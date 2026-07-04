El Galápago de Florida ha encontrado un nuevo hogar: un lago en un barrio de Pamplona. Hace una década encontraron 300

Hace unos días, dos guardas de medio ambiente de Pamplona fueron de caza al lago de Mendillorri y capturaron dos especímenes de galápago de Florida, una especie que como su nombre indica, no es oriunda de la zona. Según Dani González, uno de los guardas encargados de la misión, ahora mismo en ese lago pamplonés "podría haber unos 100". La cifra impresiona, pero está lejos de lo que vieron hace una década, cuando vaciaron el lago y hubo sorpresa: encontraron cerca de 300 tortugas, varias carpas y hasta un voraz siluro.

Qué está pasando. Cuando en octubre de 2016 se vació por completo el lago de Mendillorri por primera vez en dos décadas, los técnicos usaron la pesca eléctrica (aturdir a los habitantes del lago para capturarlos minimizando el daño) y se encontraron ese percal. Con la proliferación de la especie y su inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras a nivel estatal (Real Decreto 630/2013), desde 2021 en Navarra se lleva a cabo la campaña anual de Medio Ambiente de control de Galápagos, que empieza en junio: aprovechan el amor por el sol de esta tortuga para ponerles trampas cada semana.

Como explica González, se trata de "una trampa cuadrada donde tienen dos rampas en las que se suben para solearse, y una vez se han calentado y bajan, caen en la trampa que contiene una red en la que quedan flotando y nadando." Después, van con piragua y las recogen para llevarlas a Centros de Recuperación de Fauna Silvestre. En 2016 lo hicieron de golpe y ahora lo hacen poco a poco, pero el goteo de galápagos es incesante.

Por qué es importante. Introducir una especie invasora en un ecosistema no suele ser una buena idea, pero es que aquí se juntan el hambre con las ganas de comer. El galápago europeo (Emys orbicularis) ya es una especie amenazada y el americano es un competidor directo de los recursos disponibles como el sol, necesario para regular su temperatura corporal.

Además, su capacidad reproductiva es notablemente superior. Así, pone huevos de mayor tamaño y mientras que los machos americanos alcanzan la madurez a los cinco años, a los europeos les cuesta hasta los 16. Este estudio evidencia que cuando ambas especies conviven, el galápago europeo pierde peso y sufre mayor mortalidad, tanto es así que los autores recomiendan frenar cualquier introducción de tortugas de Florida en los humedales europeos.

Contexto. El galápago de Florida (Trachemys scripta elegans) llegó a España como mascota y terminó, como tantas otras veces, liberado en ríos y lagos cuando crecía demasiado. Ya no es que esté presente en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, es que según la lista de la UICN es una de las cien especies invasoras más dañinas del mundo.

Lo de Mendillorri no es un caso aislado: su normalización como mascota y su posterior suelta ha provocado que hoy esté presente en la mayoría de humedales del continente. Solo en Navarra, esta campaña de control se ha ampliado este año a otros municipios como Tudela, Corella, Funes y Cintruénigo.

Las mascotas no son un juguete. Del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Ilundáin pasan a lugares como la Granja Escuela Basabere o el parque Sendaviva, cada vez más nutrida de galápagos por razones obvias. Aunque su venta y comercio están prohibidos por ley, si tienes un galápago y ya no lo quieres, existe un servicio gratis para gestionarlo de forma adecuada, de forma gratuita y sin sanciones, antes que soltarlo en el parque que está más cerca de casa.

Como explica Ana Bretaña de la Torre, directora general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, "las especies naturales no son un juguete, el medio ambiente no se puede permitir estas intrusiones". La directora explica que "una vez que una especie se implanta en un territorio, erradicarla es especialmente complejo, sobre todo en cauces naturales" porque este escenario aplica al galápago de Florida, pero también aplica al visón americano: es una amenaza directa al visón europeo y Navarra es, por detrás de Croacia, el lugar que alberga la mayor colonia en Europa.

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