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Hoy en Action, esta batería portátil Philips con carga rápida y varios puertos USB a sólo 7,95 euros (por tiempo limitado)

Una de las mejores ofertas que Action nos trae en su catálogo de esta semana

Oferta Powerbank Action Philips
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carlos-castillo

Carlos Castillo

Editor - Xataka Selección
carlos-castillo

Carlos Castillo

Editor - Xataka Selección
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745 publicaciones de Carlos Castillo

Como cada semana, Action acaba de renovar hoy miércoles su catálogo de ofertas, las cuales estarán disponibles por tiempo limitado hasta el próximo martes, 1 de septiembre. Y entre todas ellas, la protagonizada por esta batería portátil de Philips a 7,95 euros destaca especialmente por su buena relación calidad precio.

Powerbank 10000 mAh, 22.5W Carga Rapida PD3.0 QC4.0

Powerbank 10000 mAh, 22.5W Carga Rapida PD3.0 QC4.0

Hoy en Amazon — 11,72
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Por poner en contexto, una batería similar, también de Philips y con idéntica capacidad de 10.000 mAh ronda los 20 euros en Amazon. Esta, por ejemplo, que aunque ahora mismo no aparece disponible, ha costado en torno a esa cifra en las últimas semanas. Como alternativa a ambas, si preferimos alguna otra lo más parecida posible, tenemos esta de Amazon por 11,72 euros, con envío rápido y gratuito (siendo miembro Prime o para primer pedido).

Una powerbank compacta y perfecta para llevar siempre en el bolsillo

Powerbank Philips Rebajada

Si notamos que nuestro teléfono no llega con suficiente batería al final del día y no contamos con un enchufe a mano durante la jornada en el que darle una pequeña carga, entonces nada como llevar siempre encima una batería externa portátil. Y aunque las hay mucho más generosas en capacidad o prestaciones, si lo que buscamos es portabilidad y poder cargarlo a lo sumo un par de veces, con esta de Philips no necesitaremos mucho más.

Estamos ante una powerbank de 10.000 mAh, una cifra bastante equilibrada entre peso, dimensiones y capacidad: las más espaciosas son también más grandes, pesadas y caras, pero estas son más que suficientes para alguna carga completa del teléfono sin que resulten incómodas para el bolsillo, la mochila o el bolso.

Estos son los mejores chollos del día que hemos encontrado en Amazon hoy, 26 de agosto
En Xataka
Estos son los mejores chollos del día que hemos encontrado en Amazon hoy, 26 de agosto

En cuanto a características, esta Philips cuenta con tecnología Power Delivery de carga rápida para dispositivos compatibles y tres puertos: uno USB tipo C exclusivo de carga más dos USB A con función dual de carga y entrada (para cargar la propia powerbank cuando se agote).

⚡ EN RESUMEN: oferta powerbank philips

 LO MEJOR

  • Es muy económica, de las más baratas (incluso la que más) con 10.000 mAh
  • Compacta, ligera y cómoda de llevar encima

❌ LO PEOR

  • No es de gran capacidad y no está recomendada para cargar ordenadores portátiles o dispositivos con mucha batería
  • Está disponible por tiempo limitado

💡 CÓMPRALA SI... tu teléfono no llega al final del día y sueles necesitar una carga durante la jornada

⛔ NO LA COMPRES SI... siempre tienes un enchufe a mano. En ese caso, con el cargador y cable de tu teléfono te basta

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Compradicción, Action, Philips 

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