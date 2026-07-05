El mapa que verdaderamente divide a Europa en dos cuando llega el calor: dónde hay aire acondicionado y dónde no

Cuando llega el calor, los chicos se enamoran empezamos con nuestros trucos para dormir, concentrarnos para trabajar cuando el mercurio está disparado o hasta movernos por la calle sin sudar la gota gorda. Claro, vivo en Navarra, donde la presencia de aire acondicionado doméstico es rara avis, como pasa en otras partes del norte de la península. Ahora bien, cuando viajas a Sevilla te das cuenta que lo normal es tener aire acondicionado y que lo opcional sea la calefacción. Esta lectura que puede aplicarse dentro del estado español es extrapolable a Europa: solo uno de cada cinco hogares tiene aire acondicionado, según datos de IEA. Muy lejos de Estados Unidos o Japón, donde el porcentaje sube hasta el 90%.

Pero lo de tener olas de calor que superen los 40 grados ya no es solo cosa del sur ni es raro, sino que lo vemos cada vez más a menudo. No obstante, Europa es el continente que más rápido se calienta por el cambio climático, según la Organización Meteorológica Mundial. Dejando a un lado que el aire acondicionado es pan para hoy y hambre para mañana (hay otros elementos de arquitectura pasiva para mejorar el confort térmico), la realidad es que en Europa la adopción de aire acondicionado va a dos velocidades y no siempre respeta fronteras.

El mapa de las dos Europas. 'Air Con Europe' es un mapa cromático que muestra qué porcentaje de hogares tiene aire acondicionado en cada región de Europa y los tonos van desde el amarillo claro (menos de un 10% de hogares tiene aire acondicionado) al azul oscuro (más de un 80%). Como ya vislumbramos en la intro, incluso dentro de un mismo estado la diferencia puede ser abismal y este mapa, que trabaja con datos regionales, así lo demuestra.

El mapa corre a cargo de Arnold Platon, un cartógrafo de datos independiente y su importancia es más cualitativa que cuantitativa, ya que para su elaboración ha empleado una metodología mixta con los datos disponibles más recientes de las oficinas nacionales de estadística y artículos de prensa. No es una fuente única y armonizada, sino un conjunto de datos heterogéneos, lo que explica que el propio autor advierta de que la calidad varía.

Las dos Europas. Arnold Platon

Por qué es importante. Porque la Europa caliente ya está aquí: los tres años más cálidos del viejo continente se han registrado todos desde 2020 y los 10 más cálidos desde 2007, así que saber dónde hay hogares con ese alivio inmediato constituye información de primera necesidad en cuestiones energéticas y sanitarias.

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Y el calor mata y ya es también una cuestión de clases: no todo el mundo puede permitirse su instalación ni ponerlo tanto como desearía. Un estudio publicado en The Lancet calcula que en 2019 el aire acondicionado evitó 195.000 muertes relacionadas con el calor entre personas mayores de 65 años. Desde el punto de vista energético, el mapa anticipa un problema de infraestructura: en las olas de calor del año pasado, Francia registró picos de demanda eléctrica un 25% por encima de la media, mientras que en Nueva York los picos llegaron al 90%: la red eléctrica no está diseñada para una adopción y uso a gran escala del aire acondicionado.

La Europa con y sin. El mapa sigue a grandes rasgos la lógica esperable: el azul oscuro reina donde los veranos históricamente han sido largos e intenso, es decir, en el sur. Es el caso de Italia, Grecia, Chipre, los Balcanes y España, todas ellas con entre el 50% y el 85% de hogares con aire acondicionado. La Europa sin está formada por el norte y el noroeste, donde el mapa es todo amarillo: Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Irlanda y Escandinavia tienen menos del 10-20% de penetración y buena parte de culpa la tiene el clima.

Y a veces esa necesidad acuciante choca con la regulación y la falta de costumbre. Así, mientras que en España respetando las ordenanzas de tu ayuntamiento suele bastar con mayoría simple de la junta vecinos si altera la fachada (y no está prohibida en los estatutos), en Ginebra quienes lo soliciten necesitan un certificado médico que demuestre que lo necesitan y en Viena hace falta la aprobación de dos autoridades municipales. En Portofino (Italia) por ejemplo, en 2024 el alcalde ordenó la retirada de aparatos instalados ilegalmente tras una oleada de denuncias ciudadanas.

España a medias. El estado español es un caso especialmente ilustrativo porque dentro conviven esas dos Europas. Según Idealista, el 41% del parque residencial español tenía aire acondicionado en 2024. El ránking lo lidera Sevilla, con un 75% de hogares equipados, seguida de Córdoba (70%), Valencia y Jaén (66%). En el otro lado de la balanza, Burgos, Lugo, Oviedo, Soria y Santander no llegaban al 1%.

El problema precisamente a presente y futuro es el de ese norte sin aire acondicionado: las regiones del norte son históricamente las que más avisos sanitarios por calor acumulan en el sistema Meteosalud del Ministerio de Sanidad, porque sus umbrales de riesgo son mucho más bajos. Un ejemplo: en la costa de Cantabria la temperatura a partir de la cual se considera riesgo sanitario es 26,7°C, frente a los 39,9°C de Badajoz. Estas casas han sido diseñadas para retener el calor, por lo que adolecen de la arquitectura pasiva de refrigeración de calor presente en el sur, como fachadas blancas o patios. Y se nota: la mayoría de muertes por ola de calor ya en el pasado cálido mayo se concentran en Asturias, Comunidad Autónoma Vasca, Galicia y Cantabria, comunidades con una penetración de aire acondicionado testimonial.









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