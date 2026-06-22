Suscríbete a
HOY SE HABLA DE

Pamplona está siendo invadida por miles de polillas blancas. Lo curioso es que esta es la única parte inofensiva del problema

  • No es solo navarra, el boj catalán se está esfumando: la polilla ya ha arrasado 180.000 hectáreas, un tercio de todo el que queda en Cataluña. 

sdfsdfsdf
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
javier-jimenez

Javier Jiménez

Editor Senior - Ciencia
javier-jimenez

Javier Jiménez

Editor Senior - Ciencia
Linkedin twitter
3981 publicaciones de Javier Jiménez

En los últimos días, hay un tipo concreto de vídeos navarros que no paran de recorrer internet: tormentas de polillas blancas invadiendo casas enteras, cubriendo terrazas y "tomando" habitaciones. Hablamos de unas mariposas blancas de unos cuatro centímetros que buscan vorazmente cualquier punto de luz. El resultado son sillas, mesas y columnas, suelos, techos y paredes completamente "tapizados" por ellas. He dicho "vídeos", sí; pero la palabra que estaba buscando era "pesadillas". 

Y lo curioso es que esta es la única parte del proceso (del ciclo de la polilla del boj) que no es realmente un problema.

¿Qué está pasando? En realidad no está pasando nada nuevo. Como se preveía desde hace semanas, la polilla del boj (Cydalima perspectalis) ha eclosionado de forma masiva en la Comarca de Pamplona, coincidiendo con el primer golpe de calor del verano. 

No solo es que, como recuerda la prensa local, estas polillas ya han causado problemas antes. Es que en la temporada 2018-19 causaron un declive de los 'bojedales' de la Navarra atlántica que puso en alerta a toda la comunidad botánica del norte del país. O sea, que lo nuevo son los vídeos: el problema viene de más lejos de lo que parece. 

La Península Ibérica está siendo invadida: más de 1.200 especies exóticas han llegado para quedarse
En Xataka
La Península Ibérica está siendo invadida: más de 1.200 especies exóticas han llegado para quedarse

O sea, que es un problema, ¿no? Lo curioso es que la polilla (de unos 4 cm de envergadura, blanca y con hábitos nocturnos) no suele serlo. En su fase adulta no come bojes, no es urticante, no resulta peligrosa para personas o mascotas. Es muy escandalosa y algo molesta, pero poco más. 

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA
Gana este Huawei Watch Fit 5 Pro
Gana un Huawei Watch Fit 5 Pro con Xataka Xtra
Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 26 de junio y entra en el sorteo
Suscríbete a Xtra

El problema real son las orugas y, en la medida en que estamos hablando de polillas, el daño ya está hecho. 

Una condena que ya dura 20 años. Las orugas son monófagas. Es decir, solo comen boj; pero es que, además, lo comen a lo grande: roen las hojas hasta dejar los nervios pelados. Y se nota: según el Ministerio, tras dos años de 'defoliación' el 72% de los bojes no rebrota

Hace 20 años que la plaga llegó a Europa y unos 12 que llegó a España. Sin embargo, a día de hoy (y solo en Cataluña) ya hay 180.000 hectáreas afectadas. Un tercio de todo el que hay en Cataluña.  

¿Y ahora qué? Ahora poco. Como digo, las polillas son molestas, pero no son peligrosas. Las autoridades confían en que se alcance un equilibrio ecológico natural que permita mantener el boj con vida. El problema es que el clima juega en nuestra contra: si el calor sigue subiendo no podemos descartar varias generaciones al año. Y eso sí que comprometería todo. 

Imagen | Denis Chanter

En Xataka | Estamos a las puertas de la primera ola de calor del año: una anomalía de hasta 15 grados nunca visto desde 1950


Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios