Imágenes satelitales no dejan dudas: Rusia está levantando una base para lanzar miles de drones, y el problema para Europa es dónde

En estos momentos, el espacio está mostrando cómo Rusia está transformando su guerra de drones en algo mucho más grande que una sucesión de ataques contra Ucrania. Moscú está construyendo y ampliando una red de instalaciones específicamente preparadas para almacenar y lanzar enormes cantidades de drones de largo alcance. Y hay un detalle especialmente inquietante para Europa: dónde están situadas.

Al menos 10 instalaciones. Una investigación del Telegraph basada en imágenes comerciales de satélite y análisis de la firma especializada DroneSec ha identificado al menos 10 emplazamientos rusos donde se ha construido o ampliado infraestructura dedicada al lanzamiento de drones.

Entre todos ellos aparecen al menos 59 raíles de lanzamiento, de los cuales alrededor de 20 tienen una longitud compatible con las nuevas variantes de la familia Geran. No se trata únicamente de instalaciones preparadas para el futuro: los datos de seguimiento en fuentes abiertas indican que siete de esos diez emplazamientos ya han participado en ataques contra Ucrania.

De cuatro raíles a 16 posiciones de lanzamiento. Tsymbulova, en la región rusa de Oryol, permite ver la velocidad de la transformación. Las imágenes mostraban inicialmente cuatro raíles, dos de ellos de unos 85 metros de longitud, cuya construcción comenzó a ser visible a finales de 2025.

Imágenes más recientes muestran ya 16 posiciones de lanzamiento, decenas de drones y nuevos edificios e infraestructuras de apoyo. El patrón se repite en otros puntos de la red, con instalaciones levantadas sobre antiguas bases militares y aeródromos civiles o construidas directamente en zonas remotas; algunas tendrían capacidad para almacenar más de 1.000 drones antes de lanzarlos.

Los sistemas de raíles que está empleando Rusia para el lanzamiento de drones

También está construyendo drones más grandes. Contaban los analistas de TWZ que los raíles más largos podrían estar relacionados con los nuevos Geran-4 y Geran-5, una evolución importante respecto al Shahed-136 iraní que Rusia convirtió en su Geran-2. Son aparatos propulsados a reacción, más rápidos y potencialmente más difíciles de interceptar, además de capaces de transportar cargas considerablemente mayores.

Según la inteligencia militar ucraniana, el Geran-5 mide alrededor de seis metros de largo, tiene unos 5,5 metros de envergadura, puede transportar aproximadamente 90 kilos de carga y tendría un alcance cercano a los 1.000 kilómetros. Eso supone menos distancia que los aproximadamente 1.900 kilómetros atribuidos al Geran-2, pero permite a Rusia sacrificar alcance a cambio de velocidad, supervivencia y una cabeza de guerra más destructiva.

De unos pocos Shahed a más de 1.000 drones en 24 horas. La construcción de las bases coincide con una transformación todavía mayor en las fábricas. Rusia pasó de utilizar cantidades relativamente pequeñas de Shahed durante el invierno de 2022-2023 a producir miles de aparatos de la familia Shahed/Geran cada mes.

La planta de Alabuga podría superar los 50.000 drones anuales en 2026, y las oleadas rusas ya han rebasado los 1.000 aparatos en apenas 24 horas. Entre enero y marzo de 2026, Rusia habría lanzado alrededor de 16.000 drones de largo alcance contra Ucrania, unos 6.000 más que durante el mismo periodo del año anterior.

La lógica es lanzar barato y obligar a defenderse caro. Los Geran han permitido a Rusia conseguir algo que resulta mucho más difícil con sus misiles balísticos y de crucero: atacar a una escala enorme y sostenida. Un dron de ataque unidireccional puede producirse en cantidades mucho mayores que esas armas tradicionales, lo que permite lanzar centenares simultáneamente y obligar a Ucrania a gastar interceptores y otros recursos defensivos contra objetivos comparativamente baratos.

Los nuevos Geran más pesados añadirían otra posibilidad: destruir determinados objetivos que requieren cargas mayores sin tener que recurrir necesariamente a misiles mucho más caros y disponibles en cantidades menores.

El problema para Europa está en el mapa. Porque la ubicación de la nueva infraestructura cambia la dimensión de la amenaza. Algunas instalaciones están suficientemente próximas a las fronteras occidentales rusas como para que, dependiendo del alcance real de las nuevas variantes, partes de Polonia puedan quedar dentro de su radio teórico de acción.

Los tres países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) quedarían completamente cubiertos, colocando una de las zonas más expuestas del flanco oriental de la OTAN al alcance potencial de ataques masivos con drones. Por supuesto, eso no demuestra que Rusia tenga intención de atacar territorio aliado, pero sí significa que está construyendo una capacidad que ampliaría considerablemente sus opciones si algún día el conflicto escalara.

Las bases pueden destruirse, la red es más difícil. Estas instalaciones tampoco son bases secretas ni objetivos invulnerables: Ucrania conoce la ubicación de muchas de ellas y ya ha atacado centros rusos de lanzamiento de drones. El problema es que Moscú está dispersando cada vez más la infraestructura y no depende exclusivamente de instalaciones fijas, ya que también puede lanzar drones desde sistemas móviles instalados sobre vehículos y trasladarlos rápidamente después.

Rusia está combinando así tres elementos que hasta ahora había desarrollado por separado (producción industrial de decenas de miles de drones, nuevas variantes más potentes y una red creciente de puntos desde los que lanzarlos) para convertir el Geran en una capa masiva de ataque de largo alcance.

Una cosa está clara: las imágenes satelitales muestran que esa red ya no está pensada únicamente en términos de lo que puede alcanzar dentro de Ucrania.

Imagen | DroneSec

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