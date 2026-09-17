Carrefour está liquidando esta smart TV QLED de Xiaomi a 149 euros: con Google TV, HDR10+ y compatible con AirPlay

Encontrar un televisor secundario para la cocina, el dormitorio o una segunda residencia suele implicar renunciar a la calidad de imagen o lidiar con sistemas operativos lentos y limitados. Sin embargo, la Xiaomi TV A Pro 32 desmonta este mito combinando un panel de tecnología avanzada con software fluido. En Carrefour han decidido tirar su precio por los suelos y dejarla a tan solo 149 euros (frente a los 199 euros que suele costar), posicionándola como uno de los chollos del momento.

Una tele de grandes prestaciones a precio reducido

A pesar de sus ajustadas 32 pulgadas, este modelo marca la diferencia al equipar un panel QLED con tecnología Quantum Dot, lo que se traduce en una reproducción de color mucho más viva y precisa, acompañada de soporte para contenidos HDR10+.

En el apartado de sonido cumple con solvencia al integrar dos altavoces estéreo con decodificación Dolby Audio y DTS:X, ofreciendo un audio claro tanto para diálogos como para películas. Eso sí, el verdadero punto fuerte de este dispositivo reside en su cerebro.

Incorpora Google TV como sistema operativo, lo que te da acceso directo al catálogo completo de apps (incluyendo todas las principales plataformas de streaming) y a las recomendaciones personalizadas del Asistente de Google.

Además, incluye un mando a distancia Bluetooth de 360º con micrófono y ofrece máxima conectividad gracias a la función Chromecast integrada y a la compatibilidad con el envío de contenidos vía AirPlay de Apple y Miracast desde cualquier dispositivo.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv xiaomi tv a pro 2026 32 pulgadas hoy ✅ LO MEJOR Pantalla QLED a precio de gama de entrada: excelente fidelidad de color y brillo superior frente a los paneles LED convencionales de este tamaño.

excelente fidelidad de color y brillo superior frente a los paneles LED convencionales de este tamaño. Diseño cuidado: acabado metálico con biseles reducidos que le da un aspecto premium. ❌ LO PEOR Resolución limitante... La pantalla se queda en resolución HD (1366 x 768 píxeles), algo habitual en 32 pulgadas pero mejorable.

La pantalla se queda en resolución HD (1366 x 768 píxeles), algo habitual en 32 pulgadas pero mejorable. Potencia de audio justa... Sus 20 W totales son suficientes para estancias pequeñas, pero pueden quedarse cortos en espacios amplios sin barra de sonido. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una tele secundaria completa, este modelo es ideal para instalar en la cocina, un dormitorio o el despacho sin renunciar a uno de los mejores sistemas operativos para teles. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas resolución Full HD o 4K para conectar consolas de nueva generación a corta distancia, se te quedará corta.

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Imágenes | Webedia y Xiaomi

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