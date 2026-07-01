Los aires acondicionados llevan décadas queriendo llegar al norte de España sin demasiado éxito. Hasta que el termómetro pasó de 40ºC

Aquí un servidor está escribiendo estas líneas desde Vigo, con el termómetro marcando 28ºC (temperatura que en unos días se disparará a 35ºC) y sin aire acondicionado ni ventiladores de techo. Mis únicas arma frente a la calima son un pequeño ventilador de mesa que casi (casi) tiene las mismas décadas que yo y la seguridad de que, por mucho que apretase el calor, las temperaturas en Galicia siempre serían tolerables. Lo primero (el ventilador antediluviano) quizás no sirviese de gran cosa, pero lo segundo sí lo hacía. O así era hasta ahora.

A la vista de las olas de calor que se vienen por delante en casa ya estamos pensando en instalar algún sistema que nos permita refrescarnos dignamente. Y no somos los únicos. Al contrario. Somos unos de los muchos hogares del norte peninsular que ya ojean folletos de aires acondicionados y ventiladores.

¿Preparados para el calor? En el sur de España hace más calor que en el norte. Eso era así antes, lo sigue siendo ahora y probablemente no cambie gran cosa en el futuro. Mientras escribo esto disfruto de unos apacibles 28ºC en Vigo, ocho grados menos que lo que marca el mercurio en Córdoba. El problema es que allí probablemente están mucho mejor preparados para sobrellevar la canícula que en esta parte septentrional del país. No lo digo yo. Lo dice el INE.

Del 64% al 0,4%. Aunque tiene casi 20 años, la Encuesta de Hogares y Medio Ambiente del INE muestra claramente que las instalaciones de aclimatación son mucho más frecuentes en el Mediterráneo o Levante que en el norte de España.

Mientras que en 2008 el 54% de las viviendas de la Comunidad Valenciana disponían de aire acondicionado, porcentaje que se elevaba al 57% en Andalucía, y 64% en Murcia, en Galicia, País Vasco, Asturias y Cantabria el indicador no llegaba en ningún caso del 2%. En el Principado de hecho marcaba 0,4%.

Los datos del INE son antiguos, pero la cadena SER divulgó hace poco una encuesta más reciente que confirma que el mapa de los aires acondicionados sigue claramente dividido entre norte y sur. Según ese estudio, solo el 17% de los hogares septentrionales están aclimatados para al calor, lejos del 86% de la costa mediterránea. Otro informe de Idealista muestra una brecha aún mayor.

Cambiando la mentalidad. Si en unos años repitiesen esa encuesta es probable que la 'foto' sea algo distinta. La ola de calor que ha sacudido Galicia, Cantabria, País Vasco o Asturias, dejando en algunos casos temperaturas récord que sobrepasaron los 40ºC, con hospitalizaciones por desmayos y fallecidos, ha llevado a no pocas familias a buscar nuevas formas de refrescar sus hogares.

Llega echar un vistazo rápido a la prensa regional para comprobarlo.

Disparando las ventas. En mayo El Diario Montañés contaba cómo la demanda de ventiladores se había disparado más de un 80% en algunos negocios de Cantabria. Instaladores y tiendas de aires acondicionados y aparatos portátiles también notaron el boom. Algo similar contaba hace poco La Voz de Asturias, que ha hablado con empresas del sector que han notado un aumento del 25% en las solicitudes de información. El Diario Vasco constata también un incremento en la venta de ventiladores de techo, igual que La Región en Ourense.

De las tiendas a las casas. Lo más interesante es que la demanda de dispositivos no parte solo de negocios. Andonio Suárez, de una empresa del ramo, reconocía hace poco a 'Hoy por Hoy Cantabria' que en su negocio "no paran" de recorrer la comunidad para instalar aires acondicionados.

No solo eso. Sus técnicos han pasado de trabajar básicamente en instalaciones de locales comerciales a hacerlo en casas particulares, hogares de gente cansada de pasar calor. "Está prácticamente al 50% entre viviendas y negocios", resume.

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"Antes nos apañábamos". Patricia vive en la provincia de Pontevedra y es una de las personas (cada vez más) que ha empezado a pensar en formas de refrescar su casa, más allá del uso de ventiladores de pie, techo o sobremesa.

"Siempre nos habíamos apañado, pero ahora estamos estudiando pasarnos a un aire acondicionado portátil o un climatizador porque los ventiladores se quedan cortos", confiesa. En mente tiene aparatos que no necesiten instalar elementos exteriores, como climatizadores evaporativos o aires acondicionados sin tubos. "Nos ahorramos problemas y podemos llevarlos de una vivienda a otra".

Pisos mal preparados. "Los veranos son más largos y más calurosos, y las olas de calor más frecuentes. Este año ya tuvimos un mes de mayo con una semana de noches tropicales en las que fue complicado dormir, otra en junio, y aún no había empezado el verano. Se avecina un mes de julio en que no parece que vayamos a bajar de los 30ºC en la mayoría de los días", explica Patricia antes de recordar que muchos de los apartamentos construidos entre los 70 y 90 en Galicia "no están preparados ni cuentan con buenos aislamientos" para el calor.

"Se ha vuelto en nuestra contra". Su experiencia es similar a la de Manuel, otro gallego que reconoce que su casa está pensada para conservar el calor, algo ideal en invierno, pero no tanto para los meses que van de junio a septiembre. "Los veranos cada vez más calurosos se han vuelto en nuestra contra".

De ahí que haya optado por dos aires acondicionados portátiles que sitúa en el salón y en la habituación de su hija, la estancia que más calor acumula. "Llevaba tiempo planteándomelo. Hace años no era algo que llegase a compensar, ya que no era realmente necesario; pero los últimos cinco o seis años el calor ha sido mucho más intenso, llegando incluso días de 30-35ºC de manera continuada".

Algo más que calor. Tanto Patricia como Manuel han optado por aparatos portátiles, lo que entre otras cuestiones, admiten, les ha facilitado la instalación. Para los sistemas que requieren unidad exterior hace falta algo más que ganas de refrescarse: es importante tener en cuenta tanto las ordenanzas municipales que regulan el ruido, la estética urbana y el medio ambiente como la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que recoge una serie de directrices.

Para ser más precisos, su artículo 7.1 establece que cuando el dueño de un apartamento quiera realizar una obra que "menoscabe" o "altere la seguridad, estructura general, configuración o estado exterior" del edificio, antes deberá comunicárselo a la comunidad de propietarios para contar con su plácet.

Si queremos instalar una unidad exterior que vaya a afectar a la estética de la fachada no podemos actuar de forma unilateral. Antes necesitamos el ok de la comunidad, que incluso puede regular el tema en sus propios estatutos.

¿Influye algo más? Sí. Como comentábamos antes, hay que tener en cuenta las ordenanzas municipales, que pueden concretar por ejemplo la distancia que debe haber entre la unidad exterior y las ventanas o la superficie que puede sobresalir de la fachada. En el caso de Bilbao, por ejemplo, se aplican condiciones que afectan al emplazamiento, el impacto visual o la contaminación acústica.

Lo mismo en Madrid, que prohíbe que en los bloques residenciales los aparatos sobresalgan más de 30 centímetros o eleven en más de 3ºC la temperatura de los locales próximos mientras funcionan. Si el aparato es muy visible la comunidad o el particular debe presentar un estudio para integrarlo en la fachada.

Imágenes | David Vives (Unsplash), Kévin Jiner (Unsplash), Lee Milo (Unsplash) y Muhammed Faizan Hussain (Unsplash)

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