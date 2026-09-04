La espera termina, pero no para España: Xiaomi ya vende uno de sus productos estrella de 2026

Xiaomi continúa ampliando los límites de su ecosistema conectado. La firma asiática ha iniciado la comercialización de su Xiaomi Smart Storage, una de sus soluciones de almacenamiento en red más ambiciosas hasta la fecha. Este dispositivo aterriza de forma oficial en el mercado chino con un precio de partida que ronda los 345 euros al cambio (para el modelo base de 4 TB), aunque por ahora el fabricante no ha confirmado cuándo dará el salto al mercado internacional ni a España.
Mientras llega (o no) este dispositivo de Xiaomi a nuestro país, en Amazon tienes algunos NAS que podrían interesarte, como son los siguientes:
- Ugreen NASync DXP2800 por 369,99 euros: con procesador Intel N100 de cuatro núcleos y 8 GB de RAM.
- Aoostar WTR Max Mini PC Nas por 839 euros: con Ryzen 7 Pro 8845HS, sin RAM y sin SSD.
- Synology NAS por 415,18 euros: con Intel Celeron DS225 y 2 GB de RAM.
UGREEN NASync DXP2800, NAS de Escritorio de 2 bahías Servidor NAS, 8GB DDR5
Integración nativa y hasta 60 TB de capacidad
Diseñado para centralizar la copia de seguridad de todos los equipos del hogar (desde smartphones hasta cámaras de videovigilancia o televisores), el nuevo NAS de la marca destaca por su integración nativa con HyperOS. Esto permite una sincronización automática y fluida entre dispositivos sin necesidad de recurrir a servicios en la nube de terceros.
En lo relativo a sus especificaciones técnicas y conectividad, este centro de almacenamiento ofrece:
- Capacidad máxima: admite configuraciones de hasta 60 TB, ideal para usuarios con grandes volúmenes de archivos multimedia o copias de seguridad de alta resolución.
- Puerto Ethernet 2.5 GbE: garantiza transferencias de datos a alta velocidad a través de la red local.
- Conexión directa por HDMI 1.4: este NAS está pensado para conectarlo directamente a un monitor o smart TV y reproducir contenido local sin intermediarios.
- Puerto USB-A 3.0: facilita la extracción rápida de archivos o la conexión de unidades externas adicionales.
Un lanzamiento restringido al mercado asiático
Por el momento, el dispositivo solo se encuentra disponible en su país de origen. La marca suele probar la acogida de sus equipos de almacenamiento y domótica avanzada en China antes de dar el paso hacia una distribución global. Tocará permanecer atentos a los próximos anuncios de la firma para comprobar si termina desembarcando en los escaparates europeos en los próximos meses.
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⚡ EN RESUMEN: xiaomi smart storage
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⛔ NO LA COMPRES SI... Buscas montar servidores web, gestionar entornos Docker complejos o requieres un software especializado de NAS profesional.
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Imagen | Xiaomi Youpin
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