🤖 ¡Últimas horas! Sorteo de un iRobot Roomba mini
HOY SE HABLA DE

Carrefour está liquidando esta smart TV QLED de Xiaomi a 149 euros: con Google TV, HDR10+ y compatible con AirPlay

Una tele de 32 pulgadas perfecta para colocar en la cocina o el dormitorio

Teles Carrefour 25
2 comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
Linkedin twitter instagram
2823 publicaciones de Fran León

Encontrar un televisor secundario para la cocina, el dormitorio o una segunda residencia suele implicar renunciar a la calidad de imagen o lidiar con sistemas operativos lentos y limitados. Sin embargo, la Xiaomi TV A Pro 32 desmonta este mito combinando un panel de tecnología avanzada con software fluido. En Carrefour han decidido tirar su precio por los suelos y dejarla a tan solo 149 euros (frente a los 199 euros que suele costar), posicionándola como uno de los chollos del momento.

Smart TV QLED 32" (28,81 cm) Xiaomi L32MB-APEU, HD, 60 Hz, Google TV, Dolby Audio

Smart TV QLED 32" (28,81 cm) Xiaomi L32MB-APEU, HD, 60 Hz, Google TV, Dolby Audio

PVP en Carrefour — 149,00 Xiaomi — 149,00 PcComponentes — 169,00
Reacondicionados
PcComponentes — 139,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una tele de grandes prestaciones a precio reducido

Xiaomi Tv A Pro 2026 1

A pesar de sus ajustadas 32 pulgadas, este modelo marca la diferencia al equipar un panel QLED con tecnología Quantum Dot, lo que se traduce en una reproducción de color mucho más viva y precisa, acompañada de soporte para contenidos HDR10+.

En el apartado de sonido cumple con solvencia al integrar dos altavoces estéreo con decodificación Dolby Audio y DTS:X, ofreciendo un audio claro tanto para diálogos como para películas. Eso sí, el verdadero punto fuerte de este dispositivo reside en su cerebro.

Hoy en Action la solución a la falta de enchufes en casa para cargar tus dispositivos por 14,95 euros
En Xataka
Hoy en Action la solución a la falta de enchufes en casa para cargar tus dispositivos por 14,95 euros

Incorpora Google TV como sistema operativo, lo que te da acceso directo al catálogo completo de apps (incluyendo todas las principales plataformas de streaming) y a las recomendaciones personalizadas del Asistente de Google.

Además, incluye un mando a distancia Bluetooth de 360º con micrófono y ofrece máxima conectividad gracias a la función Chromecast integrada y a la compatibilidad con el envío de contenidos vía AirPlay de Apple y Miracast desde cualquier dispositivo.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv xiaomi tv a pro 2026 32 pulgadas hoy

 LO MEJOR

  • Pantalla QLED a precio de gama de entrada: excelente fidelidad de color y brillo superior frente a los paneles LED convencionales de este tamaño.
  • Diseño cuidado: acabado metálico con biseles reducidos que le da un aspecto premium.

❌ LO PEOR

  • Resolución limitante... La pantalla se queda en resolución HD (1366 x 768 píxeles), algo habitual en 32 pulgadas pero mejorable.
  • Potencia de audio justa... Sus 20 W totales son suficientes para estancias pequeñas, pero pueden quedarse cortos en espacios amplios sin barra de sonido.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas una tele secundaria completa, este modelo es ideal para instalar en la cocina, un dormitorio o el despacho sin renunciar a uno de los mejores sistemas operativos para teles.

⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas resolución Full HD o 4K para conectar consolas de nueva generación a corta distancia, se te quedará corta.
Mejores televisores en calidad precio. Cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados
En Xataka
Mejores televisores en calidad precio. Cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados

También pueden interesarte

XIAOMI TV F Pro 32 Pulgadas (81 cm), QLED Smart TV, Fire OS7, L32MB-FPEU

XIAOMI TV F Pro 32 Pulgadas (81 cm), QLED Smart TV, Fire OS7, L32MB-FPEU

Hoy en Amazon — 159,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Daewoo 40VB56FV Smart TV 40 Pulgadas Full HD

Daewoo 40VB56FV Smart TV 40 Pulgadas Full HD

Hoy en Amazon — 199,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia y Xiaomi

En Xataka | Las nueve mejores barras y bases de sonido por menos de 400 euros

En Xataka | Mega-guía para montarte un cine en casa: proyector, pantalla, sistema de sonido y más

Temas

Ver 2 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios