos directivos de la empresa argumentaban que el riesgo geopolítico era demasiado alto en comparación con el retorno económico. Microsoft indicó que en 2024 China representaba aproximadamente un 1,5% de sus ingresos mundiales, una cifra casi anecdótica teniendo en cuenta la dimensión del país.

Adiós, globalización. Hace tiempo que EEUU intenta impedir que China acceda a chips avanzados y a diversas tecnologías relacionadas con la IA, pero el gigante asiático ha reaccionado reduciendo cada vez más su dependencia de esas tecnologías occidentales para crear sus propias alternattivas. Windows era solo una pieza de ese "desacoplamiento", y una cosa es evidente: las alternativas locales chinas en el ámbito de la tecnología cada vez tienen más calidad, pero también más respaldo político.

Windows siempre será Windows. El esfuerzo de Microsoft por adaptar una versión de Windows 10 a las necesidades del gobierno chino fue notable, pero la situación geopolítica ha dejado claro el gran problema para China: Windows sigue siendo Windows, y este sistema operativo está controlado por Microsoft.

¿Con qué sustituirán a Windows 10? En China no se han dado detalles sobre el sistema operativo que sustituirá a Windows 10, pero lleva años construyendo un ecosistema propio en este ámbito. Hay alternativas como Kylin o UnionTech OS, basados en Linux y adaptados para funcionar en PCs con procesadores totalmente chinos.

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