La Vuelta al Cole de PcComponentes nos deja descuentos en el MacBook Neo, otros portátiles y ordenadores de sobremesa

En un par de semanas, la mayoría de los estudiantes empezarán a volver a sus aulas. En PcComponentes son conscientes de ello, y por eso ahora han dado comienzo a su campaña de "La Vuelta al Cole 2026", para que todos cuenten con los materiales necesarios para todo el curso, como pueden ser portátiles u ordenadores de sobremesa.

Apple Macbook Neo 13" A18 Pro, Cpu 6, Gpu 5, 8gb Ram, 256gb Ssd, Plata PVP en PcComponentes — 729,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Las ofertas dieron comienzo este mismo lunes, 17 de agosto, y estarán disponibles hasta el 23 de agosto. Podemos encontrar descuentos de hasta el 40% en una amplia selección de dispositivos, que, además de los que citábamos anteriormente, también incluyen móviles o periféricos, entre otros. Sin embargo, nuestros favoritos son los siguientes:

MacBook Neo por 729,00 euros, el mejor portátil económico del mercado.

por 729,00 euros, el mejor portátil económico del mercado. MacBook Air M5 por 1.439,00 euros, una opción pensada para los que necesiten más potencia.

por 1.439,00 euros, una opción pensada para los que necesiten más potencia. Samsung Galaxy Book3 360 por 789,00 euros, un convertible 2 en 1 económico.

por 789,00 euros, un convertible 2 en 1 económico. PcCom Ready por 1.239,00 euros, un PC Gaming equilibrado para estudiar y jugar.

por 1.239,00 euros, un PC Gaming equilibrado para estudiar y jugar. PcCom Imperial por 2.319,00 euros, una opción para los que necesiten potencia gráfica para sus estudios y juegos.

MacBook Neo

El MacBook Neo es una de las mejores opciones que podemos encontrar en el mercado de portátiles "económicos". A pesar de la subida de su PVP que se produjo hace unas semanas, sigue siendo un dispositivo ideal para la gran mayoría de estudiantes. El chip A18 Pro es más que suficiente para tareas diarias y para ediciones poco exigentes, y MacOS gestiona de forma muy eficiente sus 8 GB de RAM. Además, tiene una pantalla espectacular y un peso realmente ligero. Ahora mismo podemos hacernos con él por 729,00 euros.

Apple Macbook Neo 13" A18 Pro, Cpu 6, Gpu 5, 8gb Ram, 256gb Ssd, Plata PVP en PcComponentes — 729,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

MacBook Air M5

En el caso de que busquemos una opción más potente, el MacBook Air M5 es la mejor alternativa dentro del ecosistema de Apple. En este caso ya nos encontramos con el chip M5, así como con un total de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Esto supone un paso adelante en todas las especificaciones, por lo que está más recomendado para aquellos que requieran un extra de potencia. Ahora mismo podemos hacernos con él por 1.439,00 euros.

Apple MacBook Air M5 PVP en PcComponentes — 1.439,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung Galaxy Book3 360

En el caso de que prefiráis un dispositivo con Windows 11, y que ofrezca una mayor versatilidad de uso, este Samsung Galaxy Book3 360 es una opción fantástica. Se trata de un convertible 2 en 1, por lo que podremos usarlo tanto como portátil como tablet, gracias a su pantalla táctil de 13,3 pulgadas. De potencia va más que servido, ya que monta el Intel Evo Core i5-1340P, 16 GB de RAM y 512 GB de SSD. Podemos hacernos con él por 789,00 euros, su precio mínimo histórico.

Samsung Galaxy Book3 360 PVP en PcComponentes — 789,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

PcCom Ready

Para aquellos estudiantes que quieren contar con una máquina en casa con la que, además de estudiar, poder jugar, este ordenador de sobremesa de PcComponentes es una gran opción. Monta el procesador AMD Ryzen 7 5800X, que, pese a tener unos años, sigue funcionando de maravilla. Además, le acompañan 32 GB de RAM DDR4, 1 TB de SSD y la NVIDIA GeForce RTX 5060. Por tanto, es ideal para jugar en 1080p o 1440p. Ahora podemos hacernos con él por 1.239,00 euros.

PcCom Ready AMD Ryzen 7 5800X / 32GB / 1TB SSD / RTX 5060 V3 PVP en PcComponentes — 1.239,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

PcCom Imperial

Finalmente, para aquellos que necesiten un PC potente para jugar o para sus estudios (diseñadores gráficos, arquitectos, etc.), esta otra opción de PcComponentes es una de las mejores que hay. En este caso nos encontramos con el AMD Ryzen 7 9800X3D, 32 GB de RAM DDR5, 1 TB de SSD y la NVIDIA GeForce RTX 5070. Por tanto, no tendremos problemas para tareas pesadas a nivel gráfico ni de cómputo. Podemos hacernos con él por un precio de 2.319,00 euros.

PcCom Imperial AMD Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 1TB SSD / RTX 5070 Blanco / Windows 11 Home PVP en PcComponentes — 2.319,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Apple, Samsung, PcComponentes

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