Dreame Z30 Pro Aqua, análisis: de las mejores aspiradoras que he probado, con una fregona de regalo

Siempre he tenido curiosidad por las fregonas eléctricas, pero si no me he comprado una es porque me genera dudas lo de tener tantos aparatos en casa (ya tengo una aspiradora tipo escoba y un robot aspirador). La propuesta de Dreame con la Z30 Pro Aqua solventa ese problema: una aspiradora de escoba muy potente que viene con un cabezal con depósito de agua para poder fregar el suelo. Sobre el papel es la solución a mi dilema, veamos si en la práctica se cumple.

Dreame Z30 Pro Aqua, especificaciones técnicas

Dreame Z30 Pro Aqua Potencia de succión

310 AW / 28.000 Pa PESO 2,2kg (sólo cuerpo) DEPÓSITO Depósito de polvo: 600 ml Depósito de agua limpia: 400 ml Depósito de agua sucia: 320 ml AUTONOMÍA 8 baterías de 3.200 mAh 90 minutos de autonomía máxima Tiempo de carga: 4h ACCESORIOS Cepillo de limpieza en húmedo AquaCycle 2.0 Cepillo multisuperficie TangleCut Boquilla para ranuras Boquilla ancha para pelusa Cepillo blando para polvo MODOS DE LIMPIEZA Limpieza en húmedo: modo estándar y modo de succión Limpieza en seco: modo eco, modo automático y modo turbo otros Secado de la mopa con aire caliente (30 minutos a 70ºC) PRECIO 599 euros

DREAME Z30 Pro Aqua-A Aspiradora Sin Cable, Limpieza en Seco y Húmedo, Autolimpieza y Secado con Aire Caliente, Tubo Plegable en 90°, Corte de Pelo Antienredo, Succión de 855 W, 28.000 Pa, Sin Cable PVP en Dreame — 499,00 € Amazon — 599,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Diseño: una base

Igual que otros modelos de la marca, viene con una base de carga donde podemos cargar la aspiradora y también colocar los distintos accesorios que vienen con ella. Además de para cargarla, la base también sirve para limpiar y secar el cepillo de fregado cuando terminamos de usarlo, por lo que siempre vamos a tener que colocarle este cabezal cuando queramos "aparcar" la aspiradora.

Todos los cepillos quedan colocados en la parte trasera

En la base tenemos cuatro enganches para colocar los demás accesorios y tenerlos siempre a mano. Sacarlos es bastante fácil, pero a veces es incómodo al volver a colocarlos porque quedan en la parte trasera y cuesta más alinearlos bien.

Además del cabezal de fregado tenemos el cepillo TangleCut, la boquilla para ranuras, una boquilla ancha para pelusa y un cepillo blando para polvo. Personalmente, salvo la boquilla de ranuras, las demás apenas las uso. He echado de menos un cabezal para aspirar tapicerías de esos que quitan muy bien los pelos.

Los accesorios de aspiración que incluye

Los accesorios los podemos colocar en el tubo si vamos a aspirar el suelo o directamente en el cuerpo si por ejemplo vamos a aspirar una superficie más alta como una mesa. El sistema para sustituir los accesorios es muy sencillo: para quitarlos simplemente tenemos que pulsar en el botón y estirar; para ponerlos basta con alinearlos y presionar hasta que suene un 'clic'.

En cuanto al cuerpo del aspirador, tenemos el depósito (transparente, para poder ver cuándo se llena) que podemos abrir con un botón situado en la parte inferior, la batería extraíble y en la parte superior están la pantalla y los controles. Hay solamente dos botones, uno de encendido y otro para alternar entre los modos de limpieza. Se agradece que no tengamos el clásico gatillo porque así la mano se fatiga menos durante la limpieza. Por cierto, pesa 2,2 kg, por lo que sin ser especialmente pesado, se nota en el brazo pasado un rato largo, pero lo compensa con un agarre muy ergonómico.

Aspirar debajo de los muebles es muy cómodo

Lo que sí es comodísimo es que el tubo se puede doblar para poder aspirar bajo los muebles. Sólo hay que pulsar el botón que hay en la propia articulación para que se doble y después simplemente hay que estirar para que vuelva a quedarse recto.

Limpieza: aspira bien, fregar ya tal

Como la máquina permite tanto aspirar como fregar, vamos a hablar por separado de cada una de estas funciones. Empezamos con el aspirado y tengo que admitir que la primera vez que aspiré con ella no me gustó nada. Tengo gatos y, además de pelo, también hay que recoger la arena que echan fuera cada vez que van a hacer sus necesidades (que no es poca).

Pestaña cerrada y abierta

Tengo una Dyson V11 y es buenísima recogiendo la arena de una sola pasada, pero con la Dreame no sólo es que no la pillaba, es que a veces simplemente la empujaba. No es un problema de potencia, es que el diseño del cepillo de aspirado tiene un perfil muy bajo y no coge suciedad muy grande. En este primer uso no me había dado cuenta de que el cepillo tiene una pestaña que podemos abrir para, precisamente, atrapar los trozos más grandes. Fue abrirla y voilà, arena fuera. Eso sí, estaría bien que la pestaña ocupara toda la anchura del cepillo porque tal cual está, te obliga a "apuntar" cuando estás aspirando.

Con el polvo y los pequeños pelitos no tiene ningún problema y consigue atraparlos de una sola pasada. Hice una prueba con polvos de talco y logró aspirarlo todo de una.

Vas a ver hasta la última mota de polvo

Una cosa que ha cambiado mucho mi forma de aspirar es la luz CelesTect que ilumina la suciedad conforme vamos pasándola. Es extremadamente efectiva, tanto que me paso mucho más tiempo aspirando porque ilumina hasta el último pelito de gato y claro, hasta que no lo veo 100% limpio no paro. Me genera sentimientos encontrados porque, incluso cuando he aspirado ese mismo día por la mañana y todo parece limpio, enciendo la luz y de repente me doy cuenta de que ya hay muchísimo polvo y pelos. Una parte de mí vivía mejor sin tanta información.

El cepillo Tangle Cut

El cepillo tiene un diseño con una tira dentada que va cortando los pelos que aspira y doy fe de que funciona a la perfección. Tengo el pelo largo y en otros aspiradores que he tenido se quedaban atrapados, llegando incluso a dañar los cepillos si pasaba un tiempo sin quitarlos.

En cuanto a los modos de aspiración, tenemos tres: automático, turbo y eco. El modo automático es el más útil de todos porque ajusta la succión en función de la suciedad que va detectando; si pasamos por una zona con mucha suciedad, la potencia aumenta y después vuelve al nivel normal. En la pantalla tenemos cuatro barras que van mostrando el nivel de partículas recogidas según su tamaño.

Así nos indica cuando está tragando más suciedad

Aspirar se le da de maravilla, con el fregado tengo sentimientos encontrados. El cabezal AquaCycle viene bien para limpiar manchas localizadas o recoger algo que se nos ha caído, pero para fregar toda la casa sigo prefiriendo mi fregona de siempre y os explico los motivos.

Lo primero es que Dreame dice que lo rellenemos sólo con agua, por lo que recoge suciedad y polvo, pero no limpia en profundidad. Como poder poner jabón, se puede poner, pero Dreame no menciona nada así que si lo haces es bajo tu responsabilidad (y muy importante que sea algún producto que no haga espuma).

Otro motivo por el que no me parece un buen sustituto de una fregona es que el depósito es muy pequeño. Tenemos 400 ml de agua limpia que en mi caso aguantan para toda la casa, pero cuando llevo un rato el rodillo no se moja igual que al principio y empieza a dejar líneas en el suelo.

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Como decía, el cabezal AquaCycle está más pensado en recoger derrames o quitar manchas puntuales. Esto lo hace muy bien, sobre todo en manchas secas en las que tendríamos que insistir mucho con la fregona. También puede recoger residuos sólidos, pero mi experiencia aquí no es muy positiva. Acompañadme en esta triste historia.

El agua sucia pasa por un filtro en el que se queda atrapado todo lo que no sean líquidos

Un buen día, uno de mis gatos vomitó y pensé que era buen momento para poner a prueba su capacidad de fregado. La máquina dejó el suelo muy limpio, pero rápidamente me di cuenta de que no fue buena idea.

Todo lo que recoge va a parar a algún sitio y ese sitio es un pequeño cestillo que hace de filtro. Si ya es desagradable limpiarlo con suciedad del día a día, no os quiero contar lo que fue aquello. Desde ese momento, si he tenido que recoger algo no líquido, primero he retirado la parte más sólida con papel de cocina y después he pasado la máquina.

Autonomía: de sobra para toda la casa

Si vienes de una Dyson como yo, la autonomía de esta Dreame te va a parecer una maravilla. Mi casa tiene unos 60 m2 y con el modo turbo pude aspirarla en 12 minutos quedando un 10% de batería restante.

Pensaba que habría una gran diferencia de tiempo con el modo turbo, pero no fue así. En modo automático puedo aspirar la casa en unos 15 minutos y me queda aproximadamente un 50% de batería restante. Además, como ya he mencionado este modo va ajustando la potencia en función de la suciedad que detecta, por lo que no vas a echar en falta succión. No compensa usarla en turbo salvo que tengas muchísima prisa y tampoco en modo eco porque la potencia de succión es muy floja.

En cuanto al fregado, tenemos el modo estándar y el modo de succión que también aspira. Usando el segundo conseguí fregar toda mi casa en unos 16 minutos y me quedó un 69% de batería restante.

Mantenimiento: desmontaje sencillo y autolimpieza a medias

Abrir el depósito de polvo es tan sencillo como pulsar un botón

La limpieza de la máquina es muy sencilla en el sentido de que todas las piezas se pueden desmontar muy fácilmente. Para vaciar el depósito tiene un botón en la parte trasera y si queremos extraerlo para limpiarlo o limpiar el filtro hay otro pequeño botón en el lateral.

El depósito y el filtro desmontados

El desmontaje del cepillo TangleCut

El cepillo de aspirado también se desmonta muy fácil. Sólo hay que girar la pieza del lateral y podemos sacar todo el rodillo para limpiarlo y también limpiar la suciedad que se queda en la carcasa.

El depósito de agua

Por último tenemos el depósito de agua. Si la usas para fregar, esto va a ser lo que más trabajo te dé porque el agua no dura mucho y hay que cambiarla con frecuencia (además de que el agua sucia huele mal). Se extrae estirando de una pestaña en la parte trasera y tiene tres partes: agua limpia, agua sucia y el cestillo para los residuos sólidos. El agua sucia se vacía fácil, pero en el filtro se queda mucha suciedad y pelos, por lo que requiere una limpieza un poco más exhaustiva.

La parte que no vas a tener que limpiar tan a menudo es el rodillo de fregado porque lo hace la base por ti. Cuando "aparcamos" la máquina, simplemente hay que pulsar un botón que hay en la base y lo seca con aire caliente a 70 grados. No se activa de forma automática, pero te aconsejo que no te olvides o empezarás a notar un olor como a podrido en toda la habitación. Eso sí, el programa dura 30 minutos y es bastante ruidoso, por lo que si puedes poner la máquina en alguna habitación donde no moleste, mejor.

La autolimpieza no hace milagros

Con la autolimpieza el rodillo se mantiene bastante limpio, pero el resto del cabezal no. Yo me confié y pasado un tiempo me dio por desmontar el rodillo. Lo que me encontré fueron pelos y suciedad incrustada que tuve que sacar con ayuda de un palillo porque esta parte no se puede mojar.

Dreame Z30 Pro Aqua, la opinión de Xataka

Decía al principio que siempre había querido probar una fregona eléctrica y, tras probar la Dreame Z30 Pro Aqua, mi curiosidad sólo se ha satisfecho en parte. El depósito es pequeño, resulta engorroso de limpiar y no podemos ponerle jabón, por lo que no ofrece una limpieza tan profunda como me gustaría.

Me ha sido útil como fregona auxiliar, para limpiar una mancha puntual o dar un repaso rápido al suelo si no estaba muy sucio, pero no me ha permitido sustituir una fregona porque no es una fregona eléctrica, es una aspiradora muy solvente a la que le han puesto un cabezal que también sirve para fregar, que es muy distinto.

Como aspiradora no tengo ninguna queja, al contrario. Al principio tiene cierta curva de aprendizaje, pero a día de hoy puedo decir que la prefiero antes que mi Dyson. Es potente, la batería le dura mucho más (y además es extraíble), llega debajo de los muebles y la luz que ilumina el suelo es perfecta para asegurarnos de haber limpiado a fondo.

Si tu prioridad es fregar, mejor ir a por una fregona eléctrica, pero si buscas una buena aspiradora de gama alta que te dé un plus de versatilidad, es una opción a tener muy en cuenta.

DREAME Z30 Pro Aqua-A Aspiradora Sin Cable, Limpieza en Seco y Húmedo, Autolimpieza y Secado con Aire Caliente, Tubo Plegable en 90°, Corte de Pelo Antienredo, Succión de 855 W, 28.000 Pa, Sin Cable PVP en Dreame — 499,00 € Amazon — 599,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Imágenes | Amparo Babiloni, Xataka

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