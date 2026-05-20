Las nuevas afeitadoras y recortadoras de Philips parten de los 50 euros: son ideales para tu barba o incluso el vello de tu espalda

No importa si es para darnos un retoque en la barba, para retocar nuestro cabello o para darle un repaso al vello corporal: una buena afeitadora o recortadora siempre viene bien. Philips es una de las marcas que más opciones tiene en su catálogo de este tipo de dispositivos y, de hecho, acaba de lanzar tres nuevos modelos que parten de los 50 euros. Vamos a verlos uno por uno.

Philips Serie 7000

Primero tenemos esta Philips Serie 7000, que es la opción intermedia de estos tres nuevos dispositivos Philips. Es una opción pensada para el vello de todo el cuerpo: desde la espalda al pecho, pasando también por las zonas íntimas. Tiene 11 posiciones de longitud, lo que da mucha versatilidad a la hora de elegir el apurado que estamos buscando.

Trae un cabezal flexible para poder usarla en las zonas más complicadas y viene con una especie de brazo trasero que te permitirá llegar a zonas de la espalda de difícil acceso sin que tengas que depender de otra persona. Su PVP es de 89,99 euros, pero la tenemos en MediaMarkt por 69,99 euros.

Afeitadora corporal - Philips BG7480/15, 3 Accesorios, 120 min, Autoafilable, Cabezal flexible 2D, Recorta y Afeita, Triple Protect PVP en MediaMarkt — 69,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Philips Serie 9000

Si prefieres una máquina que te sirva para todo, entonces quizás te interesa más la nueva Serie 9000. Es una máquina que puedes usar no solo para el vello del cuerpo, sino también para el cabello, la barba e incluso la nariz. Esto es posible porque viene con 20 accesorios diferentes para que podamos ir colocando en la máquina aquel que mejor se adapte a lo que estamos buscando.

Utiliza una tecnología que se llama BeardSense y que ajusta automáticamente la potencia de la máquina si, por ejemplo, el pelo de tu barba es duro. Además, es posible obtener 120 minutos de uso con solo 5 minutos de carga, lo que está genial en caso de que quieras usarla y esté sin batería. Sale por 99,99 euros, pero su PVP es de 129,99 euros.

Afeitadora corporal - Philips MG9558/15, 20 Accesorios, 120 min Autonomía, Cara, Cabeza y Cuerpo, Peine-guía de precisión de alta calidad, Gris PVP en MediaMarkt — 99,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Philips OneBlade 360

Y terminamos con la opción más sencilla y económica de esta nueva línea de Philips: la OneBlade 360. Está pensada para esos hombres que se retocan casi a diario la barba y buscan un modelo que funcione bien y que sea sencillo de utilizar. Lo mejor que tiene es que su cuchilla se mueve en 360 grados (de ahí el nombre) y eso hace que sea muy cómoda de usar. También que sea difícil cortarse.

Es una máquina que también podemos usar con el vello corporal, pero no está diseñada para funcionar tan bien como las opciones de más arriba. Esta la tenemos únicamente disponible ahora mismo en la tienda oficial de Philips por 49,99 euros.

OneBlade 360 PVP en Philips — 49,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

También te puede interesar

Philips Recortadora Todo En Uno series 3000, Kit 9 en 1, Afeitadora y cortapelos Hombre para Rostro, Pelo y Cuerpo, Barba, Cuchillas Autoafilables suaves con la piel, 12 longitudes, MG3946/15 Hoy en Amazon — 44,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Braun Recortadora Todo en Uno Series 7 AIO7545, Kit de Styling 12en1 para Barba, Pelo, Orejas, Nariz Y Cuerpo, 14 Longitudes, 120 Min de Autonomía, Gris, El Embalaje Puede Variar Hoy en Amazon — 96,97 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Philips

En Xataka | Gadgets para cuidarse: 19 dispositivos que te ayudan a llevar una vida más saludable

En Xataka | Mejores afeitadoras inteligentes: qué esperar de sus funciones smart, cuál comprar y cinco (+1) modelos recomendados