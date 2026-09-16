Ya disponibles las nuevas Gigabyte RTX 50 INFINITY. No son baratas, pero tienen un diseño irresistible para los entusiastas del gaming

Aunque hace ya algún tiempo que NVIDIA nos trajo sus nuevas tarjetas gráficas de la serie RTX 5000, algunos fabricantes siguen lanzando en 2026 revisiones de ensambles y nuevas líneas de dicha generación. Una de las últimas en hacerlo fue Gigabyte, con sus AORUS INFINITY: una familia de GPU con un diseño bastante alejado de lo habitual, algunas novedades interesantes y, sobre todo, unos precios no aptos para todos los bolsillos.

Estas tarjetas gráficas, que ya están a la venta en España desde hace algunas semanas, se pueden conseguir en tiendas especializadas como PcComponentes o Amazon. Y si queremos hacernos con ellas, estos son algunos de los ensambles disponibles para comprar ya al mejor precio (en cada caso):

Gigabyte AORUS GeForce RTX 5070 INFINITY 12GB GDDR7 (999,99 euros en PcComponentes)

12GB GDDR7 (999,99 euros en PcComponentes) Gigabyte AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY 16GB GDDR7 (1.566,35 euros en PcComponentes)

16GB GDDR7 (1.566,35 euros en PcComponentes) Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 INFINITY Wood 16 GB GDDR7, con acabado en blanco (2.018,99 euros en Amazon)

16 GB GDDR7, con acabado en blanco (2.018,99 euros en Amazon) Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32 GB GDDR7 (5.425,99 euros en Amazon)

Con triple ventilador, RGB y el conector de alimentación oculto

El precio es lo primero que llama la atención porque, comparando con el resto de ensambles de Gigabyte y otros fabricantes, es bastante alto. Algo esperable, teniendo en cuenta que las gráficas que forman parte de la serie INFINITY son las RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080 y RTX 5090 de NVIDIA. Esto es: las más potentes de la presente generación.

En cualquier caso, si el bolsillo permite ese desembolso, todos estos modelos apuntan a ser una gran compra. Primero, por el buen rendimiento que ofrecen las RTX de última generación más potentes del mercado, como son estas RTX entre la 5070 y la 5090. Pero también por los detalles que diferencian estas INFINITY del resto de RTX 5000.

La nueva familia de Gigabyte destaca en una serie de puntos clave, como son un diseño redondeado, iluminación RGB, un doble ventilador más un tercero más pequeño integrado en el chasis y, sobre todo, una modificación en la ubicación del conector de alimentación que se desplaza a la zona lateral derecha trasera (frente a la delantera, donde suele estar en la mayoría de gráficas). Esto último, ideal para una gestión del cableado más limpia.

En conjunto, una serie de tarjetas gráficas de gama alta ideales para jugadores entusiastas a quienes merezca la pena la inversión extra respecto a ensambles más modestos. Las cuales, más allá de su diseño, prometen una genial disipación de calor, cuentan con un tamaño relativamente contenido que encaja en la mayoría de configuraciones de sobremesa y ofrecen una potencia fuera de toda duda para jugar a cualquier título del mercado en la actualidad.

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Imágenes | Gigabyte

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