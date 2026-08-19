MediaMarkt lanza su mejor promo en el Google Pixel 11 Pro hasta la fecha: últimas horas para aprovechar estos descuentos

MediaMarkt está celebrando el próximo lanzamiento del Google Pixel 11 Pro con una nueva oferta bastante atractiva, al menos a simple vista. El móvil, que parte de un precio oficial y recomendado de 1.199 euros, ahora mismo tiene varios descuentos con el que se puede conseguir mucho más barato:

Descuento de 100 euros con el cupón 100MMPIXEL11 .

. Descuento de 300 euros con el cupón TradeIn300P11Pro .

. Descuento de 59,95 euros al pagar desde la app de MediaMarkt.

Con todo ello, el móvil se queda por 739,05 euros, aunque la cifra puede variar dependiendo del móvil que se entregue, algo que vamos a comentar en el siguiente párrafo.

Triple descuento en el nuevo Google Pixel

Hemos probado los cupones de descuento y funcionan correctamente, ya que se pueden aplicar antes de tramitar la compra. No obstante, pese a que con el cupón TradeIn300P11Pro efectivamente se reducen los 300 euros, según menciona MediaMarkt se trata de una promoción Trade-In, por lo que has de entregar tu antiguo móvil.

Normalmente, en este tipo de promociones antes hay que tasar el móvil para ver qué valor tiene, porque depende mucho del modelo que sea y de su estado de uso. En este caso, la tienda directamente rebaja 300 euros el precio del Google Pixel 11 Pro, y además señala que te puede dar un descuento adicional dependiendo del móvil que entregues.

La tienda también ofrece la posibilidad de financiar el móvil al 0%, aunque para ello es necesario contar con la tarjeta MediaMarkt VISA. Esta promoción estará disponible hasta el próximo 30 de septiembre.

En lo que respecta al Google Pixel 11 Pro, se trata de un nuevo modelo que apuesta más por la inteligencia artificial que por el hardware. Una buena muestra de ello lo tenemos en el apartado de cámaras, que ahora tenemos un Super Zoom 120x a través de software. De momento se encuentra en pre-compra con fecha de lanzamiento mañana, 20 de agosto, fecha en la que además finaliza la promoción de la tienda.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Google Pixel 11 pro hoy ✅ LO MEJOR Su Super Zoom a través de software.

a través de software. Sus siete años de actualizaciones de software. ❌ LO PEOR Cambia muy poco a nivel de hardware con respecto a su anterior generación.

a nivel de hardware con respecto a su anterior generación. Su carga rápida es muy justita. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil que cuente con mejoras y novedades de inteligencia artificial, sobre todo si buscas un modelo con buenas cámaras. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un móvil con buena carga rápida, ya que, una vez más, Google ha mantenido una cifra muy pequeña (30W) para esta generación.

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Imágenes | Google

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