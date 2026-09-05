El mapa de los GLOF que hay en el mundo deja algo claro: hay 15 millones de personas bajo la amenaza de los lagos glaciares

La semana pasada Nepal recordó por las malas el poder de la naturaleza de forma trágica: con un desprendimiento de hielo y roca en el Himalaya que arrasó todo lo que tenía por delante. Sin ir más lejos, borró del mapa el paso fronterizo entre Nepal y China en apenas siete minutos. Y aunque esta vez se trató de un colapso glacial directo, el riesgo extremo en la alta montaña no es nuevo ni es la primera vez que golpea la zona (ese mismo paso fronterizo sufrió un devastador GLOF el verano pasado). La amenaza de los glaciares y sus lagos es tan grande que un equipo científico ya ha calculado cuántas personas en el mundo viven cerca de lagos glaciares peligrosos y ha creado un mapa.

Lo que ha pasado en Nepal es precisamente la confirmación de algo que ya adelantaba el paper: que las altas montañas de Asia (HMA) es la región con más riesgo del planeta y que allí hay núcleos urbanos y personas que viven extremadamente cerca de lagos glaciares, por lo que su margen de reacción es mínimo.

El mapa de la distribución global de la exposición a los GLOF es obra de un equipo de investigación compuesto por personas de universidades del Reino Unido y Nueva Zelanda y combina tres capas de datos: el inventario global de lagos glaciares 1990-2018, la población mundial y varios índices de vulnerabilidad normalizados para clasificar las cuencas hidrográficas por sus índices de peligro. Es decir, combina cuánta gente vive cerca de los lagos (exposición) y cuánto daño podrían causar esos lagos si colapsan (peligro). Ojo, el mapa no registra la probabilidad de que un lago colapse, solo la magnitud potencial.

Su importancia radica precisamente en que es la primera herramienta que permite comparar de forma homogénea qué cuencas concentran más lagos peligrosos, la población cercana y la capacidad de respuesta, algo esencial para diseñar sistemas de alerta temprana, planes de acción y hasta restricciones urbanísticas. En pocas palabras, para evitar que lo que pasó la semana pasada en Nepal vuelva a suceder.

El mapa de la exposición global a los GLOF

Distribución global de la exposición a GLOF. Caroline Taylor, Tom R. Robinson, Stuart Dunning, J. Rachel Carr & Matthew Westoby

De los 15 millones de personas potencialmente en riesgo, 9,3 millones están concentrados precisamente en esas altas montañas de Asia, donde hay 2211 lagos. Dentro de la zona, India y Pakistán son los países con más gente en riesgo, pero si entra en juego el peligro, China sustituye a India porque tiene muchos más lagos glaciares y de mayor tamaño.

América concentra dos realidades muy distintas: por un lado están Perú, Bolivia y Ecuador con los Andes como segunda región con mayor peligro GLOF tras las montañas de Asia. De hecho, Perú es el tercer país con más peligro a nivel mundial y las cuencas del Santa (Perú) y la del Beni (Bolivia) están entre las tres más peligrosas. Y el equipo advierte de algo: en los Andes hay poca investigación científica. En el otro lado de la balanza, Norteamérica: Groenlandia tiene el mayor número y área de lagos glaciares, pero al no tener población expuesta, el peligro es nulo. Estados Unidos y Canadá tienen calificaciones de peligro moderadas - altas por sus numerosas cuencas glaciares.

El viejo continente también tiene su cuota de riesgo: está en los Alpes y es la menor de las cuatro coordilleras analizadas porque tienen relativamente pocos lagos glaciales y además son pequeños. Asimismo, Suiza, que es el país más en riesgo de Europa, es a su vez el estado individualmente menos vulnerable de todo el ranking (0.194 sobre 1) gracias a su desarrollo, pero no es nulo: el equipo documenta 393 muertes vinculadas a los GLOF a lo largo de los últimos mil años.

En cualquier caso, este mapa es de 2023 y usa datos de lagos de hasta 2018-2020 ya inventariado, pero resulta que lo que pasó en Nepal hace unos días se produjo por un colapso de hielo que las imágenes satelitales previas no habían registrado, por lo que el peligro real es mayor de lo que calculado. Respecto a la causa: si bien es cierto que el cambio climático está en todas las quinielas de la ciencia, es algo que todavía se está estudiando.

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