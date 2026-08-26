Hoy en Action, esta batería portátil Philips con carga rápida y varios puertos USB a sólo 7,95 euros (por tiempo limitado)

Como cada semana, Action acaba de renovar hoy miércoles su catálogo de ofertas, las cuales estarán disponibles por tiempo limitado hasta el próximo martes, 1 de septiembre. Y entre todas ellas, la protagonizada por esta batería portátil de Philips a 7,95 euros destaca especialmente por su buena relación calidad precio.
Powerbank 10000 mAh, 22.5W Carga Rapida PD3.0 QC4.0
Por poner en contexto, una batería similar, también de Philips y con idéntica capacidad de 10.000 mAh ronda los 20 euros en Amazon. Esta, por ejemplo, que aunque ahora mismo no aparece disponible, ha costado en torno a esa cifra en las últimas semanas. Como alternativa a ambas, si preferimos alguna otra lo más parecida posible, tenemos esta de Amazon por 11,72 euros, con envío rápido y gratuito (siendo miembro Prime o para primer pedido).
Una powerbank compacta y perfecta para llevar siempre en el bolsillo
Si notamos que nuestro teléfono no llega con suficiente batería al final del día y no contamos con un enchufe a mano durante la jornada en el que darle una pequeña carga, entonces nada como llevar siempre encima una batería externa portátil. Y aunque las hay mucho más generosas en capacidad o prestaciones, si lo que buscamos es portabilidad y poder cargarlo a lo sumo un par de veces, con esta de Philips no necesitaremos mucho más.
Estamos ante una powerbank de 10.000 mAh, una cifra bastante equilibrada entre peso, dimensiones y capacidad: las más espaciosas son también más grandes, pesadas y caras, pero estas son más que suficientes para alguna carga completa del teléfono sin que resulten incómodas para el bolsillo, la mochila o el bolso.
En cuanto a características, esta Philips cuenta con tecnología Power Delivery de carga rápida para dispositivos compatibles y tres puertos: uno USB tipo C exclusivo de carga más dos USB A con función dual de carga y entrada (para cargar la propia powerbank cuando se agote).
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⚡ EN RESUMEN: oferta powerbank philips
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALA SI... tu teléfono no llega al final del día y sueles necesitar una carga durante la jornada
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⛔ NO LA COMPRES SI... siempre tienes un enchufe a mano. En ese caso, con el cargador y cable de tu teléfono te basta
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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Compradicción, Action, Philips
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