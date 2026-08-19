Noruega casi ha dejado de vender coches de combustión: así es como ha convertido su mercado de coches en el más electrificado

Noruega lleva años siendo el faro que ilumina la transición al coche eléctrico en Europa (y en el mundo). Prueba de ello es el último informe de nuevas matriculaciones, pues en julio, los coches eléctricos de batería representaron el 97,6 % de todas las matriculaciones de turismos nuevos en el país, según datos del Consejo Noruego de Información del Tráfico Vial (OFV). Es un nuevo hito que sigue consolidando a su mercado como el más electrificado del mundo, y significa que los motores de combustión prácticamente han desaparecido de los concesionarios en Noruega.

Casi todo lo que se vende es eléctrico. Se podría decir que Noruega prácticamente ha completado su transición al eléctrico, al menos si hablamos de la venta de coches nuevos. En España, en cuanto a venta de coches eléctricos puros en nuevas matriculaciones estamos alrededor del 10%, según el último informe de ANFAC, y en países como Italia apenas llegan al 6%. En el mediterráneo aún seguimos en una adopción muy prematura, así que Noruega es un interesante caso de estudio, pues es el caso real más claro disponible de un mercado prácticamente electrificado.

Y ojo, que esto son cifras de nuevas matriculaciones, pues se estima que el 36% de todo el parque de vehículos que circula por las calles de Noruega están electrificados (incluyendo eléctricos puros e híbridos enchufables), según la Agencia Internacional de Energía (IEA).

Números. Sobre las últimas cifras, Noruega ha registrado 9.609 turismos nuevos en julio, un 0,5 % más en comparación con el mismo mes del año pasado. De ellos, 9.379 eran eléctricos de batería, elevando la cuota total de nuevas matriculaciones al 97,6 %, siendo su máximo histórico. De todas sus regiones, destaca Østfold, que ha registrado la cuota de vehículos eléctricos más alta del país, con 672 de los 675 turismos recién matriculados.

Menos coches, pero más eléctricos. En Noruega se han matriculado en total 83.012 turismos nuevos en lo que va de año, un 2,4 % menos que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, las matriculaciones de vehículos eléctricos de batería han crecido un 1,3 %, alcanzando las 81.040 unidades.

Cómo ha llegado Noruega hasta aquí. En 2019, los coches eléctricos e híbridos enchufables representaban solo el 58 % de las nuevas matriculaciones, una cifra muy destacable en su momento para Europa. Lo que ha ayudado mucho a crecer esa cuota es el paquete de exenciones fiscales que se ha ido prolongando con el tiempo. Y es que en Noruega, si te compras un eléctrico, se te exime de pagar el IVA e impuesto de matriculación, por lo que muchos modelos eléctricos acaban siendo más baratos que sus equivalentes de gasolina o diésel.

Tal y como comparte El Diario, los propietarios de un eléctrico también se benefician de descuentos en peajes, ventajas a la hora de aparcar, acceso a carriles bus, y una más que densa red de recarga.

Marcas más vendidas. Lo curioso de todo es que Toyota ha saltado del décimo puesto como marca más vendida en Noruega al primero en 12 meses, matriculando en julio 1.260 coches (más del triple de su cifra de julio del año pasado y su mejor mes desde mayo de 2024). Volkswagen queda en segundo lugar con 985 unidades, mientras que la china Xpeng, que ha aterrizado recientemente al país, consigue un tercer puesto con 843 matriculaciones.

“Las cifras de julio muestran lo rápido que puede cambiar el panorama competitivo, incluso cuando el volumen general de matriculaciones apenas se mueve. Toyota ha pasado del décimo al primer puesto en un año, y Xpeng del decimotercero al tercero. Tesla sigue siendo la más grande en lo que va de año”, contaba Geir Inge Stokke, director ejecutivo de OFV.

Las 30 marcas más vendidas de Noruega en julio de 2026. Imagen: OFV

Modelo por modelo, el bZ4X de Toyota fue el más vendido de julio con 532 unidades, por delante del Volkswagen ID.4 (485) y del Toyota Urban Cruiser (437), lo que otorga a Toyota dos de los tres modelos más matriculados del mes.

¿Qué pasa con Tesla? Aunque solo ha matriculado 24 vehículos nuevos en julio, Tesla sigue liderando la clasificación de marcas en lo que va de año, con 14.413 matriculaciones hasta la fecha en 2026, un 3,9 % más. Toyota le sigue en segundo lugar en lo que va de año con 9.972 unidades, y Volkswagen en tercer lugar con 8.149.

Furgonetas y camiones. Éstos también están ganando terreno, aunque mucho más despacio. En este caso, las furgonetas eléctricas representaron el 61,4 % de las nuevas matriculaciones de furgonetas en julio, y los camiones eléctricos alcanzaron el 23 % de las matriculaciones en lo que va de año. Aun así, los datos del organismo desvelan que solo hay un total de 10,6% de furgonetas eléctricas de todo su parque, y un 4,8 % de camiones eléctricos.

Y ahora qué. “El reto ahora es traducir el crecimiento de las nuevas matriculaciones en una renovación más amplia del parque automovilístico. Esto requiere impuestos y planes de ayuda predecibles, una infraestructura de recarga suficiente y una capacidad de red que permita a las empresas planificar a largo plazo. Sin unas condiciones marco estables, corremos el riesgo de que las inversiones necesarias se pospongan”, aseguraba Stokke.

Imagen de portada | Julian Zwengel y Precious Madubuike

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